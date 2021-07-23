東京奧運：風波不斷下迎來開幕日，抗議仍現陰影未散

鄭仲嵐

BBC中文特約記者，發自東京

25 分钟前

圖像來源，Cheng Chung-Lan 圖像加註文字， 東京奧運開幕日當天，主辦城市當地仍然有民眾上街抗議。

7月23日早上，日本東京都萬里無雲、艷陽高照，在超過35度的高溫中，數千位民眾聚集在位於新宿的東京都廳前，凖備迎接奧運聖火最後抵達。

幾小時後，2020東京奧運會將在東京國立競技場正式開幕。

然而，在不遠的數百公尺處，也聚集上百位群眾，大喊「No Olympic」、「巴赫滾回去」，不少抗議人士自備敲擊樂器，隨著節奏跟奧運官方抗議，當聖火接力的人車隊伍靠近時，抗議人士更直接大罵，日本警方出動多數警力維持秩序，場面一度緊張。

抗議活動大約進行2小時左右，這期間日本航空自衛隊的五架飛機從上方飛駛而過，噴出象徵奧運五環的形狀，一邊是千位民眾拍手祝賀，但另一邊卻是數百位抗議群眾喝倒採，形成鮮明對比。

圖像來源，Cheng Chung-Lan 圖像加註文字， 聚集在奧運聖火傳遞終點附近的抗議群眾。

「在這種糟糕的情況下辦奧運，對全世界來說都是很失禮的事！特別是東京確診者不斷增加，如果害其他國家體育選手確診，甚至有生命危險的話，真的很對不起他們，」一位30多歲不願具名的女性表示，官方寧可犧牲掉許多人的健康安全與性命危險，只是為了面子要辦奧運，讓她覺得羞恥。

對於為何選擇出來抗議，她認為政府一直以來都在撒謊，憤怒地說：「下次的選舉他們一定會受到教訓的！他們覺悟吧！」。

另一位40多歲的女性須藤梨枝子則對BBC中文表示，她的憤怒是因為疫情下，大家生活都很辛苦，舉辦奧運對於疫情下惡化的醫療環境跟經濟沒有實質幫助， 「這些手握特權的政治人物，為了金錢利益，犧牲掉很多貧困，連生活都過不下去的民眾，這是我覺得很心寒的」。

「說實話我很佩服他們還有臉想辦奧運」。

須藤梨枝子說在疫情下，政府教育人民不要出門、飲食店不能賣酒，還要等排隊接種疫苗，「結果那些政治家很像活在別的世界，我自己都感到訝異」。

圖像來源，Cheng Chung-lan 圖像加註文字， 不願具名的30多歲女性表示"這種糟糕的情況下辦奧運，對全世界來說都是很失禮的事"

圖像來源，Cheng Chung-lan 圖像加註文字， 抗議民眾手持標語"確診持續擴大下辦奧運是日本之恥"。

圖像來源，Cheng Chung-lan 圖像加註文字， 一邊是抗議群眾，但是在另一端的民眾則是在等待航空自衛隊經過。

圖像來源，Cheng Chung-lan 圖像加註文字， 航空自衛隊在上空劃出奧運五環。

東京都在7月22日的單日新冠確診來到1979人，再度逼近2000人，許多東京民眾對於街頭突然出現許多外國人也感到不適應，先前美國《華盛頓郵報》也有專欄撰文批評：「日本奧運已經失敗，失去了日本社會原有的待人接物的禮貌。」