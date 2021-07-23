東京奧運：風波不斷下迎來開幕日，抗議仍現陰影未散
- 鄭仲嵐
- BBC中文特約記者，發自東京
7月23日早上，日本東京都萬里無雲、艷陽高照，在超過35度的高溫中，數千位民眾聚集在位於新宿的東京都廳前，凖備迎接奧運聖火最後抵達。
幾小時後，2020東京奧運會將在東京國立競技場正式開幕。
然而，在不遠的數百公尺處，也聚集上百位群眾，大喊「No Olympic」、「巴赫滾回去」，不少抗議人士自備敲擊樂器，隨著節奏跟奧運官方抗議，當聖火接力的人車隊伍靠近時，抗議人士更直接大罵，日本警方出動多數警力維持秩序，場面一度緊張。
抗議活動大約進行2小時左右，這期間日本航空自衛隊的五架飛機從上方飛駛而過，噴出象徵奧運五環的形狀，一邊是千位民眾拍手祝賀，但另一邊卻是數百位抗議群眾喝倒採，形成鮮明對比。
「在這種糟糕的情況下辦奧運，對全世界來說都是很失禮的事！特別是東京確診者不斷增加，如果害其他國家體育選手確診，甚至有生命危險的話，真的很對不起他們，」一位30多歲不願具名的女性表示，官方寧可犧牲掉許多人的健康安全與性命危險，只是為了面子要辦奧運，讓她覺得羞恥。
對於為何選擇出來抗議，她認為政府一直以來都在撒謊，憤怒地說：「下次的選舉他們一定會受到教訓的！他們覺悟吧！」。
另一位40多歲的女性須藤梨枝子則對BBC中文表示，她的憤怒是因為疫情下，大家生活都很辛苦，舉辦奧運對於疫情下惡化的醫療環境跟經濟沒有實質幫助， 「這些手握特權的政治人物，為了金錢利益，犧牲掉很多貧困，連生活都過不下去的民眾，這是我覺得很心寒的」。
「說實話我很佩服他們還有臉想辦奧運」。
須藤梨枝子說在疫情下，政府教育人民不要出門、飲食店不能賣酒，還要等排隊接種疫苗，「結果那些政治家很像活在別的世界，我自己都感到訝異」。
東京都在7月22日的單日新冠確診來到1979人，再度逼近2000人，許多東京民眾對於街頭突然出現許多外國人也感到不適應，先前美國《華盛頓郵報》也有專欄撰文批評：「日本奧運已經失敗，失去了日本社會原有的待人接物的禮貌。」
但此前東京都知事小池百合子接受BBC訪問，曾表示，她認為在疫情悲慘的時刻中，"不舉行奧運比起舉行更傷心"，不希望"敗給新冠肺炎"。她承認，如果日本早前能更快速地接種疫苗，或許能容許觀眾入場觀看奧運。