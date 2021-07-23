東京奧運：疫情下終於迎來開幕 中港台代表隊入場各有看點

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 觀看東京奧運開幕式煙花的民眾

一位表演者獨自在場地中間站起來，身後一棵幼苗形狀的影子徐徐延伸，他走向一台跑步機，開幕式就此以這樣一個訊息開啟：運動員在全球疫情的限制下沒有一刻放棄和放鬆，經過長時間凖備之後終於迎來東京奧運開幕。

東京時間周五（7月23日）晚上八時，東京新國立競技場亮起的光芒給繁榮日本國都平添了又一分色彩。一場集藝術、歡慶和國家榮耀為一體的，而且遲到了許久的奧運開幕式終於與世人見面了。

一系列以日本歷史、傳統藝術、工業進程與流行文化為主題的表演之後，現場為那些在全球疫情期間逝世的人們進行了一個靜默儀式。

對全球華人觀眾來說，來自中國、香港和台灣的代表隊入場也各有看點。

在全球聚焦開幕慶典同時，東京也發生了一些反對疫情期間舉辦奧運民眾的抗議活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在延期一年之後，東京奧運會在疫情中開幕。

藝術、歡慶和國家榮耀

作為歷史傳承的象徵，第二主辦奧運會的東京，還將五個木製的圓環推進場地，然後組成奧林匹克的標誌——那是1964年東京上一次舉辦奧運時由各國選手播撒種子，57年之後樹木成材，被取用來製作的奧運五環。

雖然不允許公眾入場，但是國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）、日本德仁天皇、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、美國第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）等多國元首、政要或官員均到場。

一如傳統，希臘作為現代奧運會的發源地，其代表團在207個參賽國家及地區當中率先出場，日本作為東道主最後進入場地。

但由於疫情限制措施，各國代表團出席開幕式的人數較往屆為少。並沒有出現數百人代表團一同出席的場面，多數代表團僅派數十名代表出席，大英代表團派出約30人出席代表團入場儀式。

此外，本屆奧運採取一項新措施，各國代表團均有一名女旗手和一名男旗手一同領頭，這是歷史上的第一次。

最終進場式在兩小時內完成，現場揭曉了東京奧運開幕式的主題「多元共融」（Unity in Diversity）；之後歌手約翰·萊甄德（John Legend）演唱了已故著名歌手約翰·列儂（John Lennon）的名曲《想象》（Imagine）。蘇珊·博伊爾（Susan Boyle）的歌聲則作為背景音樂伴隨模擬效果的和平鴿飛舞。

在開幕致辭中，東京奧組委主席橋本聖子向過去一年多奮鬥在前線的抗疫工作人表示感謝。

巴赫則表示，這場奧運會是一個「團結的時刻」，同時亦面對著一場「前所未有的挑戰」。

「希望的時刻」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際奧委會主席巴赫（左）與東京奧組委主席橋本聖子分別緻辭。

橋本聖子表示，東京度過了奧運史上第一次延期的挑戰。

「人們攜手一個接著一個地傳遞希望，現在我們得以迎接這一天，」她說。

「全世界面對2019冠狀病毒病（COVID-19）的巨大挑戰。我希望向所有關鍵工作者，包括全世界的醫護和其他人員表達我的感謝和尊敬，他們展現了如此巨大的決心，克服這些挑戰。」

她還感謝了日本人民、國際奧委會、日本政府，東京都以及所有致力於令奧運得以舉辦的團體。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 無人機在體育場上空排出東京奧運標誌。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 表演者模擬運動項目象徵符號。

「今天是希望的時刻，」巴赫表示，「是的，它與我們想象的很不一樣，但是讓我們珍惜這個時刻，因為我們終於一起來到這裏了：205個國家奧委會和IOC難民代表隊，生活在奧運村的同一屋檐下。」

「我們能夠在這裏，完全是因為你們，我們親切的主人，日本人民，我們想要向你們表達我們全心的感激和尊重。」

他表示，現今世界比以往任何時候更需要團結：「團結一致的感覺——它正是這場全球疫情黑暗盡頭的光。」

致辭後，德仁天皇宣佈東京奧運會正式開幕，現在燃起閃亮的煙火。

隨後，奧運五環旗幟進場，在日本國旗旁邊升起。

之後，一場最別開生面的表演抓住了所有人的眼球：幾名錶演者以身體模擬出50個運動項目的象形符號，極具震撼力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聖火傳遞。

大阪真美點燃聖火

在開幕式最後一個環節，今年3月25日以福島為起點、經過約2000人傳遞的奧運聖火進入會場。

體育場內，聖火先是由日本三名前體育界傳奇傳遞，在場內經過一輪傳遞，包括一些在校學生，最終傳到日本網球大滿貫選手大阪真美手上。

這名有日本與海地血統的23歲網壇名將經過台階走近以太陽為靈感設計的火炬壇，為大會點燃聖火，現場再次燃起煙花，照亮東京的夜空。

遲來的東京奧運

在新冠疫情全球大流行下延期一年舉辦的東京奧運姍姍來遲。在東京都仍然處於防疫緊急狀態的情況下，來自207個國家的超過11300名運動員將在未來兩個多星期角逐他們多等了一年的各個獎牌賽事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運開幕式在沒有公眾被允許入場觀看的情況下舉行。

東京奧運會在2020年3月宣告延期舉辦的時候，組委會曾聲稱，今年的奧運聖火將會成為「隧道盡頭的光明」——一年過後，全球疫情仍然持續，隧道未到盡頭，但是人們仍然期待周五的奧運聖火至少是一個希望的象徵。

「我想，走進體育場的時候，將會是一個快樂和寬慰的時刻，」國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）在較早前表示，「特別對於運動員來說是一個快樂的時刻，因為我知道他們有多渴望這個時刻的到來。」

「然後，他們終於可以在這裏了，他們可以享受這一刻了，在非常特殊的狀況下。」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 開幕式現場的煙火。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本國旗在新國立競技場內升起。

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現場直擊——BBC記者索菲婭·蒙特羅（Sofia Montero）發自新國立競技場

在通常能坐68000人，現在卻近乎空蕩蕩的體育場內看開幕式的盛況，是一種超現實的體驗。

大張旗鼓的場面，劇場感十足的表演，還有著名運動員持旗入場，歌舞伎，耀眼的煙火……這一切感覺卻像是一場非常私密的演出，我只是和很少的人一起觀看。

在體育場外，酷熱的空氣下，數以百計的日本當地人都想一窺內情。氣氛確實派對感不足：因為疫情，東京市民都被告知要留在家裏。雖然對於奧運會有廣泛的反對聲音，但是我訪問過的這些人卻是充滿著期待和自豪。

但是隨著夜幕降臨，歡樂的笑聲卻變成了憤怒的呼喊。在我們被指示起立，進行一個靜默儀式悼念在過去一年死於新冠病毒病的人時，我們能夠清晰地聽見體育場外的抗議聲音。這是一個令人心寒又發人深省的提醒，日本大部分人仍然為奧運會如期舉辦感到憤怒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國第一夫人吉爾·拜登與法國總統馬克龍

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際奧委會主席巴赫（左）與日本德仁天皇。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從1964年東京奧運時種下的樹木取材製作的奧運五環。

新冠疫情全球大流行下的奧運

在未來兩個多星期的東京，所有人接觸到最多的將會是口罩、隔離措施和核酸檢測等等與防疫有關的細節。毫無疑問，本屆奧運會將會與歷史上任何一屆都不一樣。

由於當地2019冠狀病毒病（COVID-19）的感染人數在近日仍迅速上升，東京將在整個奧運會舉行期間處在防疫緊急狀態。因此奧運會如期舉行的決定直到開幕日之前的這段時間裏仍然受到一些日本公眾的批評，大部分人表示，他們希望奧運會取消或者再次延期。

直到開幕日當天，東京市一些地方仍然有民眾抗議東京奧運的舉辦。

圖像來源，Cheng Chung-lan 圖像加註文字， 東京新國立競技場外的抗議者。

不過，對於主辦方來說，安全是重中之重。東京奧運將採取大量防疫措施，包括比賽將會閉門進行，日本本土或是海外觀眾均不得入場觀看。

BBC中文特約記者鄭仲嵐報道，開幕式期間，當場內的聲音傳到場外時，外面民眾紛紛鼓噪，跟原先的靜謐截然不同——約莫分5分鐘後煙火釋放，瞬間場外民眾也高聲歡呼，彷佛忘記疫情下不能大聲喧嘩的規定。

他表示，在另一頭，仍是有抗議奧運團體不斷高呼口號：不少抗議人士手持標語，要警察讓路，不要阻擋他們進去抗議，一度警方調動近百人在現場維持秩序。當中也有支持奧運的人士，趁機進去挑釁推擠抗議者，但是在警察介入下架開雙方，很快平息紛爭。

參賽選手同樣受到嚴格的限制。他們在除飲食、訓練、比賽和睡覺之外的任何時間都必須佩戴口罩，盡量減少與他人的身體接觸，並且每日進行核酸檢測。

但是，在奧運會正式開始之前，疫情已經對參賽選手造成了影響。

周五（7月23日）有19例新增病例出現在奧運相關人員中間，當中包括11名運動員在東京接受的檢測呈陽性。奧運相關人員的感染總人數目前已經達到106人。

大英奧運代表團當中已經有六名選手被認定是飛往東京航班上感染者的密切接觸者，抵達後需要在房間中自行隔離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希臘代表團率先出場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大英代表團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞代表團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃及代表團一名成員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 湯加王國旗手皮塔-塔烏法托圖亞（Pita Taufatofua，右）和瑪利亞·帕塞卡（Malia Paseka）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女子百米飛人謝莉-安·弗雷澤-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce，前排右）擔任牙買加代表團女旗手。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 禁令下的俄羅斯以奧委會旗幟入場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國代表團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東道主日本代表團最後入場。

中港台代表團

本屆奧運會，中國派出了他們奧運境外參賽規模最大的一個代表團，總人數達到777人，其中運動員有431人，參加30個大項當中的225個小項比賽。東京奧運大項當中只有衝浪、棒/壘球和手球項目當中沒有中國運動員的身影。

在開幕式上，中國代表團被安排在第108位出場，擔任旗手的是女排隊長朱婷和跆拳道奧運冠軍趙帥。在國際奧委會的新規定下，朱婷成為中國代表團在夏季奧運會開幕式上的第一位女旗手。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國派出奧運境外參賽人數最多的代表團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國女排隊長朱婷（前排左）成為中國在夏季奧運會開幕式上的第一位女旗手。

香港代表隊也派出了主權移交以來最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員，共出戰13個項目。香港代表團持旗手則由男子花劍主力張家朗及羽毛球「三朝元老」謝影雪擔任。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 香港代表團入場。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 謝影雪（前排左）與張家朗。

中華台北代表團則派出66名選手參加，其中包括羽毛球女單世界排名第一選手戴資穎，以及保持著三項世界紀錄的「舉重女神」郭婞淳——她與男子網球選手盧彥勳一同擔任中華台北代表團旗手。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 郭婞淳與盧彥勳引領中華台北代表團旗手。

東奧新鮮事

東京奧運會的賽事將達到創紀錄的33個項目當中的339項獎牌賽事，當中包括五個新增項目。東京奧運參賽選手當中女性佔比約48.8%，同樣是奧運歷史上最高的一次。

五個新項目分別是空手道、滑板、攀岩、棒球/壘球和衝浪。其中棒/壘球並非是第一次出現在奧運會上，只不過上一次作為奧運正式比賽項目已經是2008年北京奧運會上的事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 本屆運動員進場儀式規模較過去小。

在拳擊、輕艇激流（又稱激流迴旋）、輕艇競速、自行車、賽艇及游泳等等項目當中也新增了一些比賽。其中游泳項目新增加了男女混合4x100米混合泳接力，鐵人三項也新增男女混合的接力比賽。

這些項目是為了讓奧運會吸引更多年輕受眾，以及因應「體育運動的城市化潮流」而增設的。

IOC主席巴赫在較早前曾表示：「我們想要將體育運動帶給年輕人。隨著年輕人擁有如此多的選擇，我們不能再期待他們會自動地走向我們。我們必須走向他們。」

本屆奧運在環保方面也有所著重，所有的獎牌均用回收的手機物料製造，製作奧運火炬所使用的鋁金屬則是屬於2011年日本關東大地震之後臨時住宅所用的物料回收。

在場館方面，東京奧運僅新建了八個比賽場館，而場館使用的能源大部分屬於可再生能源。

由於延期一年所帶來的損失，東京奧運會的承辦成本總額上升了22%，將達到115億英鎊。

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