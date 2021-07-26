中巴關係：水電站班車爆炸事件前後的緊密聯繫與挑戰

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2013年中國總理李克強訪問巴基斯坦時，提出建設中巴經濟走廊。該項目在2015年啟動，被稱為"一帶一路"旗艦項目。

7月14日，巴基斯坦一輛大巴車爆炸後墜入峽谷造成13人死亡，其中有9名中國公民。中國官方對此事一再表態，堅稱這起事件為襲擊。

最新的表態是，7月24日，中國國務委員兼外長王毅在四川成都同巴基斯坦外長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話時表示，達蘇水電站通勤班車遇襲事件是近期中國在境外人員遭遇的最大恐怖襲擊事件。

中國總理李克強也在事件發生後要求巴基斯坦將恐襲兇手繩之以法。李克強還稱，希望巴方採取切實有效措施加強對在巴中方人員和機構的安全保護。

中國在政治經濟方面與巴基斯坦聯繫緊密，兩國的堅固友誼讓中國民間將巴基斯坦稱作「巴鐵」。但專家認為，如果類似的襲擊持續發生，可能會影響巴基斯坦的「一帶一路」和中巴經濟走廊項目。

「全天候戰略合作伙伴」

巴基斯坦是最早承認中華人民共和國的國家之一。1951年5月，中國和巴基斯坦正式建立外交關係。2021年正逢兩國建交70週年。

2015年4月，中國領導人習近平同巴基斯坦總理謝里夫舉行會談，雙方同意將中巴關係提升為全天候戰略合作伙伴關係。

中國官方媒體稱，「全天候」意味著：不管任何時刻、不管國際風雲如何變幻，雙方都在政治、經濟、安全等大大小小的國際事務中有緊密的關係。

中國民眾將巴基斯坦稱為「巴鐵」，意為巴基斯坦是中國像鋼鐵一樣堅固牢靠的「好哥兒們」。

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巴基斯坦在新疆、台灣等許多有爭議的問題上支持中國。

今年6月，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在接受美國記者專訪被問及新疆問題時，批評西方一味專注新疆而忽略克什米爾問題是虛偽的。

伊姆蘭·汗表示，據巴基斯坦與中方的對話了解，中國並沒有西方指責的新疆問題。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在接受美國記者專訪被問及新疆問題時，批評西方一味專注新疆議題而忽略克什米爾問題是虛偽的。

「巴基斯坦始終堅持一個中國政策，在台灣、涉藏、涉疆、涉港、南海等問題上支持中國。」伊姆蘭·汗今年7月在中國官媒《環球時報》發表文章稱。

中巴經濟走廊

在經濟方面，巴基斯坦是中國「一帶一路」項目重點投資的國家之一。

2013年中國總理李克強訪問巴基斯坦時，提出建設中巴經濟走廊。該項目2015年啟動，被稱為「一帶一路」旗艦項目。

中巴經濟走廊是一條包括公路、鐵路、油氣和光纜通道在內的貿易走廊，總投資達數百億美元。

2015年習近平訪問巴基斯坦，簽署了51項合作協議和備忘錄，其中超過30項涉及中巴經濟走廊。習近平和巴基斯坦總理謝里夫當時還為5個發電廠項目揭幕。

根據伊姆蘭·汗的說法，中巴經濟走廊70個早期收獲項目中，46個已經啟動或完成，總投資額達254億美元，為當地創造了七萬個就業崗位。

班車爆炸事件帶來的挑戰

圖像來源，Anadolu Agency / Getty Images

巴基斯坦近年來發生多起針對中國人的襲擊事件。4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷。

當時，中國駐巴基斯坦大使農融正在該酒店下榻，但事發時已外出。巴基斯坦塔利班宣稱對此次事件負責。

2019年，三名槍手突襲了位於瓜達爾港的一座中國建高檔酒店——五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）。事件導致至少一人死亡。

最新的這起事件發生在開伯爾—普赫圖赫瓦省達蘇市（Dasu）附近。中國企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在去往施工現場途中遭遇爆炸。

悉尼大學關注亞太安全問題的副教授袁勁東對BBC中文表示，考慮到傷亡人數，最近的這次事件是規模最大的一次，所以可以理解中國方面的強烈反應。

他指出，巴基斯坦的恐怖分子和叛亂組織多年來一直把中國工程師和工人作為目標，所以事件並不奇怪。巴基斯坦專門成立了一支15000人的凖軍事部隊來保護在中巴經濟走廊工作的中國人，但這麼多項目，這麼多中國人參與，很難確保每個中國人的安全。

袁勁東認為，處理事件需要中巴雙方加強協調。「事實上，許多此類項目已經僱用了巴基斯坦和越來越多的中國私人保安公司，在護送、建築工地、人員營地提供保護，還有其他後勤方面的保護。如果類似的攻擊在數量和嚴重程度上升級，可以採取額外的安全措施。」