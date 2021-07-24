中美關係：謝爾曼訪華之際，北京對美國前商務部長等多名人員實施制裁

56 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 受制裁的官員包括美國商務部長威爾伯·羅斯。

中國向多個美國官員及機構實施制裁，以回應美國近日對中國在香港的官員實施的制裁。制裁的對象包括美國前商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）。

這是一次反向制裁，正值美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）訪華之際。

另一方面，路透社報道，美國司法部周五（7月23日）撤銷對中國科學家的五項簽證欺詐指控。

中美關係在特朗普任期後段陷入谷底，現在世界兩大經濟體開始逐步尋求處理這場關係的途徑。

報復行動

美國此前對在香港的一些中國官員實施制裁，原因是在中國以國家安全法對香港進行的打壓行動當中，他們擔當了一些角色。

華盛頓方面同時警告美國商界，在香港運作的風險正在提高。

中國於去年在香港引入《國家安全法》，以應對多次發生的民主抗議活動。「港版國安法」將分裂國家、顛覆政權以及勾結外國勢力等列為犯罪，最高刑罰是終身監禁。

中國外交部在周五（7月23日）表示，美國最近的制裁是旨在「無端抹黑香港營商環境」，是「嚴重違反國際法和國際關係基本凖則」。

中國外交部宣佈將對七個美方人員及實體實施制裁，當中包括羅斯。

在特朗普政府擔任商務部長時，羅斯擴大禁止與美國企業進行貿易活動的中國公司名單，當中包括中國中國通訊巨頭企業華為（Huawei）和中興（ZTE）。

中國此次的制裁名單當中還包括人權觀察（Human Rights Watch）的中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）；美中經濟與安全評估委員會（US-China Economic and Security Review Commission）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）；以及美國國際共和學會（International Republican Institute）的亞洲事務副主任金恩（Adam King）。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）向媒體表示，美國對於中國的報復行動「不為所動」。

「這些行動是北京如何通過懲罰普通公民、企業和公民社會組織來釋放政治信號的最新例證，」普薩基說。

在特朗普執政時期，北京與華盛頓的關係趨緊。直到現在，雙方在新冠病毒源頭、人權和網絡安全等問題上仍在針鋒相對。

羅斯是中國最近制裁的一系列特朗普時期美國政府官員當中最新的一個。今年1月，中國已經宣佈對當時即將離任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及其他27名特朗普政府高層官員進行制裁。

拜登政府形容這一行動「無建設性且尖酸刻薄」。

圖像來源，Handout photo 圖像加註文字， 美國去年7月宣佈，已經逮捕被指藏身中國舊金山領館內的唐娟。

「出於公正」

本周末，謝爾曼將會前往中國，試圖處理這場惡化的關係。這是美國總統拜登上任以來最高級別的官方訪華。

正值這個時候，美國司法部因應聯邦調查局（FBI）的內部分析文件，在周四和周五發出動議，撤銷對五名中國科學家的簽證欺詐指控，包括一名名為唐娟的研究員。。

據路透社報道，法庭文件顯示，聯邦調查局對相關案件的調查前提受到質疑。

五項指控的被告在大約一年前被捕，是作為保護美國科技知識產權行動的一部分。五名被告均否認控罪，其中一宗案件原定於下周一（7月26日）開庭審訊。

不過法庭文件披露的分析顯示，相關檢控對於保護知識產權的實際效用不明確，聯邦調查局的問訊方式也受到質疑。

路透社還指，有公民自由倡議者批評美國的「中國行動計劃」（China Initiative）帶有種族偏見。