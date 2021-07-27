美國完全撤出在即 塔利班攻陷阿富汗逾半領土，全國實施宵禁

54 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗政府軍試圖重新奪回部分塔利班控制區域。

隨著塔利班武裝分子在阿富汗境內迅速推進，阿富汗政府宣佈將在近乎全國範圍內實施為期一個月的宵禁，以阻止塔利班攻入城市。

在國際部隊紛紛撤出阿富汗之際，塔利班和阿富汗安全部隊之間的戰鬥在過去兩個月裏不斷加劇。

聯合國周一（7月26日）表示，在今年5月和6月，雙方的戰事造成近2400名阿富汗平民死傷，創下2009年有記錄以來這兩個月的最高紀錄。

該激進組織在很多偏遠地區勢如破竹，重新佔領了邊境口岸和農村地區。據信他們已經佔領該國超過一半的領土。

人們擔心，隨著和平談判進展緩慢，戰鬥的焦點將轉向人口稠密的城市中心。

這促使美國中央司令部司令肯尼斯·麥肯齊（Kenneth MacKenzie）表示，美國將繼續進行空襲，以從空中支援阿富汗軍隊。他還表示，塔利班的勝利並非不可避免。

但他未說明在8月31日美國軍事任務徹底結束後，空襲是否會繼續。

圖像來源，EPA

塔利班是發源於阿富汗南部坎大哈（Kandahar）地區的伊斯蘭原教旨主義極端組織，曾在1996年奪取喀布爾，建立全國性政權。

在2001年美國發生911事件後，塔利班一直為本·拉登（Osama Bin Laden）和其他與美國911襲擊有關的人物提供庇護。美國為首的軍隊隨後入侵阿富汗，推翻塔利班政權。

如今，捲土重來的塔利班正佔領多條阿富汗國內的主要道路，試圖切斷補給線。武裝分子已經包圍了一些主要城市，但目前尚未能成功佔領。

在宵禁實施期間，人們將被禁止從晚上10點到次日4點之間從事任何活動。不過，首都喀布爾和其他兩個省份潘傑希爾（Panjshir）和楠格哈爾（Nangarhar）除外。

阿富汗內政部表示，新的宵禁是為了「遏制暴力和限制塔利班的活動」。隨著塔利班繼續推進，本周擁有65萬居民的坎大哈城外還發生了激烈的衝突。

作為回應，美國上周四對該地區的武裝分子發動了空襲。但隨著美國在阿富汗的行動於8月31日正式結束，人們對未來幾個月感到擔憂。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，美國撤軍是合理的，因為美軍已確保阿富汗不會再次成為外國聖戰分子密謀反對西方的基地。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美軍倉促撤離巴格拉姆軍事基地，丟棄的民用車輛高達數千輛，但大多數沒留下車鑰匙。

本月早些時候，美軍悄悄從巴格拉姆機場撤離。巴格拉姆機場是美軍在阿富汗行動的龐大基地，曾駐扎著數萬名美軍。

據報道，塔利班在本月中旬還在阿富汗和巴基斯坦一個關鍵邊境哨所上方升起代表該組織的白色旗幟，但喀布爾否認該哨所已經陷落。

武裝分子此前還奪取了一系列邊境哨所的控制權，包括多座靠近伊朗、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦的關口。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗政府軍裝備配置看似力量強大，但各界普遍質疑其實際戰鬥能力。近日就發生過一起，一千多名阿富汗政府軍，剛與塔利班交火便集體逃入鄰國塔吉克斯坦避難的事件。

據路透社報道，來自阿富汗政府和塔利班雙方的談判代表最近幾周一直在卡塔爾首都多哈舉行會議，但外交人士警告說，自9月份和談開始以來，幾乎沒有實質性進展。

一些美國分析人士擔心，塔利班可能在6個月內控制阿富汗。

但是國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）說，安全部隊將取得進展，他們的首要任務應該是減緩塔利班前進的勢頭，再從塔利班手中收復失地。

塔利班近期聲稱他們的武裝人員已經控制該國85%的國土，但阿富汗政府對此數字表示懷疑。BBC無法獨立核實。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2017年一次汽車炸彈爆炸襲擊後，一名受到驚嚇的當地婦女。

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