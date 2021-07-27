英國航母「伊麗莎白女王號」駛入亞洲 將穿行南中國海

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從法國戴高樂號航母看到的伊麗莎白女王號。兩艘航母本月初在地中海進行了聯合演習。

英國皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母打擊群已進入亞洲，據北京大學「南海戰略態勢感知計劃」(SCS-PI)在推特公布的衛星圖像顯示，伊莉莎白女王號航母打擊群周日（7月25日）晚上出現在馬六甲海峽附近，預計將很快已抵達太平洋及南中國海區域。

伊麗莎白女王號官方推特7月26日也發佈了在新加坡附近停靠的照片。

本次航母亞洲之行被英國政府視為「英國走向全球」的象徵，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson ）盼望恢復英國海軍作為歐洲最重要海軍力量，結束他所稱的過往「退縮時代」。

但除了英國試圖重啟亞太軍事布局之外，此次前往兵家必爭之地的南海，乃至於在此區域與日美進行聯合演習，也被許多評論解釋為劍指中國。

台灣中正大學戰略學者林穎佑則向BBC中文分析，對英國來說，脫歐後，英國在防衛上更需要北約（NATO），因此由英美主導之的北約，若能將其勢力延伸到太平洋，不只是可以對中國產生威懾，更大目標應該針對俄羅斯。

美國海軍經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」。中國指美國主張的航行自由是「橫行」自由。中國官方早前已經多次批評英國計劃派遣艦母到亞洲地區的計劃，官方媒體《環球時報》引述專家形容英方的行動是「向美國表忠心、打腫臉充胖子」。

圖像來源，HMS Queen Elizabeth on Twitter 圖像加註文字， 伊麗莎白女王號7月26日在官方推特上發佈的在新加坡附近的照片，背景是新加坡的天際線。

自由航行

5月22日，英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦在戰艦群的陪同下啟程。英國皇家海軍說，這是最近多年來派出的最強部隊。

倫敦大學亞非學院（SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）接受BB中文採訪時說，英國航母及打擊群此次駛向南海，表示該海域任何船隻都有自由航行的權利。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 進入亞洲之前，伊麗莎白女王號於7月初在地中海進行了演習。

這是「伊麗莎白女王號」航空母艦首次出行。經由地中海、印度洋最終抵達太平洋。航母打擊群還將於9月訪問日本，停靠神奈川縣橫須賀基地，預計於年底返回英國，結束長達28周的行程。

由於英國此次高調派遣航母航行至印太地區，為十分敏感的南海爭端增添戲碼。

在航母出發前夕，英國首相約翰遜稱，英國「海軍艦隊到亞洲地區巡航，就是為了告訴中國，英國是相信國際海洋法的」，「我們會以一種自信的態度，並且不挑起主動衝突的情況下，去解決國與國之間的分歧。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 航母上搭載的美軍F-35B戰機

制約俄羅斯？

長期研究印太軍事的林穎佑說，雖然外界將焦點針對英國此次航母巡航與中國的外交角力，但此次英國航艦回到亞太，更大的目標應該是針對俄羅斯：「俄羅斯之前才到中太平洋軍演，這代表俄羅斯在太平洋勢力的延伸，自然美國也會希望透過北約牽制俄羅斯。」

戰略意義上，林穎佑補充解釋，英國軍艦回到亞太最大的影響，在於美國希望未來有自由航行權的不只是美國，讓其他國家也可以有國際航行權。

有英國媒體稱，伊麗莎白號將前往日本，但中途不會通過台灣海峽。相關分析指出，此舉是為了不刺激北京。

據此，林穎佑則說，有沒有通過台灣海峽，意義不大。重點該是英國未來有可能將兩艘軍艦常駐在印太地區。「那麼，未來船艦停在哪裏，跟誰合作，應該更加重要。」

航母打擊群的組成

訪問亞洲的「伊麗莎白女王號」打擊群還包括兩艘皇家海軍護衛艦、兩艘驅逐艦、兩艘補給艦和一艘「機敏級」潛艇，以及一艘美國海軍驅逐艦和一艘荷蘭護衛艦。