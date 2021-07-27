英國航母「伊麗莎白女王號」駛入亞洲 將穿行南中國海

French navy Rafale jet fighters sit on the bridge of the French aircraft carrier Charles de Gaulle with the UK Royal Navy's aircraft carrier HMS Queen Elizabeth in the background during the Navy exercise "Gallic strike" off the coast of Toulon, south-eastern France on June 3, 2021.

圖像來源，Getty Images

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從法國戴高樂號航母看到的伊麗莎白女王號。兩艘航母本月初在地中海進行了聯合演習。

英國皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母打擊群已進入亞洲，據北京大學「南海戰略態勢感知計劃」(SCS-PI)在推特公布的衛星圖像顯示，伊莉莎白女王號航母打擊群周日（7月25日）晚上出現在馬六甲海峽附近，預計將很快已抵達太平洋及南中國海區域。

伊麗莎白女王號官方推特7月26日也發佈了在新加坡附近停靠的照片。

本次航母亞洲之行被英國政府視為「英國走向全球」的象徵，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson ）盼望恢復英國海軍作為歐洲最重要海軍力量，結束他所稱的過往「退縮時代」。

但除了英國試圖重啟亞太軍事布局之外，此次前往兵家必爭之地的南海，乃至於在此區域與日美進行聯合演習，也被許多評論解釋為劍指中國。

台灣中正大學戰略學者林穎佑則向BBC中文分析，對英國來說，脫歐後，英國在防衛上更需要北約（NATO），因此由英美主導之的北約，若能將其勢力延伸到太平洋，不只是可以對中國產生威懾，更大目標應該針對俄羅斯。

美國海軍經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」。中國指美國主張的航行自由是「橫行」自由。中國官方早前已經多次批評英國計劃派遣艦母到亞洲地區的計劃，官方媒體《環球時報》引述專家形容英方的行動是「向美國表忠心、打腫臉充胖子」。

圖像來源，HMS Queen Elizabeth on Twitter

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伊麗莎白女王號7月26日在官方推特上發佈的在新加坡附近的照片，背景是新加坡的天際線。

自由航行

5月22日，英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦在戰艦群的陪同下啟程。英國皇家海軍說，這是最近多年來派出的最強部隊。

倫敦大學亞非學院（SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）接受BB中文採訪時說，英國航母及打擊群此次駛向南海，表示該海域任何船隻都有自由航行的權利。

圖像來源，EPA

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進入亞洲之前，伊麗莎白女王號於7月初在地中海進行了演習。

這是「伊麗莎白女王號」航空母艦首次出行。經由地中海、印度洋最終抵達太平洋。航母打擊群還將於9月訪問日本，停靠神奈川縣橫須賀基地，預計於年底返回英國，結束長達28周的行程。

由於英國此次高調派遣航母航行至印太地區，為十分敏感的南海爭端增添戲碼。

在航母出發前夕，英國首相約翰遜稱，英國「海軍艦隊到亞洲地區巡航，就是為了告訴中國，英國是相信國際海洋法的」，「我們會以一種自信的態度，並且不挑起主動衝突的情況下，去解決國與國之間的分歧。」

圖像來源，EPA

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航母上搭載的美軍F-35B戰機

制約俄羅斯？

長期研究印太軍事的林穎佑說，雖然外界將焦點針對英國此次航母巡航與中國的外交角力，但此次英國航艦回到亞太，更大的目標應該是針對俄羅斯：「俄羅斯之前才到中太平洋軍演，這代表俄羅斯在太平洋勢力的延伸，自然美國也會希望透過北約牽制俄羅斯。」

戰略意義上，林穎佑補充解釋，英國軍艦回到亞太最大的影響，在於美國希望未來有自由航行權的不只是美國，讓其他國家也可以有國際航行權。

有英國媒體稱，伊麗莎白號將前往日本，但中途不會通過台灣海峽。相關分析指出，此舉是為了不刺激北京。

據此，林穎佑則說，有沒有通過台灣海峽，意義不大。重點該是英國未來有可能將兩艘軍艦常駐在印太地區。「那麼，未來船艦停在哪裏，跟誰合作，應該更加重要。」

航母打擊群的組成

訪問亞洲的「伊麗莎白女王號」打擊群還包括兩艘皇家海軍護衛艦、兩艘驅逐艦、兩艘補給艦和一艘「機敏級」潛艇，以及一艘美國海軍驅逐艦和一艘荷蘭護衛艦。

航母上的美國戰機數量超過英國：共有10架美國海軍陸戰隊的F-35戰鬥機，而英國海軍戰機只有8架。