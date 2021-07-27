東京奧運：希望以日本傳統禮儀為盛會帶來一分安心的義工們

17 分钟前

圖像加註文字， 東京奧運義工曾根珠美與桑原昌俊

「日本上次（舉辦）奧運時，我還在媽媽肚子裏，我覺得如果用自己方式替奧運加油，最好的方法就是參加義工」，50來歲的曾根珠美，平時從事和服買賣，在跟香港與歐洲的貿易時自學英文，練就一些基礎商用會話。

在新冠疫情肆虐的當下，東京奧運能夠開幕實屬不易。一段時間以來，被疫情、經濟、醜聞等多種因素困擾的人們，似乎已經很難找到對奧運會的興奮感覺。走在東京街頭，有時連看到一張「支持東京奧運2020」之類的宣傳廣告都很難得。

如今，曾根和一些不同年齡段的日本人一樣，抽出工閒或課餘時間，儘管面對著疫情和民間反對奧運的困擾，仍決定出來充當奧運義工，並希望能以「Omtenashi」，即日文的「傳統禮儀」——以笑容為疫情中的東京奧運的減少一分不安，增添一點安心。

BBC中文日前訪問了幾位義工，從他們的視角看看奧運義工這份短期服務工作。

圖像加註文字， 日本東京都有樂町的媒體中心

爭議、醜聞與辭職潮

「歡迎光臨媒體中心」！

步入位於日本東京都有樂町的媒體中心，就會有人熱情迎上打招呼，但是他們並非中心的正式工作人員，而都是義工——志願者。在奧運於23日開幕後，東京媒體中心以及位於台場的Big Sight國際展示場已經成為日本國內和國際媒體進駐的主要據點。

東京媒體中心除了正常媒體功能外，也同時設有展示日本傳統服飾，以及文化和歷史的資料，以便各國媒體人可以一步到位，迅速了解東京的許多基本小知識。而場內數十位義工 ，還可以使用不同語言，對應各國媒體人的需求。

形容東京奧運是好事多磨或一波三折一點都不假。單單是義工方面也並非一帆風順。

東京奧運的義工召集人數，先前也因為疫情、醜聞以及各類其他爭議而出現不少變數。這其中就包括前組織委員會長森喜朗因「歧視女性」失言，與前製作總監在開幕表演靈感上有歧視女性嫌疑等，均引發一些義工辭職。

據東京奧運事務總局長武藤敏郎在開幕前公布的數據顯示，奧運雖然最終仍有19萬人的義工，但前後辭職的有一萬多人。

50歲的義工桑原昌俊告訴BBC中文說，他原本是一個三十多年忙忙碌碌、早九晚六的上班族，一直覺得沒有給社會走出更多奉獻；而圍繞東京奧運的那麼多負面新聞，也確實讓他一度灰心，甚至考慮辭掉義工。

他說：「雖然只是義工，不過那也會考慮到周圍的氣氛，朋友也有給建議等」。

不過，經過一番思想鬥爭，本來就喜歡看奧運賽事的桑原最終還是決定留下。因為他認為這次盛會或許是否極泰來，給日本一個促進改變的契機。

「我覺得未來日本能否真正（從天災跟疫情中）復興，是應該要抓住這個機會，拿出活力朝氣的一面，」他說。「雖然過去也有一些不好的事，加上疫情，但希望這次奧運能給日本一個新契機」。

圖像加註文字， 走在東京街頭，有時連一張「支持東京奧運2020」的廣告都難得看到

展示多元日本文化

「57年前的東京奧運、我的印象很深，我還是中學生，日本在排球項目贏下蘇聯，我真的記憶清晰，那時很感動」，講話的人是已經70歲的秋元涉。他激動地向BBC中文介紹了小時候看東京奧運的深刻記憶。

雖然已經退休多年，但秋元看到義工招募後，就直接報名參加。他說：「難得東京有第二次的機會，我想以當年的感動為基礎好好努力，這是我想當志工的原因」。

在老一輩日本人當中，與秋元想法相仿的可能為數不少。與很多反對舉辦奧運的人不同，他們認為舉辦奧運是個好事情。

秋元指出，日本文化在不斷變化，有古老的傳統文化，但是也有風靡世界的卡通文化，日本社會也開始因為有越來越多來自不同國度的人而變得多元化，因此非常希望奧運能夠促進日本文化變得更加多元與豐富。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本文化日益多元。圖為在東京生活和工作的31歲芬蘭人特雷莎·維克

體育重塑國際團結

除醜聞與疫情之外，國際局勢不穩定也讓一些人倍感不安。

桑原認為，過去一年世界上除了疫情肆虐，還有以美國為主的西方民主陣營開始與中國對峙的緊張氣氛，讓人們對世界未來感到擔憂。至少他希望看到東京奧運能成為不安的世界透過體育再度團結的契機。

義工曾根也坦言：「這一年多真的不知道會怎麼樣，會感到不安」。

終於等到奧運開幕一天並看到開幕式的曾根感觸良多，回憶起過去這一年許多畫面，「現在只希望大家都能平安、健康地渡過奧運」。

義工秋元涉則感嘆認為，可惜奧運沒有大批觀眾，也沒有很多外國旅客，沒有辦法詳細介紹日本文化，帶他們體驗東京。

他說：「日本有古老的傳統、但也有新的東西孕育而生。像是大坂直美、八村壘等選手，也代表日本用很多多元文化再融合彼此，這次奧運我想我們會創造出更新的文化，這一點是我最想介紹給大家的」。

東京奧運組織方表示，儘管有很多波折，還沒有觀眾，但是作為疫情時代的世界最大體育盛會，東京奧運注定有其歷史上的意義。