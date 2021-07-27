韓國朝鮮時隔一年後恢復熱線電話 金正恩文在寅已在通信

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國方面稱兩國領導人正在交換信函。

朝鮮（北韓）和韓國恢復了去年 6 月被平壤切斷的通訊熱線。

韓國總統府稱，兩國領導人已同意重建信任並改善關係，自4月以來，兩位領導人私下已有多封信件往來。

由於兩國在舉辦峰會失敗後關係惡化，朝鮮在2020 年 6 月切斷了熱線電話。不久之後，朝鮮又炸毀了邊境城市開城的朝韓聯絡辦公室，該辦公室旨在協助雙方交流。

朝鮮官媒朝鮮中央通訊社隨後證實稱：「根據最高領導人之間達成的協議，南北雙方從7月27日10:00起重新開通所有朝韓聯絡熱線」，「領導人同意在恢復互信和促進和解方面邁出一大步」。

恢復熱線

韓國統一部稱，雙方代表已經通了三分鐘的電話。統一部說，將在周二（27日）下午進行另一次電話會議，此後每天都會通話。

「我們很高興，能在一年多之後再次重啟交談。我們希望這能給所有韓國人民帶來好消息，」韓國代表說。

兩國關係曾在 2018 年有所改善，韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩三度會面。但是，在金正恩與時任美國總統特朗普（Donald Trump）的第二次美朝河內峰會會談破裂後，這種情況很快就破裂了。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 朝韓關係2018年一度有所改善，韓國總統還越過三八線訪問了朝鮮。

之後，在韓國的「脫北者」團體又前往南北邊界宣傳主張，使緊張局勢繼續惡化。這最終導致朝鮮切斷了與韓國的所有軍事和政治溝通聯繫，包括雙方領導人之間的熱線。

文在寅曾呼籲恢復熱線，並進行旨在卸除朝鮮核導彈計劃的談判。「兩個朝鮮」在技術上仍處戰爭狀態，因為1950至1953 年的朝鮮戰爭以停戰而非和平條約結束。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在韓國三八線附近升起的氣球，載有批評朝鮮領導人金正恩的傳單。

可能原因

美國CNBC報道稱，如同許多分析指出，若經濟困難惡化，朝鮮可能會被迫向美國或韓國申請援手。這包含朝鮮近年來，在新冠大流行期間的管理不善、風暴和邊境關閉等問題進一步耗盡了朝鮮的經濟。此刻朝鮮願意恢復熱線，可能是希望獲得外援。

美國之音韓國分社社長蓋洛（William Gallo）分析，雖然雙方重啟熱線，但兩邊關係改善仍面臨一些挑戰。包括定於8月舉行的美韓軍事演習。朝鮮通常對美韓聯合演習會有極為憤怒的反應，包含經常利用這些時機試射武器或發表挑釁性言論。