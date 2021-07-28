澳洲大堡礁名列世界遺產40年後面臨的「降級」危機

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大堡礁1981年被列入世界遺產。

在澳大利亞極力游說之下，聯合國教科文組織（Unesco）沒有將大堡礁列如「面臨危險」的世界遺產名錄。

BBC記者毛遠揚（Frances Mao）報道稱，此前聯合國教科文組織曾發佈報告表示，大堡礁沒有得到足夠保護以幫助其抵禦氣候變化或達成水質量目標。但教科文組織世界遺產委員會此次決定，將給澳大利政府更多時間。

澳大利亞方面表示，已經為改善大堡礁狀況投入超過30億澳元（22億美元）。

大堡礁是世界最為著名的自然奇蹟之一，也是澳大利亞最受歡迎的旅遊勝地之一。

然而近來，多次大規模珊瑚赤化及其他問題加劇了這裏的環境惡化。

大堡礁為何如此特別？

憑借其「巨大的科學與本質重要性」，大堡礁進入世界遺產名錄已經長達40年。

大堡礁其實由約3000個獨立珊瑚礁組成，沿澳大利亞東北海岸延伸超過2300公里。

這裏有世界上生物多樣性最為豐富的生態系統之一。在其珊瑚結構中富含大量的海洋生物與植物。

幾十年來，科學家們一直為這裏豐富的多樣性與美好的風光所折服。

大堡礁是400多種珊瑚、約1500種魚類及綠海龜等瀕危生物的家園。作為一種海洋結構，它還為沿海地區提供保護，以抵禦大浪及風暴。

面臨威脅

自1995年以來，全球氣候變暖已經導致大堡礁損失了一半珊瑚。

其中，體積較大、本身也是一系列海洋生物棲息地的枝狀珊瑚尤其受到威脅。

珊瑚蟲是形成珊瑚礁的主幹，它們對海水溫度高度敏感。如果水溫太高，它們便會死亡。

僅僅在過去五年期間，大堡礁已經遭遇了三次大範圍珊瑚白化事件。

圖像來源，GREAT BARRIER REEF MARINE PARK AUTHORITY 圖像加註文字， 最近五年大堡礁的珊瑚礁遭遇了三次大的打擊。

珊瑚白化是指受到壓力的珊瑚排出生活在它們裏面的藻類的現象，這些藻類既賦予了它們顏色，也給了它們生命。這些珊瑚之後會變成白色，這個過程也稱白化。

氣候變化也會導致海洋酸化及珊瑚礁侵蝕問題。

如果在白化之後海水水溫重新下降，珊瑚礁有可能得到恢復。整個恢復過程至少要花10到15年時間。

但科學家們警告稱，大堡礁如今正處在崩潰邊緣。

在2016及2017年的白化事件發生後，一項研究發現，當地已經沒有足夠多的成年珊瑚來讓受影響最嚴重的區域實現正常再生。

2019年，澳大利亞將大堡礁的長期展望下調至「非常差」。

大堡礁海洋公園管理局曾表示，氣候變化仍然是這裏面臨的最大威脅。

其它威脅

多年來，沿海開發及農業污染物排放等人類活動也對大堡礁的健康帶來了挑戰。

附近農場的沉積物、氮和殺蟲劑流入大堡礁，降低了水質，使得藻類不斷生長。

非法捕魚，甚至遊客在旅途中對珊瑚的破壞也是當地面臨的問題。

而珊瑚的天敵——棘冠海星則是另一個大問題。

伴隨周圍海洋生物的減少，棘冠海星的數量增長迅速。一個棘冠海星便可消滅大片區域內的珊瑚。

保護措施

圖像來源，Getty Images

在2016/2017白化事件後，澳大利亞政府承諾，向大堡礁提供價值5億澳元（3.7億美元）的救助計劃。

其中措施包括殺死棘冠海星，向農民支付費用以減少向大堡礁排放農業物質。

但批評人士表示，這項計劃中沒有措施針對氣候變化這一主要威脅。

還需要做什麼？

專家警告稱，拯救珊瑚礁的唯一方法是，立即減少溫室氣體排放。

聯合國表示，即便世界將全球變暖控制在1.5攝氏度，世界上90%的珊瑚仍將死亡。

自工業革命前以來，全球氣溫已經上升了大約1攝氏度。

科學家們表示，人們必須放棄使用化石燃料。

澳大利亞方面指出，氣候變化是一個全球性問題，但批評人士仍表示，澳大利亞政府正在進行拖延。

作為世界上最大的化石燃料出口國之一，澳大利亞繼續倡導使用煤炭、天然氣與石油。該國也在游說反對聯合國教科文組織將大堡礁列為「瀕危」遺產名錄。

而大堡礁的故鄉昆士蘭（Queensland）是世界上煤炭開採產業最為密集的地區之一。

澳大利亞已經承諾一項2030年排放目標，屆時將比2005年的排放水平減少26%，但聯合國稱，澳大利亞沒有朝著正確的軌道去實現這個目標。