氣候變化：「暴洪」日益頻發的原因 和人類自保的辦法

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 局部大暴雨導致倫敦部分地區一度成為澤國

入夏以來，氣候變化引發的極端天氣似乎已變成殘酷的現實。

七月，暴雨和山洪接連席捲全球多地：從歐洲的德國、比利時到中國河南，從美國東岸的紐約到英國東南的倫敦都遭受不同程度的影響。其中，德國經歷數十年一遇的洪水，造成上百人死亡；中國當局則把河南的洪水形容為「千年一遇」，迄今為止也至少造成數十人死亡。

新聞報道中時常提到的一個詞是「暴洪」。紐約和倫敦近日造成市區大面積交通癱瘓的罪魁就是它。科學家表示，由於氣候變化，這種現象已經變得越來越常見。

那到底什麼是暴洪現象呢？其成因原理是什麼？遭遇暴洪的人們又應該如何應對呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 倫敦市中心及部分地區在不到兩個星期內第二次被淹。

暴洪現象

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 開車人應該格外小心。

所謂暴洪（Flash floods）就是突發性洪水，一般是由短時間內某一特定地區超量降雨導致，有時也可能是冰雪大量融化導致。簡而言之，就是大量水短時間匯聚到一處所導致的急發性大水。

暴洪的最大特點就是通常都在沒有任何預警情況下突然發生，來勢兇猛。

暴洪來臨時，街道一下子無法通行，人們不得不拋棄車輛 ，商店以及居民住所也會由於進水而受損或被毀。洪水還會影響主要公共設施，包括交通網絡和醫院。以倫敦為例，一些醫院由於斷電不得不要求病人遠離。

城鎮更易受暴洪危害

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：BBC記者抵達鄭州，這座城市地下和地面到底發生了什麼

與鄉村地區不同的是，雨水落到城市地面一時無法滲入地下。由于城鎮地區多是鋪設的硬路面，因此更有可能經歷這種由「地表水」大量匯聚所造成的洪澇現象。例如，七月份當紐約受到艾莎颶風襲擊時，紐約地鐵就部分被淹。

紐約交通管理局負責人範伯格表示，這是由於街道排水系統已經無法處理過多的雨水，因此大水漫過路緣。水還會從地鐵的通風口以及樓梯倒灌進來。

包括倫敦在內英國多數地方的下水系統修建於維多利亞女王時代（1837-1901），是根據當時的平均降水量歷史記錄預測建造的，目前一方面已經老舊，另外一方面也不一定能繼續適應氣候變化帶來的極端天氣。

英國赫特福德大學埃德蒙茲·布朗博士表示，倫敦市人口無限增長和市區不斷擴大也是一個問題，維多利亞時代的排水系統已經無法應對巨大的人口增長需要了。

暴洪是否越來越頻繁？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 汪洋一片

引發洪水的因素有許多，但氣候變化加大了極端降雨的可能性。

溫暖的大氣可以容納更多的水分，因此使風暴更加強烈迅猛。

英國氣候專家福勒教授表示，這種暴洪現象過去相對來講並不常見。但她說，氣候變暖意味著這種由雷暴引發的短時間強降雨正變得越來越頻繁。

根據福勒的研究顯示，如果氣候變化繼續按目前的軌道發展，那暴洪現象——以每小時30毫米雨量計算，到2080年將會增加5倍。

人們應該如何防範？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德國受災嚴重，已造成100多人死亡，數百人失蹤。

城鎮應該能做出一些改變，以防止洪暴帶來的最壞影響。

英國雷丁大學洪水專家斯佩特表示，城市地區可以採用透水性路面以及綠色屋頂，它們可以幫助吸收雨水而不是引發水災，讓城市受益。

此外，提前知道暴雨來臨可以讓防洪更容易些。

斯佩特表示，「天氣和洪水預報科學正在迅速改進，現在經常可以提前預報地表洪水事件」。

可以查看居住地區是否有洪澇風險。如果在英國，還可以在氣象局網站（ Met Office website）註冊登記以得到及時洪水警告。

不住在河邊不一定意味著就可以免受洪水襲擊。

氣象局建議人們制定一個防洪計劃，例如把貴重物品轉移出地下室，放到安全地方。

其他一些預防措施包括：如果你想改造和裝修房屋，選擇瓷磚地面，不要用地毯。同時，把牆上插座的位置往上移。

與此同時，司機和開車人士也要格外小心，避免在水位上升時行車，因為許多洪水導致的死亡都是在車輛中發生的。

據英國汽車協會AA說，只要有30厘米的水就可以移動汽車。