新冠疫苗：美國欲發100美金吸引接種 盤點世界各地「金錢的誘惑」

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登說，有人因為沒能打上疫苗，而無辜犧牲。

為應對新冠病例激增，接種率不理想的現狀，美國總統拜登（Joe Biden）呼籲各州向新接種的公眾發放100美元（646元人民幣）。

拜登對美國聯邦政府工作人員發佈一項嚴格的疫苗要求，命令要求政府僱員出示疫苗接種證明，否則將被強制檢測和強制要求佩戴口罩。

聯邦政府工作人員是美國最大的勞動力隊伍，約有200萬人。拜登希望以此為榜樣，鼓勵其他國民跟隨。

在華盛頓的BBC記者芭芭拉·普萊特·厄舍爾（Barbara Plett Usher）指出，美國目前有不少人不願聽信拜登的說法，而這些人主要來自右翼政治光譜。

BBC記者指出，拜登總統在多數時候不能迫使民眾採取行動，但他有權對聯邦僱員動手，影響力及於數以百萬計公務員。

拜登為何現在為疫苗接種者發錢？

根據官方數據，美國只有不到一半的人口完整接種兩針疫苗。 儘管有大量疫苗在手，可供民眾免費接種，美國的新冠疫苗接種率落後於其他發達國家。

白宮努力敦促那些猶豫不決的人接種疫苗，但遇到反疫苗情緒、虛假信息和政治分歧的障礙。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國一些地方已開放對未成年青少年接種新冠病毒疫苗。

拜登周四（7月29日）在白宮發表講話時說，新措施是高度傳染性的變異病毒Delta擴散的結果，而「未接種疫苗者（造成）的大流行」使情況變得更糟。

拜登說：「有人正在死亡，將會死亡，但他們不該死。」

拜登補充說，貨幣激勵措施似乎對已接種疫苗的美國人不公平，但「如果我們能讓更多人接種疫苗，我們都會受益」。

拜登說，聯邦政府將「全額報銷」為工人提供帶薪休假以接種疫苗的中小型企業。雖然拒絶接種疫苗的政府工作人員不會被解僱，但白宮此舉旨在為全國其他僱主樹立榜樣。

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登要求政府僱員出示疫苗接種證明，否則將被強制檢測和強制要求佩戴口罩。

但公共衛生專家警告說，每周檢測並不是阻止疫情爆發的有效方法。

這位民主黨總統還談到主要在保守派圈子裏傳播的理論，即接種疫苗不安全。他強調這些疫苗「沒有任何政治性」，這些疫苗在共和黨政府的領導下開發和授權，在他的領導下進一步分發。

上個月一項研究表明，超過99%的新冠死亡病例發生在未接種疫苗的人群中。

根據美國疾病控制中心CDC的最新數據，美國有近70%的成年人至少接種過一針疫苗。但美國全國各地的疫苗接種率不同。南部和西部地區現在正在經歷新冠疫情爆發，其接種率要低得多。

這是因為與新冠病毒有關的死亡人數攀升至每周約2000人。美國的新增病例數量現在處於過去三個月的最高點，每天有大約6萬人確診。

本周初始，CDC建議在新冠病毒傳播率較高地區的公眾在室內佩戴口罩。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 由於經濟實力的差距，不同國家的疫苗接種進度相差懸殊。這也會影響全球克服疫情的進展。

世界其它地區的誘因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國吸引民眾接種新冠疫苗活動不乏奇怪獎賞，例如贈送大麻煙。

除開美國政府，世界各國和地區的商業機構和組織早已各顯神通，紛紛推出誘因欲提高疫苗的接種率。

香港商界於6月開始陸續推出打針送樓、送車、送黃金、送信用卡免簽帳額等誘因。截止7月29日晚8時的數據，香港約有310萬人接種第一針疫苗，有約230萬人接種第二針，完整接種率為34.7%。約一個月內接種率提高20%左右。

目前並無直接證據證明香港市民的接種意願提升全部直接來自於商業獎勵的提振。但香港商界的措施確實有一定作用。

今年5月泰國清邁地方官員報告每日接種需求從數百人升至數千人。這全靠推出「打針送牛」抽獎。當地推出2021年以內凡是接種疫苗的當地居民，每周都有機會獲得一頭牛的獎勵。

美國的利誘措施包羅萬有。有些讓疫苗接種者參加100萬美元獎金抽獎，有些請喝啤酒、吃餡餅，甚至贈送大麻。中國有些地方給打疫苗人士發雞蛋、購物折扣券和各種商品。

塞爾維亞政府上月宣佈，凡是接種疫苗，都能獲發大約30美元現金；印度讓群眾自拍接種疫苗照片參加評獎，勝出者獎金約70美元。