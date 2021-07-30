《黑寡婦》流媒體與影院同步公映引發的好萊塢官司

53 分钟前

圖像來源，Getty Images

好萊塢影星斯嘉麗·約翰遜（Scarlett Johansson）主演的漫威新片《黑寡婦》（Black Widow）在院線和迪斯尼+流媒體同步公映， 約翰遜隨後向法庭起訴迪斯尼，控其違約。

《黑寡婦》7月9日在院線公映，同時在迪士尼+流媒體平台上線。這是第一部院線和流媒體同步公映的漫威大片。

約翰遜20日向洛杉磯高等法院遞交的訴狀說，這種同步公映操作違反合約，給她造成經濟損失。迪士尼當天回應稱已向約翰遜支付部分補償酬勞。

有觀察人士把這起訴訟案視為電影業未來走勢的風向標，或開先河。

來龍去脈

約翰遜的訴狀說，根據她與迪士尼旗下漫威娛樂(Marvel Entertainment)簽定的合同，《黑寡婦》應該在院線公映，而不是同步上線流媒體。

按照漫威的慣例，新片在院線首映後過一段時間才會在流媒體上線，這個「窗口期」一般是90天，主要為了避免票房受衝擊。

作為該片的製片人和女主角，約翰遜的片酬跟票房表現密切掛鉤。流媒體同步公映導致票房大跌，她本來可以獲得的收益因此大打折扣，經濟損失嚴重。

訴狀還指控迪士尼在沒有正當理由的情況下誘導漫威違約。

訴狀說，約翰遜的律師團隊之前就此與迪士尼聯繫但未被理睬，因此決定訴諸法庭。

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約翰遜遞交訴狀的當天下午，迪士尼(DIS.US)做出回應，否認違約，稱公司完全遵守合同規定，而且已經對她做出額外補償。

另外，迪士尼表示約翰遜提起訴訟之舉「令人難過、沮喪」，是「對新冠大流行對全球造成可怕而持久影響的無情漠視」。

票房和片酬

美國時間7月9日，《黑寡婦》在院線與流媒體平台Disney+同步首映，首周北美院線票房8000萬美元，海外票房7800萬迪士尼+流媒體平台售價30美元，營收6000萬美元。

第二周票房下跌69%。有觀察人士將此歸咎於流媒體分流了部分收入。

迄今為止，《黑寡婦》美國票房約1.58億美元，海外票房約1.6億美元。

受票房影響，約翰森的分紅估計減少大約5000萬美元。

迪士尼表示已向約翰遜支付2000萬美元補償款。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《黑寡婦》是第一部在院線和流媒體同步首映的漫威大片，於此相關的訴訟案或許也將開先河

風向標？

《黑寡婦》訴訟案被認為有可能成為影視娛樂行業未來趨勢的風向標。

多年來，流媒體和傳統院線的關係形成了一種微妙的平衡，"窗口期"就是一種體現。

隨著數字化的普及，各大娛樂媒體公司的增長策略重點不斷向網絡轉移，通過優先拓展流媒體服務確保持續增長。

具體做法之一是把更多優質內容放到流媒體平台上，以及上線原創內容，比如網飛、亞馬遜和HBO。

新冠疫情推動了這個趨勢。隔離防疫期間，影劇院關門，流媒體如魚得水，進展神速，進一步改寫了流媒體和傳統院線之間的微妙平衡關係。

這種變化很可能影響演員和製片人的經濟利益；他們的部分收益來自票房分紅。

據悉，2020年12月，華納兄弟(Warner Bros)決定在HBO Max流媒體服務平台和院線同步發行本公司2021年的所有新片，引起許多導演、製片人和演員憤怒抗議，因為他們的片酬與票房掛鉤。華納為此已支付了數億美元來平息影星們的怒氣。

隨著疫情逐漸減退，從2022年起新片首映將不再院線-流媒體同步，但美國電影發行生態正在發生根本性改變，傳統的片酬與票房掛鉤模式受到衝擊。