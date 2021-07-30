《黑寡婦》流媒體與影院同步公映引發的好萊塢官司
好萊塢影星斯嘉麗·約翰遜（Scarlett Johansson）主演的漫威新片《黑寡婦》（Black Widow）在院線和迪斯尼+流媒體同步公映， 約翰遜隨後向法庭起訴迪斯尼，控其違約。
《黑寡婦》7月9日在院線公映，同時在迪士尼+流媒體平台上線。這是第一部院線和流媒體同步公映的漫威大片。
約翰遜20日向洛杉磯高等法院遞交的訴狀說，這種同步公映操作違反合約，給她造成經濟損失。迪士尼當天回應稱已向約翰遜支付部分補償酬勞。
有觀察人士把這起訴訟案視為電影業未來走勢的風向標，或開先河。
來龍去脈
約翰遜的訴狀說，根據她與迪士尼旗下漫威娛樂(Marvel Entertainment)簽定的合同，《黑寡婦》應該在院線公映，而不是同步上線流媒體。
按照漫威的慣例，新片在院線首映後過一段時間才會在流媒體上線，這個「窗口期」一般是90天，主要為了避免票房受衝擊。
作為該片的製片人和女主角，約翰遜的片酬跟票房表現密切掛鉤。流媒體同步公映導致票房大跌，她本來可以獲得的收益因此大打折扣，經濟損失嚴重。
訴狀還指控迪士尼在沒有正當理由的情況下誘導漫威違約。
訴狀說，約翰遜的律師團隊之前就此與迪士尼聯繫但未被理睬，因此決定訴諸法庭。
約翰遜遞交訴狀的當天下午，迪士尼(DIS.US)做出回應，否認違約，稱公司完全遵守合同規定，而且已經對她做出額外補償。
另外，迪士尼表示約翰遜提起訴訟之舉「令人難過、沮喪」，是「對新冠大流行對全球造成可怕而持久影響的無情漠視」。
票房和片酬
美國時間7月9日，《黑寡婦》在院線與流媒體平台Disney+同步首映，首周北美院線票房8000萬美元，海外票房7800萬迪士尼+流媒體平台售價30美元，營收6000萬美元。
第二周票房下跌69%。有觀察人士將此歸咎於流媒體分流了部分收入。
迄今為止，《黑寡婦》美國票房約1.58億美元，海外票房約1.6億美元。
受票房影響，約翰森的分紅估計減少大約5000萬美元。
迪士尼表示已向約翰遜支付2000萬美元補償款。
風向標？
《黑寡婦》訴訟案被認為有可能成為影視娛樂行業未來趨勢的風向標。
多年來，流媒體和傳統院線的關係形成了一種微妙的平衡，"窗口期"就是一種體現。
隨著數字化的普及，各大娛樂媒體公司的增長策略重點不斷向網絡轉移，通過優先拓展流媒體服務確保持續增長。
具體做法之一是把更多優質內容放到流媒體平台上，以及上線原創內容，比如網飛、亞馬遜和HBO。
新冠疫情推動了這個趨勢。隔離防疫期間，影劇院關門，流媒體如魚得水，進展神速，進一步改寫了流媒體和傳統院線之間的微妙平衡關係。
這種變化很可能影響演員和製片人的經濟利益；他們的部分收益來自票房分紅。
據悉，2020年12月，華納兄弟(Warner Bros)決定在HBO Max流媒體服務平台和院線同步發行本公司2021年的所有新片，引起許多導演、製片人和演員憤怒抗議，因為他們的片酬與票房掛鉤。華納為此已支付了數億美元來平息影星們的怒氣。
隨著疫情逐漸減退，從2022年起新片首映將不再院線-流媒體同步，但美國電影發行生態正在發生根本性改變，傳統的片酬與票房掛鉤模式受到衝擊。
約翰遜告迪士尼違約案的判決或許將成為電影發行業進入流媒體與院線並存時代的一個司法先例。