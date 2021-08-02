白俄羅斯奧運田徑選手齊馬努斯卡婭拒絶「被強制」登機回國

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 白俄羅斯運動員齊馬努斯卡婭聲稱自己因公開批評教練而被要求強制回國。

東京奧運會進入後半程。一名白俄羅斯（Belarus，白羅斯）短跑選手在批評其國家隊教練後聲稱被要求提前回國，引發軒然大波。

這名選手名叫克里斯蒂娜･齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）。她稱自己接到要求，命令她收拾行李，隨後被強行帶至東京機場。她表示，由於拒絶命令，擔心這會給自己帶來安全上的危險。

據悉，為了不登機，齊馬努斯卡婭於8月1日晚間抵達機場航站樓時曾向日本警方求助。

奧運會官員8月2日表示，齊馬努斯卡婭1日晚在一家機場酒店過夜。

奧運會東道主日本內閣官房長官加藤勝信8月2日在記者會上表示，齊馬努斯卡婭目前安全。國際奧委會（IOC）也在稍早前表示，已經與齊馬努斯卡婭進行過溝通，她表示有一名東京奧組委工作人員在機場陪伴她。

「她告訴我們她感到安全，」國際奧委會在推特上表示。

投訴

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭於7月30日參加了女子100米小組賽。

今年24歲的齊馬努斯卡婭於上周五參加了女子100米小組賽。她原定於8月2日參加女子200米田徑賽事，以及8月5日出戰4x400 米接力賽。

她稱，自己之所以被隊內除名是因為她「在Instagram上說出了教練的過失」。

她此前在社交媒體上發表視頻稱，一些隊友由於沒有接受足夠多次數的興奮劑測試而不符合奧運會參賽資格，白俄羅斯官員在發現這一情況後要求她參加周四舉行的400米接力賽，而自己只在很短的時間內才接到通知。

「我們有一些女生因為沒有進行足夠多的興奮劑測試而沒有飛到這裏參加4x400 米接力賽，」她在機場向路透社表示。

「然後教練在我不知情的情況下把我放進了接力賽。我公開說出了這件事。主教練找到我說上面有命令要求把我拿下來。」

在東京的白俄羅斯國家隊主教練莫塞維奇（Yuri Moisevich）向白俄羅斯官方媒體表示，換上齊馬努斯卡婭是為對接力隊進行調整，之所以沒有立即宣佈是為了不打擾她進行備戰。

「我們是打算要告訴她所有事情，進行解釋的，尤其是她是個替補隊員，」莫塞維奇稱。

白俄羅斯官方媒體在她發佈視頻後對她進行批判，一個電視頻道稱，她缺乏「團隊精神」。

尋求保護

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 8月2日，齊馬努斯卡婭缺席女子200米賽事，沒有出現在起跑線上。

齊馬努斯卡婭表示，國家隊官員對她「施加壓力」要求她回國。

「他們正試圖在不經我同意的情況下讓我離開這個國家，」她在白俄羅斯體育團結基金會（BSSF）發佈在社交媒體Telegram上的一則視頻內表示。

白俄羅斯體育團結基金會是一個專門支持因政治觀點而遭到囚禁或被邊緣化的運動員的團體。該組織成立於2020年8月，旨在幫助參與反對白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）示威的運動員群體。盧卡申科在去年選舉中獲得連任，但選舉結果存在爭議。

齊馬努斯卡婭曾向國際奧委會尋求幫助。國際奧委會已經向白俄羅斯官員了解情況。白俄羅斯方面此前表示，之所以要求齊馬努斯卡婭退出奧運會是因為她的「情緒及心理狀況」。

她早前向白俄羅斯歐洲電台（European Radio for Belarus ）稱，她害怕回國。

她在8月1日表示，有官員到她房間，給她一個小時打包行李，之後被護送至東京羽田機場。

齊馬努斯卡婭最終沒有登機。白俄羅斯體育團結基金會工作人員科塔（Anatol Kotau）向BBC表示，她本人目前「安全」，正在接受警方保護。

餘波

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 8月1日，齊馬努斯卡婭在東京羽田機場得到警方護送。

在白俄羅斯，政府部門對參與示威的人士進行殘酷鎮壓。其中一些人士為國家級運動員，他們在示威後被剝奪資金支持、遭國家隊除名甚至遭到拘留。

據稱，齊馬努斯卡婭目前正考慮在歐洲國家尋求政治庇護。

已經有捷克、波蘭等國家表示，願意向她提供簽證及保護。

科塔告訴BBC，齊馬努斯卡婭仍為自己家人的安全感到害怕。