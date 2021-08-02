澳洲天空新聞YouTube頻道遭停播 涉爭議性疫情訊息

1 小时前

圖像來源，Reuters

YouTube禁止澳大利亞天空新聞（天空新聞台）上傳新內容，稱其違反禁止傳播新冠病毒錯誤信息的規定。禁令為期一周，

YouTube的政策是對於同一賬戶發出三次禁令就將永久移除其賬號，這次是對澳大利亞天空新聞發出的第一次禁令。YouTube並未公布具體違規內容，但表示反對「可能造成現實世界傷害」的材料。

澳大利亞天空新聞的數字編輯說，這一決定是對自由思考能力的一種令人不安的攻擊。

澳大利亞天空新聞是傳媒大亨默多克旗下新聞集團的子公司，擁有185萬YouTube用戶。這項禁令可能會影響其來自谷歌的收入。

YouTube的聲明說，它有「當地和全球衛生當局關於處理新冠病毒錯誤信息的清晰並完善的指導意見」。

一位發言人告訴英國《衛報》，YouTube 「不允許否認新冠病毒存在的內容 」或鼓勵公眾 「使用羥氯喹（hydroxychloroquine）或伊維菌素（ivermectin）來治療或預防新冠病毒」。這兩種藥物都未證明對治療新冠有效。

該發言人說，有關視頻「沒有提供足夠的反方的背景信息。」

澳大利亞天空新聞承認發現過不符合YouTube政策的舊視頻，並認為自己 「認真履行了符合編輯和社區期望的承諾」。

但它否認旗下任何主持人曾說新冠病毒不存在。

天空新聞台做了什麼

圖像加註文字， 澳大利亞天空新聞台是傳媒大亨默多克旗下新聞集團的子公司，擁有185萬YouTube用戶。

數百萬澳大利亞人目前正處於封鎖狀態，以防止傳染性更高的變異病毒德爾塔（Delta）的傳播。澳洲目前只有不到15%的人口完全接種疫苗。

天空新聞台資深主持人艾倫·瓊斯（Alan Jones）的評論在澳大利亞引發辯論。

在7月12日與澳洲國會議員克雷格·凱利（Craig Kelly）合作的一期廣播節目中，兩人都聲稱變異病毒德爾塔沒有原始新冠病毒那麼危險，疫苗也沒有幫助。

天空新聞已發表道歉聲明。

悉尼電台主持人雷·哈德利（Ray Hadley） 說，瓊斯的表現「讓陰謀論者、反疫苗者......獲得了少數人的支持，他們認為感染新冠病毒不過是得一次感冒」。

澳大利亞的《每日電訊報》上周停止讓瓊斯為其撰寫專欄。

在澳大利亞天空新聞的網站上，數字編輯傑克·霍頓（Jack Houghton）在文章中說，如果扼殺澳大利亞新冠政策的相關討論，「我們的政客將可以自由採取行動，不予解釋，而且缺乏公眾監督。」