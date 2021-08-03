新冠疫情：不丹如何一周內讓所有成年人接種疫苗？

40 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 擁有80萬人口的不丹動員超過3500人執行接種疫苗工作。

不丹（Bhutan）位於印度和中國之間的喜馬拉雅山脈高處，正逐步讓所有符合條件的成年人接種新冠疫苗。

聯合國兒童基金會（UNICEF）稱讚該國的疫苗推廣是「偉大的成功故事」。

不丹有80萬人口，據不丹衛生部稱，90%以上的成年人在短短七天內就已全部接種疫苗。

那麼這個高山國家如何快速有效地完成這項工作？

困難的地形

不丹疫苗接種工作組的成員索南·旺楚克（Sonam Wangchuk）醫生說：「我們在地理地形上有困難，但由於我們計劃周詳，我們能在一周內完成第一和第二針的覆蓋率。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 首都廷布一處接種點外群眾排隊登記接受注射。

旺楚克告訴BBC稱：「第一針的接種率幾乎達到99%，符合條件的人口中第二針的接種率超過92%。」

不丹的成年人口估計約為53萬人。其中許多人生活在沒有公路連接的偏遠山區。在一些地區，衛生工作者不得不跋涉數小時才能到達山村。

旺楚克醫生說，已設立1220個疫苗接種站，覆蓋不丹全國大部分地區，並部署3500多名疫苗接種員推廣疫苗。

這個內陸國家在3月底收到來自印度的55萬劑疫苗，基礎設施到位之後，大部分成年人都在4月份的一周內完成了疫苗接種。

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

疫苗捐贈

然而印度爆發第二輪致命性疫情後暫停所有的疫苗出口。

不丹不得不尋找其他渠道來滿足其對額外劑量的需求。富裕國家的剩餘疫苗這時候幫上忙了。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一些接種工作人員得徒步攀山數小時到達某些村莊。

旺楚克醫生說：「我們從美國獲得50萬劑莫多納疫苗，並從歐洲國家獲得25萬多支阿斯利康疫苗。」

然後不丹在7月20日啟動接種第二針疫苗的推廣活動。

聯合國兒童基金會一直在強調不丹的成就是值得效仿的榜樣，呼籲全球各國將其多餘的疫苗捐贈給那些需要的國家。

聯合國兒童基金會的不丹代表威爾·帕克斯（Will Parks）說，有一件事情值得學習。

「如果說我希望世界能學到什麼的話，那就是像不丹這樣的國家，醫生和護士都很少，但有一個真正堅定的國王和動員社會的政府領導，為整個國家接種疫苗並不是不可能的。」

不丹採取混合和匹配的疫苗接種方法。幾乎所有的人都接種第一針阿斯利康疫苗，但大多數人在第二針時接種莫多納疫苗。

對政府的信任

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 聯合國官員呼籲發達國家持續向發展中國家分享剩餘疫苗。

不丹只有2500多例確診病例和兩例死亡。不丹官員說，他們在推出定期接種計劃方面已有良好記錄，對新冠疫苗的猶豫不決並不是問題。