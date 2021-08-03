新冠疫情：不丹如何一周內讓所有成年人接種疫苗？
不丹（Bhutan）位於印度和中國之間的喜馬拉雅山脈高處，正逐步讓所有符合條件的成年人接種新冠疫苗。
聯合國兒童基金會（UNICEF）稱讚該國的疫苗推廣是「偉大的成功故事」。
不丹有80萬人口，據不丹衛生部稱，90%以上的成年人在短短七天內就已全部接種疫苗。
那麼這個高山國家如何快速有效地完成這項工作？
困難的地形
不丹疫苗接種工作組的成員索南·旺楚克（Sonam Wangchuk）醫生說：「我們在地理地形上有困難，但由於我們計劃周詳，我們能在一周內完成第一和第二針的覆蓋率。」
旺楚克告訴BBC稱：「第一針的接種率幾乎達到99%，符合條件的人口中第二針的接種率超過92%。」
不丹的成年人口估計約為53萬人。其中許多人生活在沒有公路連接的偏遠山區。在一些地區，衛生工作者不得不跋涉數小時才能到達山村。
旺楚克醫生說，已設立1220個疫苗接種站，覆蓋不丹全國大部分地區，並部署3500多名疫苗接種員推廣疫苗。
這個內陸國家在3月底收到來自印度的55萬劑疫苗，基礎設施到位之後，大部分成年人都在4月份的一周內完成了疫苗接種。
疫苗捐贈
然而印度爆發第二輪致命性疫情後暫停所有的疫苗出口。
不丹不得不尋找其他渠道來滿足其對額外劑量的需求。富裕國家的剩餘疫苗這時候幫上忙了。
旺楚克醫生說：「我們從美國獲得50萬劑莫多納疫苗，並從歐洲國家獲得25萬多支阿斯利康疫苗。」
然後不丹在7月20日啟動接種第二針疫苗的推廣活動。
聯合國兒童基金會一直在強調不丹的成就是值得效仿的榜樣，呼籲全球各國將其多餘的疫苗捐贈給那些需要的國家。
聯合國兒童基金會的不丹代表威爾·帕克斯（Will Parks）說，有一件事情值得學習。
「如果說我希望世界能學到什麼的話，那就是像不丹這樣的國家，醫生和護士都很少，但有一個真正堅定的國王和動員社會的政府領導，為整個國家接種疫苗並不是不可能的。」
不丹採取混合和匹配的疫苗接種方法。幾乎所有的人都接種第一針阿斯利康疫苗，但大多數人在第二針時接種莫多納疫苗。
對政府的信任
不丹只有2500多例確診病例和兩例死亡。不丹官員說，他們在推出定期接種計劃方面已有良好記錄，對新冠疫苗的猶豫不決並不是問題。
「人們對政府有信心和信任政府。」旺楚克醫生解釋說。