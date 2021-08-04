韓國移民妻子如何克服歧視與文化差異

勞拉·歐文（Lara Owen）和瑟琳·哈（Serin Ha）

BBC世界台記者

1 小时前

圖像來源，Kim Hana 圖像加註文字， 金哈娜是韓國為數不多的一名非韓裔警察。

在韓國，結婚幾乎被視為一種社會責任。

自1990年代以來，韓國政府就不得不制定政策，鼓勵韓國男性（最初是那些在農村找不到對象的男性）與從海外來的女性結婚。

但這些「婚姻移民」女性的生活並不容易。有些人一搬到韓國，就受到羞辱，並報稱她們遭受家庭暴力和虐待。

很多女性剛到韓國時甚至不懂韓語，但儘管如此，她們在韓國社會中為自己開闢了重要的地位。

下面是她們的一些故事。

非韓裔警官

金哈娜（Kim Hana）第一次見到丈夫是在尼泊爾，她阿姨安排了相親。

他從韓國飛過來，三天內他們就談婚論嫁了，同年一起搬到韓國。

據她說，尼泊爾的年輕人想要出國，無論是出去結婚還是工作，這並不罕見，因為尼泊爾的機會有限。

11年過去了，她現在是一名警察，而警察中只有很少人是非韓裔。

「有些人可能認為，與韓國本土人相比，我不是一個稱職的警察……但我並沒有時間去想這些。」31歲的她在入籍後改變了自己原本的尼泊爾名字（Samjhana Rai）。

她說：「當我穿著制服、腰上掛著槍的時候，我想沒有人會介意我『看起來不像韓國人』。」

她是一名外交事務部人員，成為尼泊爾人和韓國人之間的橋樑。

圖像來源，Kim Hana 圖像加註文字， 金哈娜（右）來到韓國後，在大學裏遇到了其他尼泊爾學生。

政府運營的多文化家庭支持中心的數據顯示，近年來，來韓國與韓男結婚的女性數量增加了一倍多，從2007年的12萬人增至2019年的28.7萬人。

但刻板印象依然存在，來自東亞和南亞的移民妻子被認為是郵購來的，或是被「賣」給丈夫，歧視也依然存在。

「我記得兒子還小的時候，我們上公共汽車，一個男人對我喊道，『越南人，過來坐這兒！』」金哈娜說。越南女性約佔韓國外籍妻子的三分之一，比例最高。

不過，金哈娜很大程度上已經擺脫了這種狀況，她覺得韓國社會正在包容更多來自不同文化背景的人。

韓國政府從2008年開始設立了多文化支援中心。

「現在這裏有很大的外國人社區，我在工作中遇到了很多不同的人，」她說。

移民平權活動家

元玉錦（Won Ok Kum，音譯）是在越南家鄉認識丈夫的。

如今，這位農民的女兒擁有法律行政碩士學位，此前還擔任過首爾名譽市長。

去年她還代表執政自由民主黨競選議員，成為少數非韓裔參選人之一，不過她失敗了。

儘管如此，她仍在繼續工作，並爭取通過一項法律，加強監督對移民工的歧視。

圖像加註文字， 元玉錦（音）在韓國的生活面臨挑戰，但她也看到了比家鄉更多的工作機會。

她人生的轉折點，是此前曾幫助過一些越南工人，這些工人為了改善工作環境而罷工，但遭到逮捕。

她說：「在越南，我從來沒想過要追究當權者的責任，但看到那些工人打贏了官司，我才意識到，在韓國我們可以做出真正的改變。」

不過，她還是遇到一些挫折。最近在幫助移民工人延長簽證時，一名移民官員拒絶用慣常的敬語稱呼她。

她說：「連我都被這樣對待，想想其他移民會受到怎樣的待遇。」

翻譯員

1999年，24歲的吉拉（Kyla，化名）剛從菲律賓來到首爾，她沒法與韓國丈夫溝通。她從來沒出過國，而且這是她的初戀。

他們是通過菲律賓統一教會認識的，但幾年後，婚姻破裂了。

丈夫開始喝酒，最後離開家，切斷了對她和三個孩子的經濟支持。

她說：「他要求離婚，但離婚在菲律賓不可行，所以我一開始就拒絶了。」

由於得不到支持，吉拉開始尋找教師的工作。

「我會工作很長時間。但有時我帶回家的錢不夠支付所有賬單，」她解釋。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多移民妻子來到韓國時不懂韓語。

今天，吉拉已挨過艱難的時刻，成為指導移民妻子的導師，同時也為警察和移民服務機構做翻譯。

她告訴學員，他們不僅是嫁給一個家庭，而且嫁給了一種文化。吉拉說，多元文化中心提供的支援，越來越多地讓男性參與到對話中，實證很有幫助。

她說：「韓國男性接受了關於組建多元文化家庭的教育，這在過去是不可能的。」

吉拉說，未來她希望自己的孩子能擁有和其他韓國孩子一樣的機會。

她的女兒正在接受K-Pop明星訓練，二兒子在IT公司工作，長子在海軍服兵役。