東京奧運：馬術比賽和盛裝舞步的技巧、簡介與常識

58 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年54歲的英國奧運馬術選手卡爾·赫斯特（Carl Hester）

東京奧運會日程過半，其中馬術項目中的盛裝舞步（dressage）算得上是奧運會中觀賞和藝術性較強的比賽項目。

在近日的東京奧運會團體盛裝舞步比賽當中，實力強大的德國隊獲得金牌；美國隊拿到了銀牌，由英國選手杜雅爾丹（Charlotte Dujardin）領導的英國隊則獲得了銅牌。

同時，這也是杜雅爾丹個人獲得的第五枚奧運獎牌。

何為盛裝舞步

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國銅牌團體騎手杜雅爾丹、赫斯特和弗雷（從左至右）

盛裝舞步（dressage）是馬術三項比賽其中之一，另外兩項為越野賽和場地障礙賽。

這到底是怎樣一種運動？是不是就像有些人認為的運動員騎在馬上讓馬「跳舞」那麼簡單呢？

今年24歲的國際盛裝舞步騎手劉易斯·卡里爾正在備戰2024年的巴黎奧運。他從6歲時就開始騎馬，他告訴BBC 新聞節拍記者格魯特（Sam Gruet）說，事情並非這麼簡單。

他介紹說，訓練一匹馬參加盛裝舞步比賽需要多年的經驗和磨合。

他表示，這就像學習跳舞一樣，它是一種技巧。你要訓練馬如何利用身體、按照某種特定方式移動馬步。

Dressage一詞來自法語，就是訓練的意思。它要求馬聽從騎手的指揮，並伴隨音樂在規定時間內表演各種步伐和動作變換。

人馬合一、配合默契是關鍵。騎手和馬之間展現完美的協調，不能有一絲的勉強和強迫。同時，動作要流暢優雅、有韻律，少出錯是獲得高分的關鍵。

用劉易斯的話說，全憑感覺，人馬配合默契如一。

騎手通過控制繮繩、雙腿動作以及重心移動與愛馬進行交流併發出各種指令。人與馬之間要建立起絶對的信任，

通常馬和騎手要經過多年的歷練、經驗和合作才能密切協調。這也是為什麼盛裝舞步的選手比其他運動員年齡稍長的原因。

例如，今年54歲的奧運馬術選手卡爾·赫斯特（Carl Hester）是英國馬術團隊比賽中年紀最長的。年紀最輕的則是25歲的弗雷（Lottie Fry）。

馬術奧運簡史

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬術1900年成為奧運比賽項目。

馬術在1900年第一次正式成為奧運比賽項目，但此後一度中斷，直到1912年斯德哥爾摩奧運會上才再度歸來。

自此，馬術便一直是奧運會的固定比賽項目之一，馬術三個分項均設立個人賽和團體賽。

廣泛認為，現代馬術起源於英國，並於16世紀傳入歐洲，因為當時只有王公貴族才能享受，因此馬術也被賦予了一種高貴氣質。

整體來說，歐洲馬術運動歷史悠久、實力強大，其中德國斬獲的奧運馬術比賽金牌總數最多。

此外，瑞典、法國、英國以及美國也是馬術強國。

中國和日本

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國騎手夏洛特•杜雅爾丹

近幾年，中國和日本也開始注重馬術運動。

其中，有英國血統的中國馬術選手華天（Alex Hua Tian）特別引人注目，他從2008年北京奧運會開始首次代表中國參加馬術比賽。

2016年，他在里約奧運會創造了中國馬術的最好成績——三項賽個人第八名。

而這次，中國首次獲得東京奧運會馬術三項賽和場地障礙賽兩個團體賽的參賽資格，共有八名中國馬術運動員來到奧運會的賽場。

至於東道主日本，目前也有許多日本馬術選手活躍於歐洲的國際馬術賽事，他們的競技水平也從中得到了穩步提高。

盛裝舞步比賽規格：

奧林匹克盛裝舞步由三項比賽組成：資格賽、團體賽和個人賽

每一參賽國可以派出三對人馬組合

每一對人馬組合輪流上場參加比賽，由七個點位裁判打分

所有選手都參加資格賽，但團體賽得分前八名才能進入決賽

團體決賽總分由三位選手得分相加而決出金、銀和銅牌

團體決賽得分的前18名個人選手可以進入個人賽

馬的血統與護照

與參賽運動員一樣，參加奧運會馬術比賽的馬匹需要一份證件才能獲准進入東道國。這份證件就是所謂的馬匹護照。

馬匹護照用於記錄馬匹的身份，也是馬匹健康和衛生狀況的證明。如果一匹馬沒有護照或護照存在問題，則將無法參加比賽。

還有一條規定，馬必須由它們所代表參賽國的某個人部分擁有才可以參加比賽。

劉易斯表示，馬的血統很重要，大多數賽馬都是德國和荷蘭血統，因此也不難理解德國馬術的強大了。

劉易斯介紹說，通常一名選手都同時訓練幾匹馬，以便需要可以隨時替換。