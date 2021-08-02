海灣油輪遇襲：船運不斷遭攻擊背後的以色列與伊朗「影子戰爭」

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圖像來源，Johan Victor via Reuters 圖像加註文字， 由以色列公司管理的「莫瑟街號」油輪在安曼海岸遇襲，一名英國和一名羅馬尼亞船員死亡

英國、美國和以色列均指責伊朗操縱無人機襲擊油輪，伊朗則矢口否認。分析人士指出，事件很可能是以色列與伊朗之間一場曠日持久「影子戰爭」的升級。

繼以色列首先表示「有證據」證明伊朗應該對7月29日發生的襲擊海灣油輪並造成一名英國人和一名羅馬尼亞人死亡事件負責之後，英國和美國政府也相繼表示，在分析情報和證據，「相信」是伊朗幕後操縱了油輪襲擊事件。

英國和美國政府均表示相信，油輪遭遇的是一種伊朗和伊朗盟友經常使用的單向爆炸性自殺無人機的攻擊。

據了解攻擊事件初期調查情況的英國安全官員表示，油輪上船員的第一時間證詞顯示，他們在襲擊前首先聽到了無人機發動機的轟鳴噪音，緊接著就聽到爆炸聲。

據悉，死亡的英國籍船員是油輪負責保安的人員之一。

周末美國官員也表示相信油輪遭到伊朗控制的爆炸無人機的襲擊。

負責在海灣地區護衛油輪的美國海軍里根號航母和密徹爾驅逐艦也表示同日有接到「無人機襲擊報警」。據悉，襲擊還不止一次，第一次無人機跌入海中襲擊未遂，而第二次則擊中油輪的劍橋。

迄今為止，以色列、美國和英國軍尚未對外公布他們認為襲擊是伊朗所謂的證據。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 以色列新總理本內特表示會以自己的方式向伊朗傳遞訊息

以色列伊朗影子戰爭

以色列新任總理本內特在周日（8月1日）的內閣特別會議上說：「不管發生什麼，我們知道如何以自己的方式向伊朗傳遞訊息」。

儘管伊朗政府矢口否認與這次油輪襲擊有關，安全分析人士普遍認為此次襲擊與伊朗和以色列之間曠日持久的「影子戰爭」相關。

所謂影子戰爭，就是自美國前總統特朗普單方面宣佈退出伊朗核協議以來伊朗和以色列之間在海灣地區涉嫌相互攻擊，有雙雙都拒絶官方承認的敵對行為。

有關注海灣局勢的專家指出，自從美國前總統特朗普2018年宣佈單方面退出伊朗多邊核協議之後一年多開始，2019年夏季開始海灣便開始出現航運遭遇襲擊的事件。

與此同時， 以色列也涉嫌針對伊朗船運展開了一系列以牙還牙的攻擊行動，其中包括一艘伊朗補給艦6月在安曼灣突然起火沉沒的「離奇」事件。

最新受到襲擊的莫瑟街號油輪船主是日本太平海運（Taihei Kaiun）公司，而經營管理油輪的則是在英國倫敦註冊的以色列Zodiac海運集團。

七月初，Zodiac運營的另外一艘利比里亞註冊集裝箱貨輪也在北印度洋發生過原因不明的爆炸事故。

分析指出，對於新上任的以色列總理本內特來說，油輪襲擊成為任期內第一個重大安全挑戰。此前以色列涉嫌對伊朗展開的攻擊行動均在前任內塔尼亞胡任內，其中甚至包括在伊朗核濃縮基地發生的一起原因不詳的爆炸，以及一名核專家遇刺。

以色列國內有分析人士認為，對於一向至少口頭十分「鷹派」的本內特來說，現在是對他的考驗時刻：一方面需要給伊朗一個強有力的「答覆」，同時又不希望你來我往的以牙還牙會繼續升級。

伊朗核協議復談遇阻

油輪襲擊事件對於希望推動恢復伊朗核談判的美國拜登政府以及其他國家政府來說都不是一個好消息。

有分析認為，如果確鑿證據顯示伊朗直接或幕後操縱了襲擊油輪事件，那麼華盛頓希望德黑蘭重新回到談判桌，並以期通過多邊協議方式阻止伊朗發展核能力的努力受阻。

主旨解決伊朗核危機的臨時協議2013年簽署，而由伊朗與美國、英國、俄國、法國、德國、中國以及歐盟等多方簽訂生效的《聯合全面行動計劃》則在2015年7月14日。

美國特朗普政府2018年單邊退出協議，隨後導致與伊朗關係惡化和制裁的恢復。

2020年一月，伊朗將軍蘇萊曼尼遇刺之後，伊朗徹底終止全面協議，並表示所擁有離心機的數量將不受約束。