BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
貨幣貶值、物價飆升 黎巴嫩如何一步步會陷入危機
你的器材不支持播放多媒體材料
貨幣貶值、物價飆升 黎巴嫩如何一步步會陷入危機
43 分钟前
黎巴嫩正遭受創紀錄的摧毀，毀滅程度難以表達。它正處於自十八世紀以來最嚴重的金融危機。黎巴嫩鎊每天都在貶值，當地人民的儲蓄和薪金變得幾乎一文不值，食物、燃料和藥物成為稀缺物品。為什麼黎巴嫩會陷入危機？
熱播
1:56
視頻,
南京疫情：Delta毒株致中國新一輪疫情蔓延至十餘省，多地防控升級
, 節目全長 1,56
2021年8月2日
9:46
視頻,
BBC專訪《時代革命》香港導演周冠威：「電影可以紀錄時代，亦可改變時代」
, 節目全長 9,46
2021年8月2日
3:11
視頻,
消失的非洲獅
, 節目全長 3,11
2021年7月31日
2:51
視頻,
東京奧運：日本單日新增確診病例首次過萬 東京醫療系統瀕臨超負荷
, 節目全長 2,51
2021年7月30日
6:00
收聽,
移民潮、辭職潮——香港的兩個浪潮（粵語）
, 節目全長 6,00
2021年7月24日
23:16
視頻,
BBC紀錄片：南中國海之戰
, 節目全長 23,16
2021年7月29日
3:30
視頻,
新冠疫情：日本富士山時隔一年再次開放，登山客山頂迎日出
, 節目全長 3,30
2021年8月2日
2:03
視頻,
新冠疫苗：數十名醫護打完疫苗後仍染疫死亡
, 節目全長 2,03
2021年7月7日
2:13
視頻,
河南水災：過百頭豬被活活淹死 豬農「傾家蕩產」感絶望
, 節目全長 2,13
2021年7月28日
1:52
視頻,
東京奧運：當一位冠軍媽媽是什麼體驗
, 節目全長 1,52
2021年8月1日