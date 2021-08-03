貨幣貶值、物價飆升 黎巴嫩如何一步步會陷入危機

43 分钟前

黎巴嫩正遭受創紀錄的摧毀，毀滅程度難以表達。它正處於自十八世紀以來最嚴重的金融危機。黎巴嫩鎊每天都在貶值，當地人民的儲蓄和薪金變得幾乎一文不值，食物、燃料和藥物成為稀缺物品。為什麼黎巴嫩會陷入危機？