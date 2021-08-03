東京奧運：國際奧委會立案調查白俄田徑選手拒絶回國事件

13 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭聲稱遭強迫回國，向國際奧委會求助。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，自稱批評教練後被勒令回國的白俄羅斯（Belarus，白羅斯）24歲短跑選手克里斯蒂娜･齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya，也拼作Krystina Timanovskaya）目前安全無虞，國際奧委會將立案調查此事。

國際奧委會星期二（8月3日）表示，國際奧委會官員已兩度與齊馬努斯卡婭對話，確認其狀況，又將要求白俄羅斯奧委會提交報告，各國選手應對各方為保護齊馬努斯卡婭而採取的措施感到安心。日本外務省也稱，齊馬努斯卡婭目前安全。

齊馬努斯卡婭星期天（1日）在東京羽田國際機場向日本警方求助，稱她被強迫來到機場。她隨後轉到波蘭駐日本大使館逗留，波蘭繼而向她簽發人道簽證，她的支持者表示，齊馬努斯卡婭預備星期三（4日）啟程離開日本。

在齊馬努斯卡婭事件發生之際，星期一還傳出了協助白俄公民外逃組織「烏克蘭白俄羅斯人會館」（Belarusian House in Ukraine）負責人維塔利·希紹夫（Vitaly Shishov）下落不明的消息，基輔警方星期二發現他死亡。其友人表示希紹夫近日被人跟蹤。

警方聲明稱，他們在希紹夫住處附近某公園發現其遺體被吊起，目前正循謀殺方向立案調查。此前會館方面表示，希紹夫星期一晚間外出跑步之後久未返家。

據該組織網站介紹，「烏克蘭白俄羅斯人會館」為剛抵達烏克蘭的白俄羅斯僑民尋找住宿、就業，並提供法律支援。

白俄羅斯2020年爆發反對總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再度當選連任的大規模示威，不久遭盧卡申科政府大舉鎮壓。許多白俄羅斯人因而出走他鄉。烏克蘭、波蘭與立陶宛是其中幾個最受歡迎的旅居地點。

不少白俄羅斯國家隊運動員當時也參加了示威，一些運動員因此被剝奪經費，被逐出國家隊，甚至被執法部門拘押。

國際奧委會：運動員是首要關心對象

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭進入波蘭駐日本大使館後一直逗留在內。

白俄羅斯當局稱，齊馬努斯卡婭因為情緒波動而被國家隊撤職，但她的丈夫阿爾謝尼·澤丹尼維奇（Arseniy Zdanevich）接受BBC採訪時對此提出異議，強調其妻子精神健康「正常」，又說夫妻倆從來沒有參與政治，要是能確保不會面臨刑事檢控，他們願意回國。

齊馬努斯卡婭星期一（2日）也曾向BBC表示自己安全，但稱有人建議她現階段不要進一步說明情況。

國際奧委會新聞發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）星期二說：「我們得確立全部事實，而這需要點時間。而目前運動員是我們首要關心的對象。」

「我們昨天兩次與齊馬努斯卡婭對話，她向我們再三確認她感到安全。我相信今早也有人跟她通話，她正與有關當局和競賽組織一起規劃她的未來。正如我昨天所講，我們也在與聯合國難民署（UNHCR）的伙伴保持聯繫，難民署正給她提供幫助。」

亞當斯說，國際奧委會也同時接觸了波蘭奧委會，商討齊馬努斯卡婭抵達華沙之後的安排。

亞當斯星期一曾表示，國際奧委會早在東京奧運舉行前已對白俄羅斯奧委會採取必要措施，包括禁止部分官員參加東京奧運，其中包括盧卡申科總統的兒子。

波蘭發人道簽證，歐盟支持

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭（中）星期天抵達羽田機場後拒絶登機，並向日本警方求助。

齊馬努斯卡婭進入東京波蘭使館後，波蘭總理馬泰烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在Facebook上宣佈向她發出人道簽證。

稍早前，波蘭外交部副部長馬爾欽·普日達奇（Marcin Przydacz）表示，齊馬努斯卡婭已跟波蘭駐東京使團取得直接聯繫，波蘭「將提供一切必要幫助，讓她繼續其體育事業」。

明斯克政府目前尚未評論華沙當局向齊馬努斯卡婭發出人道簽證的決定。

歐洲聯盟則歡迎波蘭的決定。歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）說，白俄羅斯當局試圖迫使齊馬努斯卡婭返國，「是盧卡申科政權殘暴打壓的又一例證」。

馬斯拉里透過路透社表示：「我們謹此表達與齊馬努斯卡婭團結一致的立場，並對向她提供幫助的（歐盟）成員國予以肯定。我們歡迎波蘭向她簽發人道簽證。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責白俄羅斯當局試圖強迫齊馬努斯卡婭離日返國，並形容這是「跨國鎮壓」行為。

布林肯在Twitter發文稱：「此舉違反奧林匹克精神，且是對基本權利的侮辱，不能予以容忍。」

白俄國家隊與齊馬努斯卡婭各執一詞

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭聲稱不滿被國家隊臨時要求參加4x400米接力賽事。

齊馬努斯卡婭原定於星期一齣戰女子200米賽跑，她在社交媒體上申訴，教練團突然通知她參加女子4x400米接力項目，理由是有部分隊友臨場被發現不具備參賽資格。

該段視頻招來白俄羅斯國英媒體猛烈抨擊，一家電視台斥責她缺乏「團隊精神」。

齊馬努斯卡婭稱，國家隊官員後來來到她在運動員村的房間，下令她在一小時之內收拾行李，然後護送她到羽田機場。她透過聲援反政府運動員的「白俄羅斯體育團結基金會」在即時通訊應用Telegram上發表視頻稱，國家隊官員試圖逼令她回國。

白俄羅斯體育團結基金會工作人員阿納托爾·科塔（Anatol Kotau）星期天對BBC表示：「她害怕在白俄羅斯的家屬會遭到打壓，這是她目前最擔心的事。」

白俄羅斯奧委會稱，國家隊因為齊馬努斯卡婭的「情緒與心理狀況」而讓她離隊。國家隊主教練莫塞維奇（Yuri Moisevich）稱，他在星期天晚間曾試圖與齊馬努斯卡婭平靜地對話，「然後我注意到她會停止對話，又開始緊張起來，然後又去拿手機，我意識到有些事情在發生著」。

國際特赦組織（Amnesty International）東歐和中亞研究員希瑟·麥吉爾（Heather McGill）說，白俄羅斯體育主管單位在盧卡申科總統管治下，受到政府的「直接控制」。