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旅法大熊貓歡歡順利誕下雙胞胎
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旅法大熊貓歡歡順利誕下雙胞胎
15 分钟前
旅法大熊貓歡歡8月2日在法國中部的博瓦爾動物園順利誕下一對雙胞胎。這是牠和伴侶園子在法國第二次迎來自己的寶貝。園方表示，兩個小家伙都很活潑，健康狀況良好。
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