東京奧運：抖音成為新世代運動員與粉絲互動的平台

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者 發自悉尼

30 分钟前

圖像來源，ADAM PEATY/TIKTOK 圖像加註文字， 現代慶祝方式：游泳選手亞當·皮蒂（Adam Peaty）在TikTok上炫耀金牌。

起初，視頻中出現的似乎只是穿著運動服的普通人，在用手機模仿一首說唱歌曲。

但隨後，英國游泳運動員亞當·皮蒂（Adam Peaty）拿出了他的奧運金牌。

評論區的觀眾們都瘋了。

一條評論寫道：「在我們生活的這個時代，奧運會運動員贏得金牌後可以隨意製作TikToks。」

這位26歲的運動員在男子100米蛙泳決賽中取得的勝利受到全世界關注。僅僅幾個小時後，他就在TikTok（抖音國際版）上分享了自己的勝利。

歡迎來到#OlympicTok，Z世代的運動員在這個頻道上，使用他們最喜歡的社交媒體應用程序分享他們的奧運經歷。

廣播公司也許擁有播放所有體育賽事的權利，但TikTok提供了完全不同的觀看體驗。

這些運動員分享他們的奧運村之旅，發佈「生活中的一天」視頻博客，這些片段在應用程序上激增，吸引了數千萬瀏覽量。

這並不是社交媒體首次出現在奧運會上。運動員們也在使用Facebook、Twitter和Instagram等老一代平台來表達自我。

但今年，在2020年最多人下載的應用程序TikTok迎來了它的時代。

「這是Tiktok運動員世代。或者叫運動員Tiktok世代。我不確定哪個在前哪個在後，」悉尼大學社交媒體專家喬納森·哈欽森（Jonathan Hutchinson）說。

TikTok奧運會

TikTok上的奧運會後台是什麼樣子的？

其中一段視頻顯示，九名以色列棒球運動員在同一張牀上跳上跳下，來測試牀上的紙板框架。

另一段視頻顯示，澳大利亞隊員在陽台上貼了一個告示牌，與鄰座的美國運動員調情。

還有籃球運動員學習如何在開幕式上打領帶的視頻；短跑運動員嘗試日本小吃；劍擊運動員取笑自己的失誤。

正如一名TikTok用戶在一段視頻中寫下的那樣：「今年的奧運選手看起來和普通人沒什麼區別……」

這些運動員大多是年輕人，拍攝自己跳傻乎乎的舞蹈，向隊友做惡作劇——總的來說，就是胡鬧。

圖像來源，Rayssa Leal / Margie Didal / TIKTOK 圖像加註文字， 電視攝像機可能捕捉到了蕾莎·李爾（Rayssa Leal）和瑪吉·迪達爾（Margie Didal）的表演，但並沒有讓TikTok舞蹈出現。

哈欽森博士說：「你可以看到運動員較輕鬆的一面，他們正有精彩的生活體驗，並把所有粉絲帶進這個空間。」

他說，這種樂趣是TikTok身份的核心。

這讓它有別於Instagram等其他應用，並非能讓用戶與啟發性、美麗的內容聯繫起來。任何過於精緻的東西在TikTok上都不太有用。TikTok用戶更喜歡有趣、無禮的東西，最重要的是「真實」的視頻。

因此，將這些鏡頭帶到像奧運會這樣的盛會——這個世界最大、最閃亮的舞台，幾乎是不可抗拒的。

還有什麼讓TikTok那麼受歡迎？

傳統上，公眾只會在比賽中看到奧運選手，展示他們在速度、力量和技巧方面令人難以置信的、超人般的技藝。

甚至連奧林匹克這個詞的意思都是「神的暗示」，它從古希臘的眾神演變而來的。

但在TikTok上，這種神秘感被打破了。一位TikTok用戶在看到一些運動員開玩笑後，驚嘆地說道，奧運會選手畢竟是「真人」。

對於奧運會期間在空蕩蕩的體育場表演的運動員來說，TikTok還為他們提供了傾聽粉絲心聲的平台，也為某些個性人士提供了突破機會。

TikTok上最受歡迎的奧運選手並不是最著名、最家喻戶曉的名字。其實他們都是一些不太出名的運動員，比如澳大利亞跳水運動員山姆·弗裏克（Sam Fricker）和美國橄欖球運動員伊洛娜·馬赫（Ilona Maher），他們在過去一周吸引了數十萬粉絲。

哈欽森博士表示，這些運動員在使用TikTok提升形象方面很聰明，也很「有策略」。

「他們可能不會在那裏贏得獎牌，但他們所做的就是吸引周圍的宣傳，並想辦法利用宣傳。這是對他們職業生涯的下一個階段來說，是一種個人投資。」

在TikTok上亮相的奧運明星

山姆·弗裏克（Sam Fricker），19歲，澳大利亞潛水員：110萬粉絲。每天在Tiktok上發佈多達10個有關運動員在奧運會期間生活的帖子。他健談、和藹。

伊洛娜·馬赫（Ilona Maher），24歲，美國七人橄欖球運動員：72.5萬粉絲。以「高大的外國半神奧運選手」的時髦鏡頭和「饑渴」視頻而聞名。

泰勒·唐斯（Tyler Downs），18歲，美國游泳運動員：91.3萬粉絲。第一批因見到西蒙·拜爾斯（Simone Biles）而大吃一驚的奧運選手之一。

瑪姬·迪達爾（Margie Didal），22歲，菲律賓滑板運動員：150萬粉絲。這位滑板明星開朗的個人魅力使她在電視和手機鏡頭前都很突出。

了解這個遊戲

就像任何好投資一樣，玩轉Tiktok需要付出相當多的努力。

馬赫開玩笑說，她每天花6個小時在這款應用上，創作奧運內容，「讓全世界都能深入了解」。

許多運動員也會製作視頻來回應用戶的評論，這在TikTok上幾乎和視頻本身一樣重要。用戶喜歡閲讀其他人的想法，運動員也能得到直接反饋。

來自英國短跑選手拉維艾·尼爾森（Laviai Nielsen）的問答風格剪輯就是這種格式的經典例子。

圖像來源，Sam Fricker / Ilona Maher / TIKTOK 圖像加註文字， 山姆·弗裏克（Sam Fricker）和伊洛娜·馬赫（Ilona Maher）已經成為奧運會上的TikTok名人。

哈欽森博士說，這款應用程序獎勵那些理解用戶以及內部笑話、舞蹈和表情包文化的運動員。

這些趨勢每周都在變化，但如果運動員可以利用其中一個，他們的視頻就可以取得巨大成功。

以亞當·皮蒂（Adam Peaty）獲得金牌的TikTok為例。他使用了德雷克的歌曲《Know Yourself》——TikTok上經常使用這首歌來表達重要時刻。

對他來說，就是成為奧運冠軍的一刻。

一位用戶淡淡地評論道：「比賽進行到一半時，他就說『該死，我有個關於TikTok的好主意』。」

遊戲有限制嗎？

隨著如今社交媒體應用變得多樣化，專家們表示，區分它們的不同用途是一件有趣的事。

Facebook和Instagram是獲獎者發表誠摯感謝演講的平台。Twitter已經成為像西蒙·拜爾斯（Simone Biles）這樣的明星發佈新聞的服務平台。而TikTok就是以樂趣為主的平台。

但對於每個平台，運動員分享的內容都要符合基本協議。胡鬧是可以接受的；發表政治評論就是越界了。

另一個嚴格的規定是什麼？不要張貼任何運動動作。

在#OlympicTok上很少看到田徑、田徑、體育場、游泳池或室內賽車場的視頻。

這些權利仍然屬於廣播公司及其數百萬美元的合同。

TikTok能提供的只是後台訪問，對許多觀眾來說，這是一個全新的世界。

「傳統模式一直都是這樣，關鍵賽事、開幕式、預賽、決賽，這些都不會改變。但我們現在看到的是運動員們自己創造的幕後體驗。」