美國紐約州長科莫被指控性騷擾：獨立調查報告出爐 拜登呼籲辭職

7 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這份報告讓科莫在政治生命上失血，報告也進一步削弱了科莫明年連任州長的希望

震驚美國政界的獨立司法調查報告出爐，證實民主黨籍紐約州長安德魯·科莫(Andrew Cuomo)曾性騷擾多名女性後，美國總統拜登（Joe Biden）呼籲其辭職。

在紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)公開宣佈科莫違反了美國州和聯邦法律幾個小時後，拜登對科莫提出譴責。

在回應調查報告及抨擊時，科莫堅決否認曾對任何人有過不當的身體觸碰，並誓言要繼續任職。

科莫現在可能面臨彈劾，還有另外的刑事調查。

「我認為他應該辭職」拜登周二（8月3日）在白宮對記者說。「我知道州議會可能會決定進行彈劾。我還沒有讀過這份報告，我不知道它的細節」。

總檢察長啟動的調查，始於去年陸續有多名女性站出來指控科莫對她們性騷擾。

調查人員花了五個月時間，與近200人交談，包括同事和一些對投訴科莫的人，並審查了數以萬計的文件、短訊和圖片。

詹姆斯總檢察長說：「獨立調查的結論是，州長安德魯-科莫對多名女士性騷擾，此舉也違反了聯邦和州法律。」

她又稱科莫做出了 「不受歡迎和未經同意的觸摸，並對很多女性說了許多冒犯性的言語。」

科莫 「用手指撫摸女州警的脖子」

據詹姆斯說，在一個被調查案例中，科莫和他的同事對一名指控他有不法行為的前僱員進行了報復。

其他女性還描述了非自願被撫摸、親吻或坐在州長腿上的情況。

報告提及，科莫曾將手伸到一位助理的上衣內，觸摸她的胸部，而另一位助理說州長問她是否願意與年長男子發生性關係。

據調查人員說，科莫曾在一位女州警等待電梯時，站在她身後，開始用手指撫摸她的頸部到背部，再一邊跟她打招呼。

除騷擾指控外，科莫還被指控主導了一個 「敵意和有害身心的工作環境」。

共同參與調查的前聯邦檢察官金賢俊（Joon Kim）說，「在這種工作文化中，你不能對州長說不。如果你讓他或他的高階主管不開心，你就會被開除，或被扔到一旁，甚至更糟。」

不過庫莫發抒聲明說：「我要直接的向所有人說，我從未不適當地碰觸過任何人，也沒有做過不當的性挑逗。」

「我今年63歲。我的整個成年生活都是在公眾視野下。這份報告裏的人不是我，我也從未做過裏面提到的事情」他說。

但是，紐約參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議員吉利布蘭德（ Kirsten Gillibrand）及眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）都在調查報告發佈後，再次呼籲科莫辭職。

舒默說：「今天有關紐約州州長的報告，證實了那些勇敢的女性，能夠站出來分享她們的遭遇，她們的指控得到了證實，我們為這些女性的行動讚賞。」

由於該調查是民事調查，而非刑事調查，因此不會直接導致判刑。

但是，美國警方還是能利用這份報告來決定是否採取進一步行動，該報告也可能在他面臨的另一項彈劾調查中發揮關鍵作用，以及在該州首府奧爾巴尼（Albany）的刑事調查中。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲科莫辭職

分析：科莫的政治命運似已注定

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）BBC駐北美記者

在今年早些時候，有關科莫的性騷擾指控掀起高度關注之後，在司法調查的這幾個月內，此事態發展一直很安靜。現在，紐約州總檢察長的報告出爐，這些指控迅速地成為火線議題。

當時，科莫通過否認、道歉和退縮的各種行動，希望政治風暴能夠過去，躲過第一波指控。但現在，風暴再臨，他似乎想要採取相同的策略。

即便報告中披露了許多新事證，並提到關於州長從事不當行為有一套「套路」的結論。但是，要有組織地通過立法彈劾或罷免科莫，仍是項艱巨任務。

不過，這份報告讓科莫在政治生命上失血，報告也進一步削弱了科莫明年連任州長的希望。科莫的政治聲望已經下滑，而他的反對者成倍增加。民主黨繼續與這個曾經是該黨最重要的明星之一的人保持距離。

之前都還沒有針對科莫的事件做出明確判斷的總統拜登，在周二下午加入了呼籲科莫下台的大合唱。