新冠疫苗：世衛呼籲暫緩加強針 美國稱「錯誤選擇」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前一些較貧窮國家的確診病例激增，但尚未對其大部分人口接種疫苗。

德爾塔（Delta）變種病毒在世界不少國家蔓延之時，世界衛生組織（WHO）呼籲，至少要在9月底前暫緩使用新冠病毒加強疫苗。

不過，美國白宮周三這是「錯誤選擇」，認為該國有足夠劑量向海外分發疫苗，同時也能確保美國人全面接種疫苗。

截至目前，以色列、德國等一些國家已經宣佈實施第三劑疫苗接種計劃。 而英國也會在下月開始為脆弱群組打加強針。

WHO：支援貧困國家

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）博士說，暫緩接種加強針將使每個國家至少10%的人口接種上疫苗。

但譚德塞警告，較貧窮國家在疫苗接種上仍然落後。世界衛生組織稱，由於供應不足，低收入國家每100人只能得到1.5劑疫苗。

譚德塞說，這種情況需要改變，大多數疫苗應該流向低收入國家。

他說，「我理解各國政府擔憂國民受到德爾塔變種病毒威脅。但我們不能接受一些國家使用了全球供應中的大部分疫苗，而現在又要使用更多疫苗。」

世界衛生組織對此強烈呼籲。該組織正試圖縮小高收入國家和低收入國家之間的差距，它曾希望到下個月達到每個國家有10%的人接種疫苗。但按照目前的發展軌跡，這一目標不太可能實現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大部分國際旅行已經停止。

美國：「兩者兼顧」

美國尚未宣佈加強疫苗接種的政策，但白宮周三表示，該國有足夠劑量向海外分發疫苗，同時也能確保美國人全面接種疫苗。

「我們絶對認為這是個錯誤選擇，我們可以兩者兼顧，」白宮新聞秘書珍·帕莎其（Jen Psaki）說。

與此同時，一名白宮官員表示，美國最終將要求幾乎所有外國遊客全面接種疫苗。

這位不願透露姓名的官員周三告訴幾家新聞機構，拜登政府已指派跨部門小組為國際遊客創建分階段重新開放的項目。該決定還沒有給出時間表。

這位官員還表示，政府正尋求以「安全和可持續的方式」重新開放旅行限制。「除了有限的例外……從所有國家前往美國的外國人都需要全面接種疫苗。」

隨著德爾塔變種病毒的傳播，美國的確診病例有所增加，尤其是在未接種疫苗的人群中。

帕莎琪上周表示，儘管航空公司和旅遊業反對，但由於感染病例不斷增加，美國將「維持目前的旅行限制」。

目前美國的新冠肺炎規定阻止大多數國際旅行者進入該國。美國的禁令擴大到最近去過英國、歐洲申根26國、巴西、愛爾蘭、印度、伊朗和南非的非美國公民。

目前有超過70%的美國人至少接種了一劑新冠疫苗。不過，官員稱，一些州的病例正在上升，佛羅里達州的住院人數創下歷史記錄。美國許多地區和企業再次出台規定，強制人們在公共場所戴口罩。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為何不應通過有效率比較新冠疫苗？

較貧困國家落後，發達國家推出加強針

在海地和剛果民主共和國，沒有人接種完兩劑疫苗。

根據「數據看世界」（Our World in Data），印度尼西亞最近幾個月因德爾塔變種病毒而出現大規模感染，死亡數字激增，但該國只有7.9%的人口完全接種了疫苗。

以色列開始為60歲以上的老年人推出加強疫苗。

德國周二宣佈，該國將開始提供第三劑莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗。英國從9月份開始，數百萬被歸為易感人群的人將注射加強疫苗。

這已經不是譚德塞博士首次呼籲富裕國家向低收入國家捐贈疫苗供應。今年5月，他呼籲富裕國家推遲給兒童和青少年接種疫苗的計劃，將這些疫苗捐贈出來。