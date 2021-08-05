奧巴馬生日：病毒破壞了派對，要改變計劃嗎？

霍利·洪德里克（Holly Honderich）

BBC駐華盛頓記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 芝加哥舉行了大型音樂節，入場人士要提供疫苗或陰性檢測證明，但有專家認為這仍然有風險。

好萊塢和華盛頓的一些大明星可能會突然空出來一個周末。美國前總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）縮減了本周末生日派對的規模，幾百名富人和名人要好像我們一樣留在家中。

他在最後一刻改變計劃時，全球各地的新冠病例、死亡人數和住院人數都在上升，這是由高度傳染性的德爾塔變種病毒造成。

德爾塔變種病毒的到來，讓人們夏季參加不戴口罩、無限制社交聚會的夢想破滅了，這不僅僅是對奧巴馬而言。

斯坦福大學傳染病專家阿布拉爾·卡蘭博士（Abraar Karan）說：「與德爾塔共存的遊戲規則發生了一點變化。」「這提醒人們，病毒從未真正離開，它以一種有意義的方式回來了。」

這對你的暑假計劃意味著什麼？BBC資訊了健康專家和一名關注新冠疫情的活動策劃者，在這個所謂的自由之夏，你應該如何進行聚會。

一個大預算的生日派對

據報道，為了紀念這一盛大的60歲生日，美國前總統奧巴馬邀請了約500名最親密的朋友和200名工作人員，於本周末在他的瑪莎葡萄園島的度假別墅團聚。

當奧巴馬周三宣佈改變計劃時，一些客人已經抵達。一名發言人表示，由於德爾塔變種病毒，奧巴馬的派對規模將「大幅縮減」，只招待家人和親密朋友。

如果你在這種情況下仍被邀請參加類似的豪華盛大的慶祝活動，應該去嗎？

約翰霍普金斯大學傳染病和大流行防範高級研究員阿梅什·阿達爾賈（Amesh Adalja）博士說，關鍵要看疫苗的接種狀況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統奧巴馬縮減了本周末生日派對的規模，只留下幾百名富人和名人。

「疫苗在預防嚴重疾病方面效果很好，」 阿達爾賈博士在一封郵件中告訴BBC。他還說，任何突破性感染都「像普通感冒，甚至更小」。

「如果完全接種疫苗，參加任何這些活動都沒有問題。」

但斯坦福大學的卡蘭博士主張更加謹慎，他選擇不參加這種規模的慶祝活動。主要擔心客人來來去去的旅行可能會傳播病毒。

因此，如果你有自己的大型集會，確保參加者充分接種疫苗是重要的第一步。更好的做法是，把聚會搬到戶外，保持在社交距離的情況下交流。

勞倫·謝弗（Lauren Schaefer）說，好消息是，私人聚會的合規程度可能很高。她的活動公司The Get Together為客戶提供新冠病毒協調服務。

她說：「客人們願意做他們必須做的事情，來和所愛之人慶祝。」如果一些客人擔心新冠病毒或不喜歡限制，「他們不會被允許過來」。

大型音樂節

上周末，芝加哥的洛拉帕羅扎（Lollapalooza）音樂節在該市的格蘭特公園舉行，為期四天，每天估計有10萬人參加。

如果要參加，必須提供疫苗接種或新冠檢測陰性證明。室內要求戴口罩。

洛拉帕羅扎音樂節的組織者上周表示，90%的參與者出示了接種疫苗的證明。約600人因沒有正確文件而被拒絶入場。

但該活動的照片和視頻顯示，有大量不戴口罩的狂歡者，引發人們擔憂新冠病例激增。

圖像來源，Getty Images

卡蘭博士決定今年夏天完全不參加音樂節。考慮到美國目前的確診數字，他認為根本不應該舉行如此大規模的派對。

他說，由於有數十萬人參與，你無法可靠地證實每個人都接種了疫苗或進行了適當檢測。「你會傳播病毒，這是不可避免的。」

在芝加哥市中心擁擠的人群中，許多人可能是接種過疫苗的年輕人，沒有特別嚴重疾病的風險，但沒有辦法知道他們是否對其他人構成風險。

卡蘭博士說：「很多十幾歲和二十幾歲的人要回家，回到父母身邊。」

如果你今年夏天還在尋找舉辦節日的樂趣，卡蘭博士建議回到冠狀病毒的基本知識：戴口罩，留在戶外，並盡可能與他人保持距離。

後院燒烤

對於那些選擇不參加今年夏天的大型節日和派對的人來說，可以考慮在後院舉行後院社區聚會。

卡蘭博士和阿達爾賈博士在這一點上達成了共識：可以對這種小型戶外聚會回復「是」。

卡蘭博士說，社區燒烤有一個特別好處，待在離家近的地方可以避免在飛機或火車上受到感染。

但你所在的社區也很重要。

在疫苗接種率和確診病例數字方面，美國各城市差別很大。例如，在亞利桑那州聖克魯斯縣的一個派對上，78%的居民都接種了疫苗，這樣可能會比在佛羅里達州邁阿密更放鬆。

卡蘭博士說，這並不意味著你應該整晚都和別人握手、擁抱。無論何時，風險都應盡可能降到最低。

德爾塔還沒有把我們逼回到起點。但卡蘭博士說，現在放棄新冠預防措施為時過早，而依據最新數據行事至關重要。

「會有一些人說：『你向我們保證過，再也不用戴口罩了，』」他說。「但在大流行中這是不可能的。」