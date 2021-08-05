比爾·蓋茨承認「犯大錯」 離婚案中愛潑斯坦元素再現

22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 比爾與梅琳達‧蓋茨2020年5月通過推特宣佈離婚

美國微軟聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）和前妻梅琳達·蓋茨（Melinda）的正式離婚手續近日完成。

比爾·蓋茨在接受美國CNN採訪時承認，跟性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）見面是「巨大的錯誤」。

2020年5月初，65歲的美國億萬富翁比爾‧蓋茨與56歲的梅琳達通過推特宣佈離婚，結束倆人長達27年的婚姻，並表示倆人「無法繼續共同成長。」

消息一出，全球輿論嘩然。

比爾和梅琳達·蓋茨宣佈離婚數日之後，一些權威性美國媒體開始披露這對國際慈善界最有影響力的夫婦決定分手的部分隱情。

其中，最引人關注的是比爾與臭名昭著的金融家、性犯罪者愛潑斯坦的交往是否是壓垮倆人婚姻的最後一根稻草？

後悔相信愛潑斯坦

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 因性犯罪和販賣人口等罪行入獄的愛潑斯坦2019年在服刑期間突然「自縊身亡」。

比爾·蓋茨對CNN說，他的確跟愛潑斯坦吃過幾次飯，但主要是「為了商討一個從未兌現的慈善項目」，並表示自己不應該相信他。

他說，自己希望通過愛波斯坦的人脈能為全球健康項目集資幾十億資金，但當看到這不太可能時就結束了他們的關係。

愛潑斯坦則於2019年在獄中等待性交易案審判時意外死亡。

愛潑斯坦元素及時間線

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年，比爾和梅琳達因其慈善事業被法國總統弗朗索瓦·奧朗德授予法國政府頒授的最高榮譽的騎士團勳章。

比爾和梅琳達最初宣佈離婚時並沒有說明具體原因。

但很快，美國《華爾街日報》就在2020年5月9日發表文章，援引「熟悉情況的人」和一名蓋茨基金會前僱員的話說，比爾·蓋茨與愛潑斯坦打交道是梅琳達最終決定離婚的「考量之一」。

《紐約時報》早在2019年10月就曾報導過，愛潑斯坦刻意結交有權有勢的政商界人士——結交的重要人物包括美國前總統克林頓等。

英國安德魯王子也因與愛波斯坦的親密關係，以及據指稱與性侵醜聞有染而接受調查。

不過，與眾多其他名人不同的是，蓋茨結交愛潑斯坦時後者已經被判定有性犯罪。

愛潑斯坦最早於2008年時因為嫖娼童妓多項罪名而被判刑13個月。不過，據稱那次判刑被外界認為過輕，因為愛潑斯坦幕後與公訴方達成了某種約定。

2019年，愛潑斯坦再次因「販賣性奴」而被定罪，並最終被發現在獄中「離奇死亡」。

據美國媒體報道，梅琳達早在2013年就曾警告比爾·蓋茨不要與愛潑斯坦打交道，她對倆人的關係感到憤怒，並讓蓋茨結束與愛波斯坦的關係。

《華爾街日報》援引蓋茨基金會原僱員的話說，梅琳達的勸阻並沒有能制止比爾·蓋茨與愛潑斯坦打交道。

雖然蓋茨沒有說明他與愛波斯坦會面的時間表，但美國媒體稱這些會面發生在2011-2014年之間。

還有媒體報道說，從 2011 年開始，蓋茨和愛潑斯坦曾多次見面，其中至少三次會面是在愛潑斯坦位於紐約曼哈頓的別墅中進行的。

《華爾街日報》報導稱，有法庭文件顯示，梅琳達早在2019年《紐約時報》報導出版時就多次諮詢過律師。

比爾·蓋茨透過發言人告訴《華爾街日報》說，他堅持以前對愛潑斯坦事件的表述：「我見過他。我與他沒有任何生意或朋友關係」。

據報，梅琳達早在2019年得知丈夫曾與傑弗裏·愛潑斯坦多次會面之後便已經開始訴求離婚的選項。

愛潑斯坦是被法院定罪的性犯罪者，被發現通過組織派對向有權勢的人提供包括未成年女性在內的行賄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓋茨夫婦一起觀看網球比賽

在CNN的採訪中蓋茨還談到了與梅琳達的離婚，稱這是「個人巨大悲痛的原因」。

蓋茨在2020年3月辭去微軟董事會職務。

宣佈離婚後，蓋茨表示他和梅琳達兩人將繼續共同領導比爾和梅琳達·蓋茨基金會。

其他指稱與調查

蓋茨還面臨其他一些指稱：比如在工作場所有霸凌等不正當行為。

當被問到他是否對此感到後悔時，蓋茨並未具體回應這一問題。

他表示，每個人都會有遺憾。但現在是反思的時候，並表示自己希望向前走。

此外，在二人宣佈離婚後不久還有消息稱，蓋茨還因為在2000年「試圖與一位女僱員建立親密關係」面臨微軟調查。