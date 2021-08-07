東京奧運、中國新冠疫情、余英時逝世與本周更多重要故事

38 分钟前

圖像來源，PA Media

踏入2021年8月，東京奧運進入後半程，兩岸三地代表團的表現與互動，以至於白俄羅斯田徑運動員出走事件，均受到相當關注。賽場以外，2019新型冠狀病毒變異株Delta引發的新一輪中國大陸疫情仍未平息。

在美國紐約南面不遠處的城市普林斯頓，世上其中一位最享負盛名的華人史學家余英時在睡夢中與世長辭，全球學術界與中國民運社群紛紛致哀。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 東京奧運與民族主義

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管決賽盡排名第六，但中國的蘇炳添的半決賽成績以及進入奧運百米決賽還是創造了歷史。

中國正在金牌榜上領先，而且會希望這個優勢一直保持到最後，但美國的獎牌榜卻不這樣看。

賽場上火花四濺，有人未能奪金卻已創造歷史，有人獲得了金牌，卻仍被國人批評。

在讚賞運動員的堅毅之餘，民族主義成為了本周奧運賽事中一個顯眼問題。

2. 國際奧委會調查中國冠軍頒獎台上戴毛澤東像章一事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鍾天使（右）與鮑珊菊（左）以破世界紀錄成績衛冕場地自行車女子團體競速賽金牌，她們領獎時胸前別上了毛澤東像章。

中國鍾天使、鮑珊菊組合星期一（8月2日）在場地自行車女子團體競速賽中奪得金牌，兩人在頒獎禮上時，在其中國隊外套上別上一枚以中共已故最高領導人毛澤東為造型的像章，引中國左翼網民喝彩，但也被輿論質疑是否違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

國際奧林匹克委員會（IOC）新聞發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）星期三（4日）表示，中國奧委會承諾盡快就兩名中國自行車運動員戴著毛澤東像章站上東京奧運頒獎台一事提交報告，並保證「這事情不會再發生」。

這是本屆夏季奧運會第二起涉及運動員在賽場內作出可能違反《奧林匹克憲章》第50條行為的事件。國際奧委會本來也在調查美國鉛球銀牌得主桑德斯（Raven Saunders）星期天（1日）在頒獎台上舉起雙臂交叉成「X」狀一事，但在接獲其母親去世的消息後宣佈暫停。

亞當斯說：「國際奧委會向桑德斯和她的家人致哀。相信大家能理解，在此情況下，我們目前已全面暫停有關程序。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在贏得銀牌後，桑德斯在領獎台上舉起雙臂交叉成"X"狀。

3. 白俄羅斯田徑選手拒絶回國 獲波蘭收容

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 齊馬努斯卡婭聲稱不滿被國家隊臨時要求參加4x400米接力賽事。

白俄羅斯（Belarus，白羅斯）24歲短跑選手克里斯蒂娜･齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya，也拼作Krystina Timanovskaya）自稱批評教練後被勒令回國，她在上星期天（1日）在東京羽田國際機場向日本警方求助，隨後轉到波蘭駐日本大使館逗留，波蘭繼而向她簽發人道簽證。

國際奧委會與日本外務省均表示，已再三確認齊馬努斯卡婭的人身安全。

齊馬努斯卡婭星期四（5日）輾轉抵達波蘭華沙。她對BBC表示，決定出逃是因為接到身處國內的祖母來電，告知她回去並不安全，跟她說：「不要回來。」

到星期五（6日），國際奧委會宣佈撤銷兩名白俄羅斯教練的大會通行證，要求他們撤出奧運村。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）形容齊馬努斯卡婭的遭遇可悲。

4. 南京新冠變種病毒疫情持續 中國大陸十多省市區與澳門忙管控

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Delta毒株讓萬人候檢的場面再次在中國大陸出現。

全球流行的2019新型冠狀病毒變異株Delta攻陷江蘇南京祿口機場後，截至星期四（5日），本輪新冠病毒疫情（COVID-19）擴散至中國至少17個省市與澳門特區。

澳門超過一年沒有本土感染個案的紀錄被打破，特區政府緊急收緊陸路出入境檢測措施，並下令全市約60萬居民在三天之內接受強制檢測，引發罕見混亂。多處檢測點大批居民與跨境外勞徹夜等候受檢，當地健康碼系統又在此時發生故障，行政長官賀一誠為此而道歉。

Delta變異病毒正強迫中國做壓力測試，挑戰著中國的「零確診」防疫策略。相關專家認為，中國防疫政策若需改變，官員和民眾必須對病毒和疫苗的作用有清醒認識，並且達成與病毒共存的共識。

5. 河南水災追責：死亡人數急升 中國國務院成立調查組

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 洪水過後，鄭州京廣路隧道很多車輛堆在一起。

中國河南省近日遭遇罕見極端暴雨，河南省政府星期一（2日）公布最新的死亡人數為302人，仍有50人失蹤。省會鄭州市市長侯紅稱，鄭州市死亡292人，失蹤47人。其中，在地下室、車庫、地下管網等地下空間溺亡的達到39人，包括地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難，以及其他遇難者10人。

7月20日，鄭州市遭遇特大暴雨，暴雨衝進了市區的地鐵5號線，漫過一些人的腰部、甚至頸部，令不少人遭遇「驚魂一夜」，成為公眾焦點。此外，京廣路隧道的許多汽車被沖走，備受關注。

中國國務院星期一宣佈成立調查組，將調查河南鄭州在7月20日特大暴雨災害的應對過程，並稱將對「失職瀆職的行為」予以「問責追責」。

6. 歷史學家余英時逝於普林斯頓 享年91歲

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 余英時被譽為史學泰斗，雖然長年不在中國，但仍深入透徹了解中國歷史與時政。

台灣中央研究院與香港中文大學星期四（5日）分別公布，國際知名華裔中國歷史學家余英時當地時間8月1日早晨在美國普林斯頓逝世，享年91歲。中國海內外學術界與政治、思想界人士，均表震驚與哀悼。

中研院公告稱，余英時教授是在睡夢中去世。多名家庭友人證實，余英時去世後，住在紐約的兩名女兒隨即趕到，與夫人陳淑平按照余英時遺願低調身後事，將其安葬於普林斯頓大學他父母的墓旁，然後才向親友和學界透露余英時逝去的消息。

余英時祖籍中國安徽潛山，1930年出生於中國天津，生前是美國普林斯頓大學（Princeton University）東亞研究與歷史榮休教授，亦曾任密西根大學副教授，耶魯大學歷史講座教授。

余英時一生堅持學術和思想表達的獨立，強調「知識人」的自由與獨立。他對中共的批判立場鮮明，曾公開表示支持1989年北京天安門學生民主運動，對鎮壓行為表示抗議，也曾明確表示關注與支持2014年香港的雨傘運動。又曾明言只要中共不放棄一黨專政，他就不會回國。

7. 中美天津會談過後 孟晚舟引渡案庭審進入最後階段

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟（中）已在加拿大滯留多時。

在中美關係僵局持續的情況下，7月26日的天津會談不出所料未能立刻為兩國關係打開新的局面。

會談上，中方外交部副部長謝峰提出了兩份清單，一份是「要求美方糾正錯誤對華政策與言行」清單，內容共有16項，另一份是中方關切的重點個案清單，共有10項。總體來看，這些事項包括美國對華制裁、簽證限制、對中國企業的限制、華為首席財務官孟晚舟引渡案等。

天津會談過後，孟晚舟引渡案的最後一輪聆訊星期三（4日）在加拿大展開，預計將持續三周。這場漫長的法律戰，將進入關鍵階段。