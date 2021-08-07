海灣油輪遇襲：美國稱證據指向伊朗造無人機

7 分钟前

圖像來源，Johan Victor via Reuters 圖像加註文字， 由以色列公司管理的「莫瑟街號」油輪在安曼海岸遇襲，一名英國和一名羅馬尼亞船員死亡。

一艘由以色列公司管理的油輪早前在安曼海岸被無人機襲擊，造成穿上兩人死亡。美國軍方公布調查結果，再次指控伊朗發動了襲擊。

美國軍方中央司令部指，爆炸品專家調查後認為，發動襲擊的無人機是在伊朗製造。美方又把相關證據交給英國和以色列分析，兩國專家都得出相同結論。

這艘名為「默瑟街號」（Mercer Street）的油輪7月29日遇襲，英國和美國政府均相信，油輪遭遇的是一種伊朗和伊朗盟友經常使用的單向爆炸性自殺無人機的攻擊，但伊朗否認。事件造成油輪羅馬尼亞籍的船長和英國籍的保安死亡。

美國軍方的報告有望揭露更多關於襲擊的詳情。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 以色列新總理本內特表示會以自己的方式向伊朗傳遞訊息。

報告發現了什麼？

襲擊發生後，負責在海灣地區護衛油輪的美國海軍里根號航母派出爆炸品調查組，檢視施襲無人機留下的證據。

調查組約談了生還的船員，又檢查爆炸品的殘骸，最終認定總共有三架無人機施襲。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 負責在海灣地區護衛油輪的美國海軍里根號航母派出爆炸品調查組，檢視施襲無人機留下的證據。

首兩架無人機在當地時間7月29日傍晚發動攻擊，但最終錯過目標。第三架無人機第二天早上施襲，搭配了軍用爆炸品，撞上了油輪的駕駛室並爆炸，炸死兩人，同時炸開了一個直徑約兩米的洞。

調查員指，化驗證實襲擊者使用的是一種稱為黑索金 （通稱RDX）的炸藥，顯示襲擊者是計劃故意造成一定傷亡。

調查員同時檢獲無人機機翼的殘骸，經檢查認定無人機是在伊朗製造。

七國集團（G7）周五（8月6日） 發表聲明，批評伊朗的行為對和平穩定造成威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 立場強硬的卜拉欣萊希（圖中舉手示意者）剛剛就任伊朗總統。

「影子戰爭」

儘管伊朗政府矢口否認與這次油輪襲擊有關，安全分析人士普遍認為此次襲擊與伊朗和以色列之間曠日持久的「影子戰爭」相關。

外界認為以色列針對伊朗的核發展計劃，發現了一連串破壞行動，包括暗殺參加計劃的伊朗科學家，另外又向懷疑為黎巴嫩真主黨武裝組織運送石油的貨輪發動攻擊。真主黨被指近月向以色列發動多次火箭襲擊。

而伊朗就被指利用帽貝水雷向與以色列相關的民用船隻發動攻擊。這種水雷以磁石把水雷吸附在貨輪船身上，伊朗的革命衛隊多年來都不斷訓練成員使用這種水雷。但最新的攻擊行動造成船員死亡，顯示伊朗已經將行動升級。

針對默瑟街號的襲擊發生後數天，一些武裝份子嘗試襲擊另一艘貨輪瀝青公主號（MV Asphalt Princess），並一度取得這艘船的控制權，但之後將它放行。