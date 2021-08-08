東京奧運： 美國閉幕日奪回金牌榜首 中台港均成績優異

43 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2020東京奧運會終於在2021年8月8日閉幕 ，金牌榜上美國以39枚居首，中國以38枚排第二名。

2020東京奧運會終於在2021年8月8日閉幕 ，金牌榜上美國在最後一日反超，以39枚金牌和113枚獎牌總數佔據榜首，曾一路領先的中國則以38枚金牌和88枚獎牌總數的成績排列第二名。

東道主日本獲得27枚金牌和58枚獎牌總數居三，英國以22金和65牌總數居第四。

因新冠病毒疫情的影響，原定於2020年夏季舉行的東京奧運會推遲一年，幾經波折，終於成功舉辦。

迫於疫情影響，日本政府被迫以緊急事狀態應對這屆奧運會，17天的多數比賽場館無觀眾入場，運動員和奧運相關人員的行動都受到了嚴格的限制。另外，還有32名世界多國的運動員在新冠檢測中呈陽性導致無法參賽。

儘管組織工作某些方面受到不少公眾的批評，甚至在某些細節上出現一些混亂，單是比賽絶大多數項目順利完成了，世界各地的大多數運動員奮力拼搏，創造了不少新紀錄，各國觀眾也第一時間看到了他們所關注的運動賽事。

獎牌榜排名：美中日英俄

美國作為國際體壇傳統強國，所獲獎牌體現其實力依然雄厚。共613人組成的美國代表團獲金牌39枚，銀牌41枚，銅牌牌33枚，總獎牌數113枚遠超其它國家。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國的蘇炳添的半決賽成績刷新亞洲紀錄。

中國派出總人數為777人的代表團，是中國體育代表團境外參加奧運會規模最大的一次。在這屆東京奧運會上獲金牌38枚，銀牌32枚，銅牌牌18枚，總獎牌數88枚位居第二。

中國除了傳統優勢項目外，這次在田徑等過去中國和亞洲的傳統弱項上取得很大進步，中國田徑運動員蘇炳添在田徑男子100米半決賽中跑出9秒83，刷新亞洲紀錄，雖然他在決賽中僅獲得第六名。他之後又在男子4×100米比賽中進入決賽，最終以平中國全國紀錄的37秒79獲得第四名。

日本獲得其奧運史上最多的27枚金牌，加上14枚銀牌和17枚銅牌，獎牌數58枚也刷新最高紀錄。

英國以2012年倫敦奧運會主力隊員為主的隊伍，展示了深厚底蘊，維持了2012年的水平。年僅13歲的斯凱·布朗（Sky Brown）在東京獲得女子公園滑板賽銅牌，成為英國夏季奧運史上最年輕的獲獎選手。

俄羅斯奧委會選後因國際制裁，無法在一些項目中參賽，總體成績受到不少影響，但是仍然以20金和71牌的成績進入前五。

中華台北和香港戰績出色

中華台北隊此次表現出眾，共奪得2金、4銀、6銅，獲得台灣參賽奧運歷史上的最佳成績。

特別是郭婞淳奪得舉重金牌和男子羽球擊敗中國大陸選手更是在台灣上下引發一股奧運熱潮。

香港代表隊東京奧運期間也取得1金、2銀、3銅的歷史最好成績，

特別是男子花劍這種傳統上幾乎永遠被歐美壟斷的項目上奪金更是可說可道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國將主辦下一屆2024巴黎奧運會。

隨著東京夏季奧運結束，國際體育界估計在小事休整之後又要開始著眼為三年後的巴黎夏季奧運開始做凖備了。

在閉幕儀式上，日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子和國際奧委會（IOC）主席巴赫等人出席，將奧運會旗移交給下屆2024奧運會東道主巴黎市市長。