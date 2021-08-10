氣候變化：近50國回應IPCC報告稱：「我們瀕臨滅絶」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 低窪的馬爾代夫是最受全球變暖威脅國家之一。

印度洋島國馬爾代夫（The Maldives）前總統穆罕默德·納希德（Mohamed Nasheed）代表近50個受氣候變化影響最大的國家發出警告稱，要是再不採取行動，這些國家將被推至「滅絶邊沿」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）等世界領袖形容報告是對全世界「當頭棒喝」，但最受威脅的發展中國家對報告的回應更為強烈。

納希德說：「別人排放的碳讓我們付出生命代價。」

馬爾代夫是全球最低窪國家。為「易受氣候影響脆弱國家論壇」（Climate Vulnerable Forum）擔任大使的納希德說：「富有國家為消費和經濟增長而燃燒的化石燃料正讓我們這些脆弱的發展中國家的人民死亡。」

該論壇目前有48個成員國，它們都面臨海平面上升、超大型風暴或沙漠擴大的威脅。

納希德說：「我們很快就會採取行動，回應此不公問題。我們不能逆來順受。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 17歲的赫瑞提住在太平洋庫克群島，她擔心不斷上升的海平面和污染正在威脅海洋的健康。

報告認為已有「毫不含糊」的證據證明人類要為全球變暖負責。在未來20年，地球氣溫將比工業革命時期水平上升1.5攝氏度，引致海平面上升0.5米，到本世紀結束前更有可能上升2米。

加勒比海國家安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）的黛安·布萊克—萊恩大使（Ambassador Diann Black-Layne）是小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）的氣候變化首席談判代表。她警告這個幅度的海平面上升將給低窪沿海國家造成毀滅性災難。

布萊克—萊恩大使說：「這就是我們的未來，就在這裏。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 各國因為新冠肺炎實施不同情度的社交封鎖，令全球碳排放大減。但能否持續卻成為疑問。

約翰遜說：「我們知道要限制全球變暖必須採取哪些措施：讓煤炭走進歷史，轉用清潔能源，保護自然環境和向氣候變化前線國家提供資助。」

根據2015年氣候變化《巴黎協定》，全球190多個政府認同要將全球變暖幅度控制在工業革命時期水平上升2攝氏度，甚至1.5攝氏度。但IPCC新報告指出，在一切設想下，除非大幅削減碳排放，否則這兩個目標都不可能在本世紀結束時達成。

美國氣候問題特使約翰·克里（John Kerry）認為，要達致限制氣候變暖目標，世界各國急需改變其經濟模式，COP26必須成為這場危機的轉捩點。

瑞典抗議氣候變化活動人士格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）形容IPCC的報告「證實了我們早已知道的……我們正處於緊急狀態」。

桑伯格在Twitter上說：「我們仍能避免最惡劣的後果，但決不能維持現狀，決不能把危機不當回事。」