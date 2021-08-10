美國國會法案：這一萬億美元基建計劃將如何改變歷史？

20 分钟前

圖像來源，Getty Images

在美國國會就2700頁的文件進行了長達50個小時的辯論之後，總值1萬億美元（7220億英鎊）的基建計劃前景依然矇矓——這一點容後再述，但是這個大刀闊斧的計劃，歷史性也並不在此。

預計法案周二（8月10日）會在參議院通過，但這也只是意味著它會被踢回到眾議院。只有在得到眾議院的通過之後，這個萬眾期待的法案才能被送到喬·拜登（Joe Biden）的手上簽字。

有這項沉甸甸的、「一代人一遇」的立法在向著國會山的路途上一路前進的同時，讓我們暫且離開國會的辯論，去看看這個計劃當中那些最令人關注的數字。

議案提出由聯邦政府支出5500億美元用於基礎建設——大致相當於1956年美國州際公路系統的建設費用。不過，這個從覆蓋全球變暖到遠程工作議題的計劃，與你祖父輩的基建計劃並不一樣。

1100億美元用於你所想的基礎建設

公路、橋樑、大型項目——立法者們將這項法案當中五分之一的聯邦政府支出用於各種一般認知當中的基礎設施。這可以說是一個遲來的項目；在世界經濟論壇（World Economic Forum）2019年的一份報告中，美國在富裕國家交通基礎設施排名進不了前十。

有另外550億美元將用於水務基建，更換鉛水管，並確保能獲得潔淨的飲用水。

660億美元用於鐵路

在一個有美鐵（Amtrak）車站以他名字命名的總統治下，鐵路出現在這份歷史性的法案當中並不令人驚奇。只不過數額比拜登最初所希望的要少：有660億美元被劃出來用於升級客運和貨運鐵路，還有款項用于城際和高速鐵路服務。這些資金也會用來興建鐵路連接東海岸以外的更多地區。

650億美元用於高速網絡

數字世界當中的撕裂在近年成為了一個更大的問題——在全球大流行期間，一切都變成了遠程，不平等被凸顯了出來。這部分撥款意在通過可靠的互聯網連接，將數以百萬計生活在郊外以及低收入社區的人群聯接起來。

730億用於潔淨能源

拜登的競選承諾當中有很大一部分是綠色和潔淨能源。他較早前曾希望撥出超過1000億美元用於潔淨能源，暫時被否決了，但是這項法案仍然會花費幾百億建造新的電力線，翻新美國的舊電網，擴大清潔能源範圍。建設能承載更高電壓的新傳輸線將會是將清潔能源輸送至全美國各地的關鍵。還有另外一百多億美元會用於公共交通的電力化，以及建造更多電動車充電站。在此之上，還有另外210億美元用於清潔舊礦產地和油田上的土地和地下水。

2560億美元用於……彌補虧損

這個「一代人一遇」的計劃當中，數以千億美元的錢總要有個來源。議員們表示，這筆預算將會來自未使用的經濟紓困資金、加密貨幣，還延遲了一個醫保報銷項目，以及其他小額資金來源。

上周，無黨派的國會預算辦公室估算，這一筆支出預算將會在未來10年給美國增加250億美元的赤字——不過此當中並未將這些基建項目可能帶來的收益或者各州可能返還的抗疫基金計算在內。

下一步是什麼？

－BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

這個跨黨派的基建計劃已經在參議院清除了一些最大的程序障礙——在當前的美國政治環境下，這是一項實質性立法取得的一個顯著成就。

眾議院將是下一個障礙，因為眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）必須要將她稍微佔優的民主黨多數派團結起來，在盡可能少地依賴共和黨支持的情況下投票讓法案通過。

由於優勢微弱，可以預期議事廳裏的中間派和左翼民主黨人在表示支持之前會爭取盡可能多的讓步。為了籠絡後者，佩洛西已經承諾，會將基建法案投票延遲到參議院通過另一個更大的帶有黨派傾向的支出法案之後，該法案包括很多民主黨人的自由派政策要務。

不過，這要在9月之後才會發生，使得這個基建項目處在一個懸而未決的狀態。與此同時，對手會仔細摳查每一條細節，找出有爭議性的條文加以放大。