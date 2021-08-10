東京奧運：另類獎牌榜上美國中國還名列前茅嗎？

羅賓·利文森-金（Robin Levinson-King）

BBC 多倫多記者

57 分钟前

圖像來源，Getty Images

東京奧運會落下帷幕，獎牌榜再次被美國這樣的大國所主導，美國以最多獎牌名列榜首。 但是，如果把人口和各國的經濟水平考慮在內，會看到一個怎樣的獎牌榜呢？

計算各國在體育場上獲得的獎牌戰利品時，昨日再現、似曾相識的感覺總是極為強烈。每隔四年，獲得一塊又一塊獎牌的總是同樣的幾個國家——美國、中國、俄羅斯。

本次2020年的東京奧運會也不例外。

美國總共贏得了113枚獎牌，包括39枚金牌，在所有國家中名列第一。

那麼，是什麼讓美國這樣的國家佔據主導地位，而其他國家卻落在後面呢？經濟學家和數據天才們有不少理論。

利物浦大學研究奧運預測的經濟學家大衛·福雷斯特（David Forrest）說：「從獎牌模式上看，重要的是人口、收入水平和政治制度，這些仍然非常明確。」

福雷斯特說，人口很重要，因為一個國家運動員數量越多，其中就越有可能產生真正有競爭實力的佼佼者。

以盧森堡這樣的國家為例，它的總人口為633,622，本次派出了12名運動員參加七個項目的比賽，但沒有贏得獎牌。與此同時，擁有世界第三大人口的美國派出了613名運動員參加35個項目的比賽，獲得的獎牌總數世界第一。

以人口總數為參照，某些國家在奧運場上的表現尤其出色。

英國廣播公司(BBC)提出了不同的排名方法，即以每百萬人為參考基數獲得的獎牌數量。

以此標凖，人口只有33000多的歐洲小國聖馬力諾雖然只獲得了三枚獎牌，卻名列前茅，而美國卻連前20名都排不上，只能排在第60位。

但是，人口本身並不足以保證一個國家在領獎台上獨領風騷。

福雷斯特說：「一個非常貧窮的國家，不會有資源將人口中的運動員潛力轉化為在世界舞台上競爭的實際能力。」

「他們首先要有參加體育運動的能力。例如，他們可能在游泳方面有很好的等待開發的天賦，但實際上卻沒有游泳池這樣的基本運動設施。」

他說，較貧窮的國家也有在奧運會比賽中獲勝的，但往往是那些成本較低的運動項目，如摔跤，而富裕國家卻還會在那些花費昂貴的運動中表現出色，如馬術和帆船。

如果按照人均國內生產總值水平計算，獎牌總數排名第二和第三的中國和俄羅斯，實際上比美國做得更好。根據這一參數排名，中國排在第一，俄羅斯排在第二，肯尼亞排在第三。

而通常在奧運獎牌榜上名列第一的美國，在這項另類排名中則落後到第15位。

這其中也有文化和政治因素。福雷斯特說，曾經是前蘇聯加盟共和國的國家往往具有優勢，因為前蘇聯共產主義政權建立了強大的體育基礎設施。

以國家大小和財富為比照，英聯邦國家的表現也好過預期。福雷斯特認為，這是因為英國不僅開創併發展了我們今天所知的多個體育項目，而且還將對體育競技的熱情帶到了世界各地。

受英國影響的一個典型例子就是澳大利亞，它的獎牌總數經常進入世界前十名。

另外極為重要的因素是一個國家選擇了什麼作為全民運動項目。

在印度，板球是全民運動，但它不是奧運會的比賽項目。印度在曲棍球方面也很出色，這雖然是奧運會上的比賽項目，但即便男、女隊都獲勝總共也只有兩面獎牌。而由個人參加的運動，如體操、游泳和田徑等，每個運動員都有機會獲得好幾枚獎牌。

福雷斯特說：「總的來說，熱衷於團體項目對國家想多拿獎牌沒什麼幫助。」

數據公司Nielsen Gracenote的體育分析主管西蒙·格利夫（Simon Gleave）說，正是這些各種各樣的因素使得要凖確預測奧運獎牌數量非常困難。如果只參考人口和人均GDP等變量，你往往會低估一些表現最好的國家。

他說，參考以往的比賽成績可以更好地預測哪個國家本次能更出色，但這仍然只是一個粗略的估計。

他向英國廣播公司BBC表示：「你發現不了那些正在快速進步或快速退步的國家，而我認為這是更有意思的一部分。」

為了更好地評估奧運冠軍，格利夫不僅把運動員過去的成績考慮在內，還把每個國家自上屆奧運會以來在其他國際體育比賽中的表現也考慮在內。