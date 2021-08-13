台灣語言學習中心進軍美國, 挑戰中國的孔子學院?

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界多國對中國在國際學術校園內日益增長的影響力表示擔憂。

中國的孔子學院一直在海外大力投資推動外國人學習中文以及中國文化，被視為北京增強「軟實力」的舉措，但近年來有孔子學院被指干預學術自由，進行情報收集等工作等。自2017年起，美國有多間孔子學院倒閉。

台灣今年開始積極開拓國際華語教學市場，隸屬台灣行政院的僑務委員會6月公布，會在美、英、德、法等國設立20間「台灣華語文學習中心」，希望推動當地人學習華語，其中17間會在美國。台灣版的語言學習中心，會否挑戰孔子學院在美國的地位？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 孔子學院在中國國外的爭議

美國華語學習市場漸漸改變

在中美交惡的大背景下，美國為首的西方國家指責中國滲透當地的學術界，一些中國籍教師和學生被拒簽證。

中國否認孔子學院存在滲透，批評「美國一些政客出於意識形態偏見和一己政治私利，誣蔑抹黑孔子學院，干擾其在美正常運作，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，嚴重違背兩國民意」。近期中美副外長會晤中，中方向美方提出一份糾錯清單中，明確要求美方停止打壓孔子學院。

根據美國全國學者協會（NAS）的統計，當地2017年有103間孔子學院，截至今年7月9日，數目下降至41所，另有多所學校亦會在今年稍後或明年關閉孔子學院。

美國去年起謀求拓展學習華語的平台，去年10月，美國政府官方語言學習網站封面圖改為使用台灣地標台北101大樓，同年12月美國和台灣簽署《台美國際教育合作了解備忘錄》，啟動「台美教育倡議」，提升兩地語言教學合作，增加了從台灣赴美教學的老師。

孔子學院在美國的縮減，成為了台灣民進黨政府推動在海外設立語言學習平台的機會。僑委會今年6月公布在美、英、德、法等地開設20間華語文學習中心，當中17家在美國。

台灣民進黨政府在言行中試圖避開直接與孔子學院競爭，台灣教育部長潘忠文曾經表示，台灣在海外推動華語文教學並不是「取代」孔子學院。但台灣駐美代表蕭美琴接受訪問時表示：「台灣（學習中心）的學習環境有別於孔子學院，最大差別就是我們是一個自由的地方，不會有政府去影響，或是因為言論的問題而影響到人身自由這方面的挑戰。」

而民進黨的立法委員則更為直接，其中趙天麟表示，中共孔子學院退場正是「台灣進場時機」，可以推出「寶島學院」等新機構，去發揚台灣的「軟實力」。

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專家：台灣機構沒有孔子學院的包袱

台灣僑委會在推廣海外華語文教學時，強調採用的教學模式包含了「民主自由」、「多元創新」：「台灣和西方國家共享的民主制度是為普世價值，自由、多元、保障學術與意見發表的自由是台灣的關鍵競爭力……因此充分符合崇尚自由民主的歐美國家海外華語文的學習需求。」

美國21名國會議員今年3月致函美國教育部長，指美國大專院校關閉孔子學院後，學生對華語及中華文化等學習仍有相當高的要求，建議擴大台美教育倡議。信件中表示，台美在教育事務上合作，能夠限制中共的影響力，確保雙方的言論自由，是孔子學院的替代方案。

過去，孔子學院曾經向所在當地大學學府施壓，抗議舉行有關西藏及達賴喇嘛的活動，而有美國關注團體也指出，孔子學院刻意避開中國政治歷史、人權問題。

英國諾丁漢大學中國研究課程總監喬納森‧蘇利文（Jonathan Sullivan）對BBC中文表示，台灣作為崇尚民主自由的地方，此類干預和學術自由問題相對較少。

不過蘇利文也指，孔子學院的威脅是被誇大，在英國、北歐等地的大學，能夠和孔子學院分別獨立運作，有助學生了解中國文化，不過部分地方，大學資金依賴了孔子學院，就出現一些有關學術自由的問題。

蘇利文指出，西方大學在與台灣合作時，沒有孔子學院所附帶的「包袱」，將會是台灣過去投資研究和教育人才的發揮時機。

孔子學院原先由中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（漢辦）統轄，後來改由「中國國際中文教育基金會」負責。中國官方稱這所基金會是由多家高校和企業發起的「民間公益組織」，意味孔子學院表面上是脫離政府。

與此同時，中國教育部設立了中外語言交流合作中心，取代漢辦成為負責國際中文教育的機構。

美國全國學者協會一直都有研究孔子學院如何威脅當地學術界的議題，協會高級研究員蕾切爾‧彼德森（Rachelle Peterson）對BBC中文表示，雖然孔子學院數量下跌，但中國政府事實上只以其他名義，去提供孔子學院的課程和活動，就算孔子學院現在表面是由「非政府組織」運作，但這些課程仍然與中國政府關係密切。

「雖然孔子學院倒閉似乎令台灣能夠爭取到市場的一部分，但中國政府非常積極，會令台灣面對障礙，」她說，「台灣是比中共政府更是可信任的伙伴，但學府本就不該依賴外國投資者。」

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「小技倆」

台灣師範大學政治研究所范世平教授接受香港電台訪問時稱，雖然台灣這類學習中心可以填補部分孔子學院被關閉後出現的空白，但目前中國大陸的一套中文教學及中文能力水平測試仍然是主流，台灣要和大陸平分秋色，仍有一段距離。

而另一被關注的重點是台灣華語文中心在海外教授的華語課程。

僑委會委員長童振源表示，他們有完整的教材體系，教授以正體字為主，如果需要提供簡體字，也會提供對照。

曾經在台灣留學的英國學者蘇利文認為，海外的學生學習中文是希望能使用華語，而過往他接觸的台灣老師也熟悉中共的那一套教學法，他認為語言學習上不應政治化，不同的系統也不能該有所衝突，但他說：「但我個人經驗來說，我認為台灣的教材和教學法，比較適合西方學生的偏好。」

目前台灣在海外的合作單位有限，建立的華語文中心數量遠不及孔子學院的高峰期，而合作單位也並非孔子學院過往曾合作的美國知名大專院校。在教學資源、師資上，台灣仍然有很多方面才能追趕孔子學院。

根據僑委會數字，目前歐美地區約有500所僑校，9000多名華文教師，不過大多華語老師只能以英語授課，要開拓歐洲地區的華語文學習仍然需要一段時間。