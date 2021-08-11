美國紐約州州長科莫：性騷擾報告出爐後辭職

1 小时前

圖像來源，Reuters

美國紐約州州長安德魯·科莫（Andrew Cuomo）宣佈辭職。此前一項調查發現，他對多名女性進行性騷擾，促使人們呼籲將他免職。

「我現在能幫上忙的最好辦法就是讓位，」他說，並繼續否認指控。辭職將在14天後生效。

副州長凱西·霍赫爾（Kathy Hochul）將成為紐約州首位女性州長。

包括總統拜登（Joe Biden）在內的民主黨同僚一直督促科莫辭職，讓他面臨壓力。

就在一年前，當數百萬美國人每天在電視上收看他對新冠大流行作出的嚴肅簡報時，他還沉浸在奉承中。

科莫是紐約州連續第三位因醜聞下台的州長。

科莫為何辭職？

紐約總檢察長辦公室進行的獨立調查發現，63歲的科莫對11名女性進行了性騷擾，其中包括州政府僱員。

這些女性聲稱，他發表過與性相關的言論，不恰當地觸摸或撫摸她們，以及未經同意親吻她們。

該報告導致許多知名民主黨人轉而反對科莫，包括眾議院議長南希•佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院領袖查克•舒默（Chuck Schumer）和紐約州的兩名美國參議員。

科莫的紐約民主黨同僚已經開始計劃彈劾他。他還面臨著與騷擾指控有關的刑事調查。

在周二宣佈辭職時，科莫繼續否認性騷擾指控，但表示，他希望向可能被他的行為冒犯的女性「深深地」道歉。

「在我看來，我從來沒有對任何人越界。但我意識不到這條界限目前被重劃到了什麼程度，」他說。

科莫還說，他的本能是「要戰勝這場爭議，因為我相信這是出於政治動機」。

但他表示，辭職的原因是，如果醜聞按照「當前軌跡」發展，將導致注意力分心達數月之久，並「耗費納稅人數百萬美元」。

圖像來源，Getty Images

科莫表示，這些指控傷害了他與女兒們的關係。

「我和她們一起坐在沙發上，聽了幾個星期的醜惡指控。我看到她們的眼神，她們臉上的表情。很心痛，」他說。

科莫說，他告訴她們，他「從來沒有，也永遠不會故意不尊重一位女性」。

在科莫宣佈辭職後，長期批評科莫的紐約市市長比爾•白思豪（Bill de Blasio）表示，科莫「早該辭職了」。

「我尊重州長的決定，」美國總統拜登在白宮對記者表示。「我尊重他的決定。」

白宮新聞秘書珍·帕莎其（Jen Psaki）早些時候表示，總統在報告公布後就沒有和他的老朋友聯繫過，也沒有收到他辭職的提前通知。

科莫的弟弟、CNN黃金時段主持人克里斯•科莫（Chris Cuomo）也面臨辭職的呼聲，此前有消息稱，他在州長周二宣佈辭職前一直在為他提供建議。

今年5月，克里斯•科莫曾就如何處理最初的不當指控向觀眾道歉。他作為主持人迴避了對此事進行報道，也沒有對官方報道發表評論。後來去度假了。

另一項聯邦調查在調查州長辦公室是否故意低估了紐約養老院的新冠死亡人數。

分析

BBC紐約記者納達·陶菲克（Nada Tawfik）

對這位民主黨前重量級人物來說，該事件對他的命運帶來令人震驚的逆轉。就在去年新冠疫情期間，他還被譽為國家英雄。他現在的形象更像是一個惡棍。

在報告公布之前，以及在報告公布後的最初階段，安德魯•科莫試圖挺過這一醜聞。他知道#MeToo（我也是）運動已經改變了圍繞性侵犯的話題，畢竟他已經通過了為受害者提供新保護的立法。所以從某種意義上說，他在公開聲明中試圖兩邊兼顧。

他說應該傾聽女性的聲音，但隨後又試圖詆譭那些指控他的人。他說，在他看來，這些女性所說的性挑逗是無害的行為姿態，源於他的成長經歷和文化。

壓力並沒有減輕，越來越明顯的是，科莫被逼到了牆角。不過，當這位桀驁不恭的政客宣佈辭職時，紐約和全國都為之震驚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱西·霍赫爾將成為美國第四大人口州的首位女性州長。

誰將接替科莫？

凱西·霍赫爾將成為美國第四大人口州的首位女性州長。

62歲的霍赫爾是來自紐約州布法羅地區的中間派民主黨人。她於2014年加入州長團隊，並在很大程度上擔任了副州長這一儀式性角色。

她不是科莫核心圈子的一員，但科莫周二稱她「聰明能幹」。

上周，霍赫爾加入譴責科莫的政界人士的行列，並表示他周二辭職是「正確的」。

她在一份聲明中說：「我在各級政府服務過，將成為繼任者，我已經凖備好成為紐約州第57任州長領導紐約州。」