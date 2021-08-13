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利比亞境內的俄羅斯瓦格納僱傭軍
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利比亞境內的俄羅斯瓦格納僱傭軍
20 分钟前
利比亞自2011年起便陷入戰亂之中。俄羅斯雖然沒有參加作戰，但在利比亞境內卻有俄羅斯戰士的蹤跡。
BBC調查發現，有證據顯示俄羅斯瓦格納集團的僱傭軍可能在利比亞犯有戰爭罪罪行。
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