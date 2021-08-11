全球二手汽車價格暴漲的幾個原因

17 分钟前

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 英國三年內製造的新車銷售情況不佳，但三年以上的二手老車銷量猛增，價格上漲。

英國二手車銷量在近幾個增長了一倍多，售價也大幅上漲。與此同時，包括中國和美國在內的全球汽車市場也有類似「瘋狂」增長。到底有哪些原因導致二手車大漲價？

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）數據顯示，二手車市場2021年第二季度同比增長108.6%，超過220萬輛汽車易手。2019年二手車的銷售額比新冠疫情爆發前還增長了6.6%。汽油車佔據了其中大部分的銷量，電動汽車的普及速度很慢。

英國汽車製造商和貿易商協會表示，跟隨著對新冠防疫限制的放鬆，企業重新開業，二手車的銷售額也同步增長。黑色，銀色，藍色和灰色是最常見的汽車顏色選擇。

然而，在二手車需求上升幾乎同時，過去三年內生產的新汽車的銷售則只佔汽車總銷售的12.7%，為有史以來的最低水平。

英國十大汽車經銷商之一的馬歇爾汽車公司首席執行官達克什·古普塔表示，由於電腦芯片的短缺而減少了市場上的新車數量，因此大大推高了二手車價格。他預計這種情況有可能持續到2022 年。

新冠疫情與芯片短缺

BBC新聞部的經濟事務編輯費薩爾·伊斯蘭分析說，由於新冠疫情和封鎖的原因，新車銷售暴跌，很多汽車製造商停止了生產新車。

而汽車芯片製造商將通常使用於汽車的芯片轉移用到其它消費電子產品市場，包括醫療機械等產品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於新冠疫情爆發，很多芯片製造商將原凖備使用於汽車的芯片轉移用到醫療機械等產品上，比如呼吸機。

英國汽車製造商和貿易商協會負責人邁克·哈維斯說，由於新車短缺，許多消費者轉向了二手市場。

他指出，政府取消防疫封鎖限制後，人們重返工作崗位時對乘坐公共交通工具仍持謹慎狀態，更傾向於自己開車。

美國和中國市場相似

不僅僅是英國。2021年6月，美國財政部長珍妮特·耶倫也指出了美國汽車市場出現同一現象。

其中，二手車價格在連續三個月上漲的基礎上，6月份價格上漲了創紀錄的10.5%，導致二手車價格同比通脹率達到令人難以置信的45%。

除了芯片外，疫情也影響了其它汽車部件的供應，導致新車產量較少。汽車製造業在疫情後重振時，一些基本供應並沒有恢復，生產就不得不放緩。

中國市場上也出現一些品牌二手車的價格大幅上漲的情況。

中國媒體援引行業人士稱，一些大汽車製造商囤積芯片，也導致市場上汽車芯片供應緊張。

電動車與氣候變化

儘管對二手車需求激增，但2021年第二季度二手電動和插電式混合動力汽車的銷量僅佔二手車銷量的1.3%。

英國汽車製造商和貿易商協會表示，充電式二手車市場尚未像新車市場那樣加速增長。

汽車行業的這個重要機構表示，整個二手車市場從傳統燃料中轉向新能源車的轉型挑戰巨大。

英國綠色能源汽車的緩慢普及，正值聯合國發表一份重大科學報告稱人類活動正以前所未有的、有時是不可逆轉的方式改變氣候之際。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國二手車市場從傳統燃料中轉向新能源車的轉型挑戰巨大。

所以二手車市場的銷量的反彈雖然對汽車業人士來說是好消息，但他們也希望新車銷量出現類似反彈，以立即持續改善空氣質量和減少碳排放。

不過，7月份新車登記量下降了近1/3，這是自1998年以來7月份銷售額最差的一次。