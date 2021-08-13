中國俄國2021寧夏軍事演習引發多方不同角度的關注

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圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 軍演上中國首次出動殲20隱形戰機。

2021年中國俄國前所未有的寧夏聯合軍事演習落幕，但持續引發各方從不同角度看待這次「有別以往」的軍事演習。

這是新冠疫情爆發以來，中國首次在境內舉行的大規模中外聯合軍事演習，也是中國首次邀請俄羅斯軍隊進入中國內陸腹地參加的演習。

俄羅斯國防部長紹伊古專門飛抵中國觀摩軍演，並與中國國防部長會談。這是紹伊古就任以來因為軍演首次訪華。

這次在中國西北部舉行的中俄聯合軍事演習代號為「西部·聯合-2021」，正式時間是從8月9持續到13日，但雙方官方發佈的新聞照片顯示，事實上8月初已經進行了實地預備演習，比如俄軍參演官兵使用中方武器進行適應性訓練。

中國和俄羅斯約1.3萬名陸軍和空軍官兵動用超過400件武器和軍事技術裝備聯合參演。

中國方面首次投入了包括空軍的殲20隱形戰機和11式輪式突擊炮等中方最先進的列裝主戰武器，並首次讓俄軍成建制使用中方武器進行演習。

中俄雙方都說，演習是為了進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。

但在亞太地區安全形勢正經歷深刻複雜變化、以及美國中國關係和美國俄國關係都在不斷緊張之際，各方以不同的角度來分析和評價這次軍演的意義。

軍事指揮和技術合作提升

從軍事角度看，這次中俄軍事演習有很多不同以往的特點。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 參加"西部·聯合-2021"演習的俄方蘇-30戰機8月初在中國進行了適應性訓練。

據中俄雙方的官方媒體報告，中國解放軍空軍出動了殲-20隱形戰鬥機，殲-11、殲-16戰鬥機，殲轟7A戰鬥轟炸機以及轟-6轟炸機、運-20運輸機、米-171和直-10直升機、無人機等解放軍新型主戰裝備，陸軍出動了各類地面裝甲突擊群，包括08式步兵戰車、11式突擊炮等上百輛裝甲車。俄國方面出動蘇-30SM多功能戰鬥機等參演。雙方部隊還交換使用武器。

俄羅斯媒體稱，這是俄羅斯參加的最大涉外聯合軍演。

更令軍事觀察人士注意的是演習使用了中俄專用版指揮信息系統，解決了雙方語言不通問題，提升指揮控制實效。該系統可聯繫到雙方指揮中心，連接各個作戰單位，甚至有必要時還可直達兩軍單兵平台末端。

中國和俄國上世紀60年代以後曾一度關係惡化，中國長期擔心強大的蘇聯軍隊在北方的壓力，在70年代恢復中美關係後發展到與美國聯合抗擊蘇聯。

雖然中俄聯合軍演已經在俄國中亞和海上等不同地點舉行多次，但2021這次邀請俄軍深入中國內地、並向俄軍展示甚至讓其使用先進的主戰裝備前所未有。

中俄官媒稱，這體現了雙方高度的團結和信任。

軍事合作與結盟說

在美國與俄羅斯和美國與中國的關係不斷惡化之際，中俄方面都出現了中俄應該結成軍事同盟的說法。曾有專家分析指出，一旦俄中結盟，兩國軍事實力總體將壓倒美國。

2020年，俄羅斯總統普京也暗示，俄中有結成軍事同盟的可能，只是目前尚無此必要。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 參加演習的俄方參演官兵8月初在中方教練員協助下使用中方裝甲炮車凖備實彈射擊。

中國方面雖然表示沒有與俄國軍事結盟，但高層官員一再強調中俄兩國合作"無上限，無禁區"。

近年來，中國很多評論認為，中俄加強合作是美國的壓力促使的必然態勢。

美聯社在有關中俄聯合軍事演習的報道中也提到，雖然中俄兩國沒有正式結盟，但是中國和俄國在軍事和外交政策方面日益加強協調，應對他們所說的美國主宰。

阿富汗變局

2021年美軍將在911週年之前從阿富汗全面撤軍，但在阿富汗，塔利班正在從原來佔據折農村地區不斷攻佔各地城市省會首府，已經對首都喀布爾形成合圍之勢。

阿富汗局勢日益不穩的情況下，恐怖主義會否捲土重來成為廣受關注的一個問題。

俄國媒體將阿富汗局勢與2021中俄軍事演習直接聯繫起來；中國也一直高度觀注比鄰新疆的阿富汗動態，擔心動蕩會蔓延越界。

英國《金融時報》援引專家分析表示，觀察家們也在密切關注著以聯合反恐、共同維護地區和平與安全的為名的2021中俄軍事演習。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中俄兩國在中國寧夏舉行大規模軍事演習

報道說，美軍正在從阿富汗撤出，北京和莫斯科都曾與塔利班聯絡，外界密切關注此次聯合演習期間中國和俄國軍隊是否透露出演練協調、聯合行動的跡象。

日本和韓國的關注

雖然2021中俄聯合軍演是一次內陸地區的聯合演習，但也引起了亞太其它國家和地區的關注。

日本政治學家近藤大輔為日本媒體撰文表示，中俄聯合軍演值得引起日本方面的關注。

2021年7月，俄國總理米舒斯金視察千島群島(日本稱"北方四島")中日俄有領土爭議的伊圖魯普島（日本稱"擇捉島"）。他表示普京重視遠東，俄羅斯有興趣在遠東地區與各國開展經貿合作，將在千島群島設自由貿易區吸引投資。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 俄方官兵乘坐中方直升機實施機降突擊訓練。

日本官方隨即提出抗議。

近藤大輔表示，北京和莫斯科不斷接近，有可能下一個目標是千島群島。

日本防衛副大臣中山泰秀今年6月在接受美國智庫邀請發表談話時曾經說，中俄加強合作構成日益嚴重的威脅，並表示日本應該保護台灣。