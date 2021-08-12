蕾哈娜身價17億美元 她是如何致富的

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蕾哈娜集歌手、演員、企業家等多重身份於一身

歌手蕾哈娜晉升10億美元富豪，成為全球最有錢的女性音樂藝人，但她累積財富靠的並不是唱歌或演戲。

她靠賣美妝產品賺的錢，要比賣唱片，演唱會門票和演電影電視賺的錢還多。

33歲的蕾哈娜2005年出道，至今全球唱片銷售量超過2.5億張，但她2017年和奢侈品牌路威酩軒集團（LVMH）合作推出的芬蒂美妝（Fenty Beauty），才是她真正的「搖錢樹」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蕾哈娜的美妝品牌推出適合各種深淺膚色的產品

10億美元富豪

據《福布斯》雜誌（Forbes）的數據，這位流行巨星的資產總值達17億美元，其中14億美元來自於她的芬蒂美妝化妝品公司。

另外，蕾哈娜還有自己的內衣品牌"Savage x Fenty"，為她帶來2.7億美元的價值，其餘資產來自於她的音樂和戲劇收入。

在演藝娛樂界，蕾哈娜是僅次於奧普拉·溫弗裏（Oprah Winfrey）的最富有的女性娛樂名人，在音樂界，則是全球最富有的女性音樂人。

在創建芬蒂美妝的時候，蕾哈娜表示芬蒂美妝的品牌理念是要取悅「所有類型的女人」，因此推出40種不同顏色深淺的粉底，當時在美妝界還是前所未有的創舉，並引發「芬蒂效應」，許多競爭品牌都仿效芬蒂推出更多款不同深淺顏色的美妝產品。

旗下擁有眾多葡萄酒、烈酒、時裝、化妝品、鐘錶、珠寶和精品的奢侈品路威酩軒集團表示，芬蒂美妝在第一年就創下5.5億美元的銷售額。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 芬蒂美妝的銷售成績比其他名人創建的美妝品牌更好

從巴巴多斯到美國

蕾哈娜1988年出生於加勒比海島國巴巴多斯（Barbados），本名為羅賓·蕾哈娜·芬蒂（Robyn Rihanna Fenty），母親是非裔圭亞那人，父親則有非洲和愛爾蘭血統。

蕾哈娜有兩個兄弟，還有兩個同父異母的姐妹和一個同父異母的兄弟，幼年時全家住在一間三居室的平房裏，並和父親在街上擺攤賣衣服。

2003年，蕾哈娜在巴巴多斯被美國唱片製作人髮掘，並邀請到美國面試錄音，後與唱片公司簽約出道，至今已經發表八張錄音室專輯作品，獲得九座葛萊美獎（Grammy）。

蕾哈娜在音樂事業發展順遂之餘，也涉足時尚圈，跨界與多家國際品牌合作，推出多種聯名商品，而且成績都相當不錯。

2014年，蕾哈娜將其姓氏"Fenty"註冊成商標，開始著手打造自己的美妝品牌，並獲得路威酩軒集團合作投資，2017年正式推出自有品牌產品。

在品牌產品推出時，在17個國家，1,600多家商店裏都能夠看到芬蒂美妝的產品。

圖像來源，Instagram/Jessica Morgan 圖像加註文字， 英國美妝博主傑西卡·摩根認為蕾哈娜的美妝產品更加多元化

蕾哈娜發表美妝產品時表示，"我認為一定要有適合深色皮膚女孩的美妝產品，也一定要有適合白皙皮膚女孩的美妝產品，也一定要有美妝產品適合這兩種膚色中間的女孩。"

英國美妝博主傑西卡·摩根（Jessica Morgan）表示，"蕾哈娜的美妝產品更加多樣化，她確保了每一種產品線都有適合每個人的不同產品。"

《福布斯》雜誌說，蕾哈娜擁有芬蒂美妝的50%股權，而且和其他名人創建的美妝品牌相比，芬蒂美妝的銷售成績更好。

與此同時，芬蒂美妝也宣稱自己是"對動物友善"的品牌，表示旗下產品和內容物絶不用動物做試驗。

而且，芬蒂美妝也是不完全以女性作為銷售對象的美妝品牌之一。

美妝產品記者安珀·格拉夫蘭（Amber Graffland）表示，不以特定性別作為銷售對象已經逐漸成為業界主流，以前那種針對特定年齡女性作為銷售對象的時代已經過去了。

格拉夫蘭還說，現在的消費者越來越聰明，他們喜歡的是包容性強的，對動物友善的，多樣化的美妝品牌，能拿出這幾項企業倫理的品牌才能立足在2021年。

蕾哈娜名人效應

當然，蕾哈娜的名人效應也對芬蒂美妝有加分效果，蕾哈娜的社交媒體Instagram賬號就有一億名追蹤者。

2016年以後就沒再發行過錄音室音樂作品的蕾哈娜，Instagram頁面上發表的內容關於芬蒂美妝的比音樂相關的更多。

傑西卡·摩根表示，「人們喜歡她和這個品牌的連接，你可以看到她自己也使用自己的品牌產品，而且用一種真誠的方式談論她的產品。」