美國紐約新州長凱西·霍赫爾：從女性維權到取代性醜聞下台的州長

55 分钟前

圖像來源，Getty Images/Newsday LLC 圖像加註文字， 霍赫爾將在短短兩周內接任美國人口第四大州的最高政治人物。

凱西·霍赫爾 （Kathy Hochul ）將成為紐約第一位女州長， 取代因受性騷擾指控而辭職的前任安德魯·科莫（Andrew Cuomo）。

霍赫爾將在短短兩周內接任美國人口第四大州的最高政治人物。

但她是誰？

這位 62 歲的女士被她的前任描述為「聰明能幹」，她是來自紐約州布法羅地區的中間派民主黨人。

為受性侵女性維權

她於 2014 年加入紐約州長團隊，主要擔任副州長這一儀式性角色。

霍赫爾女士來自一個鋼鐵工人家庭，她的祖父母逃離了貧困的愛爾蘭定居紐約。

作為六個孩子之一，她獲得了雪城大學（Syracuse University）的本科學位和美國天主教大學的法律學位。

之後她成為國會山莊內的一名幕僚，並在選入國會前擔任本地職位。

她在職業生涯中為面臨家庭暴力和性暴力的女性發聲。她領導了科莫先生的「夠了」運動 （「Enough is Enough」），以打擊大學校園中的性侵犯。

2006 年，她與母親和阿姨建立了凱瑟琳瑪麗之家，這是一個為家庭暴力受害者提供的過渡性居所。

2008 年，她在擔任伊利縣書記員時曾經引發爭議，她公開反對時任州長艾略特·斯皮策 （Eliot Spitzer） 向和無身份移民頒發駕駛執照的計劃後，她十年後再回應時說：「這是一個完全不同的時代。」

霍赫爾上周加入譴責科莫的隊伍，她說他的辭職是「正確的做法」，並稱他的行為「令人反感和違法」。

她在科莫辭職後的第一次講話中說，她希望公眾知道她已凖備好站出來。

「這不是我們所期望或要求的，但我已做好充分凖備承擔責任，」她說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這份報告讓科莫在政治生命上失血，報告也進一步削弱了科莫明年連任州長的希望

她補充說，她並沒有察覺科莫先生被指控的行為，而且她「長久以來，無論是身體上還是其他方面，都沒有與他走得太近」。

她誓言自己的辦公室不會「有毒」。

紐約總檢察長辦公室的一項獨立調查發現，科莫先生對 11 名女性進行了性騷擾，其中包括州僱員。

這些女性聲稱他發表了性方面的言論，不恰當地觸摸或磨蹭她們，並在未經同意的情況下親吻她們。

科莫先生否認性騷擾，但表示他想「深深地、深深地」向任何可能因他的行為而感到冒犯的女性道歉。

目前尚不清楚霍赫爾是否會在 2022 年的選舉中尋求一個完整的任期。