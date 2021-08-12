谷歌可能會對在家工作的員工減薪

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

科技巨頭谷歌公司的美國僱員，如果選擇長期在家工作可能會被減薪。

谷歌已開發出一個薪酬計算器，讓員工了解遠程工作或移動辦公室帶來的影響。一些選擇遠程辦公的員工，特別是那些通勤時間長的員工，可能在地址不變的情況下被減薪。

谷歌目前沒有計劃在英國實施這一政策。

許多企業的員工已證明，在新冠大流行期間長期在家工作是可行的。

即使美國繼續與新冠病毒毒株Delta做鬥爭，許多公司開始展望新冠大流行結束後員工的工作模式。

硅谷的一些公司熱衷於讓員工回到他們的辦公桌前，正在試驗調整員工的薪酬結構。包括微軟、Facebook和Twitter在內的大型科技公司為在生活成本較低的地方工作的員工提供較低的薪酬。

但Reddit和Zillow等小型公司表示，無論員工在哪裏工作，他們都將支付相同薪酬，並稱這將改善多樣性。

谷歌的一位發言人說："谷歌的薪酬方案一直是由工作地點決定，根據員工的工作地點支付當地市場的最高薪酬。我們開發的工作地點工具（Work Location Tool） 是為幫助員工做出明智決定，了解他們在哪個城市或州工作，以及如果他們選擇搬遷或遠程工作對薪酬的影響。"

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預警

一位在西雅圖工作但需通勤兩小時的谷歌員工向路透社抱怨說，因為選擇全職在家工作而面臨10%的降薪。

「降薪幅度和我最近一次升職的漲幅相同，」該員工說，「我努力工作爭取升職加薪，並不是為減薪。」

美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）的社會學教授傑克·羅森菲爾德（Jake Rosenfeld）說，谷歌的舉動會引發人們對哪些人會受到最劇烈影響的擔憂，這些人還包括員工的家人。

羅森菲爾德教授說：「很明顯谷歌沒必要這樣做。根據定義，谷歌已向這些員工支付他們之前工資的100%。因此，谷歌不是沒能力向選擇遠程工作的員工支付他們的既往工資水平。」

美國康涅狄格州斯坦福市的一名谷歌員工的家，離紐約有一個小時的火車車程。遠程工作後工資將減少15%，而在西雅圖、波士頓和舊金山地區則有5%和10%的差異。

如果員工在同一城市完全遠程工作，谷歌將不會改變他們的薪酬。

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合同問題

CM Murray律師事務所的合伙人艾瑪·巴特利特（Emma Bartlett）說，在英國，僱主不能在未經僱員同意的情況下改變工資率等，或者在沒有終止這些合同並重新談判的情況下改變合同內容，這是就業法的基本原則。

她說從僱員的角度來看，做同樣的工作卻得到更少報酬，這會打擊士氣；而從企業的角度來看，這有可能造成兩個層面的僱傭關係，有些僱員需要在辦公室工作，而有些則不需要。

她說，如果員工出於照顧孩子的原因留在家工作，而女性繼續承擔照顧孩子的主要責任，那麼這可能會產生擴大性別薪酬差。

她補充說，員工可能在其他方面受到不同待遇，企業必須努力確保員工在培訓、晉升客源等方面受到公平對待。

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混合工作模式實驗

包括美國科技巨頭思科系統（Cisco）在內的企業已實施混合工作計劃，即對員工進入辦公室工作的頻率沒有規定。

思科公司預計，只有不到四分之一的員工希望每周有三天或更多天數在辦公室工作。

但其他公司，如投行高盛，則希望員工回到辦公室。

這家投資銀行的老闆大衛·所羅門（Goldman Sachs）2月表示，在家工作是 "反常現象"，而非 "新常態"。

代表英國人力資源專業人員的英國特許人事與發展協會（CIPD）表示，在改變員工的薪酬水平之前，企業尋求員工的明確書面同意總是「最安全的選擇」。

它在給僱主的指南中說，強行減薪是一種「高風險」做法，因為工人可以提出違反合同甚至因不公平的推定解僱（constructive unfair dismissal）提出索賠。

CIPD的高級僱傭關係顧問瑞秋·索夫（Rachel Suff）認為：「企業不該在薪酬以及人們工作的方式、地點和時間等問題上做出一刀切的決定，而應致力於平衡個人需求和組織的需求。」