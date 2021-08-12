阿富汗局勢：BBC記者親歷塔利班攻勢下的民眾生活 嚴厲教法統治陰影依舊
- 凱爾馬尼（Secunder Kermani）
- BBC記者 發自阿富汗巴爾赫省
在距阿富汗最大城市之一的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）僅30分鐘的地方，我們見到了駐扎在那裏的塔利班士兵。
他們正炫耀的戰利品包括一輛悍馬、兩輛皮卡車和一批威力強大的機槍。臉色冷酷的阿伊努丁（Ainuddin）站在全副武裝的人群中間。他是一名前馬德拉沙（宗教學校）學生，現在是當地的軍事指揮官。
隨著國際部隊幾乎全部撤離，反叛武裝幾乎每天都在佔領新的領土。夾在中間的是驚恐的人群。
數以萬計的普通阿富汗人不得不逃離家園，近幾周已有數百人被殺或受傷。
我問阿伊努丁，他雖聲稱代表人民，但暴力卻正給這些人帶來苦難。他如何為這些辯護？
「這是戰鬥，所以人們都有死亡，」他冷冷地回答，並表示該組織正盡最大努力「不傷害平民」。
我指出是塔利班發動了戰鬥。
「不，」他反駁道。「我們有一個政府，它被推翻了。他們（美國人）發動了戰鬥。」
阿伊努丁和其他塔利班成員感到他們時運已到。在塔利班政權在2001年被美國主導的入侵推翻後，他們正處於復辟的邊緣。
他在談到喀布爾的「傀儡政府」時說：「他們沒有放棄西方文化……所以我們必須殺了他們。」
在我們對話後不久，就聽到頭頂上出現直升機的聲音，悍馬和塔利班武裝人員迅速散去。這提醒人們，阿富汗空軍對反叛分子的威脅仍然存在，戰鬥還遠未結束。
我們來到巴爾赫（Balkh），這是一個有著古老淵源的小鎮，被認為是伊斯蘭教最著名神秘詩人之一的賈拉魯丁·魯米（Jalaluddin Rumi）的出生地。
今年早些時候我們經過這裏，當時它還在政府的控制之下，但外圍村莊已被塔利班控制。在最近一次前所未有的進攻中，這裏成為被武裝分子佔領的大約200個地區中心之一。
一名塔利班高級官員說，將重點放在北部是有意為之的，這不僅是因為該地區傳統上有強烈的反塔利班抵抗活動，而且還因為該地區更多樣化的背景。
儘管塔利班的核心領導層主要由佔人口多數的普什圖族成員主導，但這位官員表示，塔利班希望強調他們也吸收了其他族裔。
哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）是當地的塔利班領導人，也是在巴爾赫接待我們的人，他渴望向我們展示日常生活仍在繼續。
年輕的女學生聚集在街道上，集市仍然很擁擠，男女顧客都有。
當地消息人士告訴我們，女性只能與男性伴侶一起外出，但當我們來訪時，情況似乎並非如此。據報道，其他地方塔利班的指揮官要嚴格得多。
然而，我們看到的所有女性都穿著「全副武裝」的罩袍，將頭髮和臉都包裹其中。
哈吉·赫克馬特堅稱，沒有人被「強迫」，塔利班只是在「教化」女性應該穿這樣的衣服。
但有人告訴我，出租車司機接到指示，除非女性完全蒙上罩袍，否則不要開車送任何人進城。
在我們離開後的第二天，有報道稱一名年輕女子因為她的衣服而被殺。不過，哈吉·赫克馬特否認塔利班人員對此負責。
集市上的許多人表示了對塔利班的支持，並感謝他們改善了治安。但由於塔利班人員一直陪在我左右，很難知道當地居民的真實想法。
該組織的強硬立場有時與更保守的阿富汗人一致，但塔利班現在正在爭取控制一些較大的城市。
上周，在馬扎里沙里夫鋪著錯落有致藍色瓷磚的清真寺的影子下，人們在明顯更輕鬆的社交氛圍中閒逛。
政府仍然控制著這座城市，幾乎所有與我交談的人都表達了對塔利班重新崛起的擔憂，特別是對伴隨著「自由」長大的年輕一代來說。
但在巴爾赫地區，塔利班正將他們自己的反對派政府正規化。他們已接管了小鎮上所有的官方建築，除了一處現已廢棄的大型警察大樓。
這裏是曾經的宿敵當地警方的總部，它在激進分子爭奪該地控制權的一次自殺式爆炸中被部分摧毀。
塔利班地區長官阿卜杜拉·曼祖爾（Abdullah Manzoor）在談到這次行動時，臉上露出燦爛的笑容，他的部下也在竊笑。如同在阿富汗的許多地方一樣，這裏的戰鬥是人與人的戰鬥，也是意識形態的戰鬥。
自塔利班接管以來，也有些事情沒有改變：身著橙色衣服的街道清潔工仍在上班，一些公務員也是如此，他們由一位新上任的塔利班市長監管。這名市長坐在一張寬大的木桌旁，桌子一角掛著一面「阿富汗伊斯蘭酋長國」的白色小旗。
他曾經負責彈藥供應，現在則是稅收。他自豪地告訴我，該組織向企業主收取的費用比過去少。
不過，從軍事生活向平民生活的過渡仍在進行中。在我們的採訪中，一名仍握著槍的塔利班士兵走到市長身後擺了個姿勢，隨後被更高級的人員帶走了。
然而，在其他地方，反叛分子對伊斯蘭經文的強硬解讀更為明顯。
當地廣播電台曾混合播放伊斯蘭音樂和普通的流行歌曲，但現在只有宗教聖歌了。哈吉·赫克馬特說，他們禁止在公共場合播放「粗俗」的音樂，但他堅稱人們仍可私下聽他們想聽的音樂。
但有人告訴我，當地一名男子在集市上聽音樂時被抓。據說為了懲罰他，塔利班武裝分子讓他在烈日下赤腳行走，直到他失去知覺。
哈吉·赫克馬特堅稱沒有這樣的事情發生。當我們離開站點時，他指了指在那裏工作的一些年輕男人，表示他們沒有鬍子。
「看！我們沒有強迫任何人，」他笑著說。
很明顯，該組織確實希望向全世界描繪一個更溫和的形象。但據報道，在該國其他地區，塔利班的行為要嚴格得多。差異可能取決於當地指揮官的態度。
有報道稱，在他們佔領的一些地區發生了法外報復殺戮和其他侵犯人權的行為。西方官員警告塔利班，如果他們試圖用武力奪取政權，他們有可能把阿富汗變成一個被孤立的國家。
許多人與塔利班以前的執政經歷聯繫最緊密的，是他們根據「沙裏亞法」（即伊斯蘭教法）的解釋所實施的殘酷懲罰。
上個月，在南部的赫爾曼德省，該組織將兩名被控綁架兒童的男子在一座橋上吊死，並辯解稱這兩人已被定罪。
在巴爾赫，當我們訪問塔利班法庭的那天，所有案件都與土地糾紛有關。雖然許多人擔心正義的實現形式，但對另一些人來說，它至少提供了比聲名狼藉的政府腐敗體系更快解決問題的可能性。
「我不得不支付這麼多賄賂，」一位訴訟當事人在談到他之前試圖解決這個案子時抱怨道。
塔利班法官哈吉·巴德魯丁（Haji Badruddin）說，在他任職的四個月裏，他還沒有下令任何體罰，並強調該組織有一個上訴法院系統來審查嚴重的判決。
但他甚至為最嚴厲的懲罰辯護。「在我們的沙裏亞法中，很明顯，對於那些未婚有性行為的人，無論男女，懲罰是在公共場合鞭撻100下。」
「但是對於已婚的人來說，他們（通姦者）必須被石頭砸死……對於那些小偷，如果證據確鑿，他會被砍手。」
他駁斥了有關這些懲罰和現代世界格格不入的批評。
「人們的孩子被綁架了，這樣就更好嗎？還是砍掉一個人的手，讓社會恢復穩定更好？」
目前，儘管塔利班迅速推進，政府仍然控制著阿富汗最大型的城市。隨著雙方爭奪控制權，未來幾個月可能會出現曠日持久、愈發致命的暴力。
我問哈吉·赫克馬特是否確信塔利班能夠在軍事上獲勝？「是的，」他回答道。「如果和談不成功，我們會贏，真主保佑。」
然而，和談已陷入僵局。塔利班一再要求建立一個「伊斯蘭政府」，這似乎等於呼籲其對手投降。
「我們打敗了外國人，」哈吉說，「現在又打敗了我們的內敵。」
阿富汗衝突20年大事記
- 2001年9月11日：以盤踞在阿富汗的本·拉登（Osama Bin Laden）為首的「基地」組織（Al-Qaeda），發動了美國本土有史以來規模最大的恐怖襲擊。四架民航客機被劫持。兩架飛機撞向紐約世貿中心，導致大樓坍塌。一架撞向了華盛頓的五角大樓，一架在賓夕法尼亞墜毀。近3000人喪生。
- 2001年10月7日：以美國為首的聯軍開始進行空襲，轟炸了塔利班和「基地」組織在阿富汗的設施。包括喀布爾、坎大哈和賈拉拉巴德的多處目標。塔利班的防空系統和小型戰鬥機艦隊被摧毀。
- 2001年11月13日：多國聯軍支持的反塔利班組織「北方聯盟」攻入喀布爾，塔利班逃離首都。截至當日，在阿富汗的塔利班成員要麼逃往偏遠地區，要麼被消滅。塔利班在其他城市的統治也迅速終結。
- 2004年1月26日：經過部族首領大會長期談判，阿富汗頒布新憲法，這為當年10月的總統選舉鋪平了道路。
- 2004年12月7日：哈米德·卡爾扎伊（Hamid Karzai）成為新憲法下的第一位總統。他隨後擔任總統十年。
- 2006年5月：英軍抵達阿富汗南部塔利班的據點赫爾曼德省（Helmand）。他們最初的任務是支持重建項目，但很快就被捲入戰爭。超過450名英軍士兵在阿富汗的衝突中喪生。
- 2009年2月17日：美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）批准大幅增派美軍前往阿富汗。最高峰時，大約有14萬人。
- 2011年5月2日：美國海軍海豹突擊隊突襲了巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）一處大院，藏身於此的「基地」組織頭目本·拉登被擊斃。該行動結束了美國中情局長達10年的追捕行動。
- 2013年4月23日：塔利班創始人穆罕默德·奧馬爾（Mohammed Omar）去世。他的死訊被保密了兩年多。
- 2014年12月28日：北約結束了在阿富汗的作戰行動，美國撤出了數千名士兵。
- 2015年：塔利班發動了一系列自殺式襲擊和爆炸。喀布爾議會大廈和昆都士（Kunduz）遭到襲擊。所謂的「伊斯蘭國」武裝分子開始在阿富汗行動。
- 2020年2月29日：美國和塔利班在卡塔爾多哈簽署了一項和平協議。美國和北約盟國同意，如果武裝分子遵守該協議，盟軍將在14個月內撤出所有部隊。
- 2021年9月11日：美軍計劃在9/11事件20週年紀念日到來之前完成撤軍。有跡象表明，撤軍可能在正式截止日期前完成。