阿富汗局勢：BBC記者親歷塔利班攻勢下的民眾生活 嚴厲教法統治陰影依舊

凱爾馬尼（Secunder Kermani）

BBC記者 發自阿富汗巴爾赫省

2021年8月12日

圖像加註文字， 阿富汗巴爾赫的塔利班士兵

在距阿富汗最大城市之一的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）僅30分鐘的地方，我們見到了駐扎在那裏的塔利班士兵。

他們正炫耀的戰利品包括一輛悍馬、兩輛皮卡車和一批威力強大的機槍。臉色冷酷的阿伊努丁（Ainuddin）站在全副武裝的人群中間。他是一名前馬德拉沙（宗教學校）學生，現在是當地的軍事指揮官。

隨著國際部隊幾乎全部撤離，反叛武裝幾乎每天都在佔領新的領土。夾在中間的是驚恐的人群。

數以萬計的普通阿富汗人不得不逃離家園，近幾周已有數百人被殺或受傷。

我問阿伊努丁，他雖聲稱代表人民，但暴力卻正給這些人帶來苦難。他如何為這些辯護？

「這是戰鬥，所以人們都有死亡，」他冷冷地回答，並表示該組織正盡最大努力「不傷害平民」。

圖像加註文字， 塔利班士兵炫耀他們的戰利品

我指出是塔利班發動了戰鬥。

「不，」他反駁道。「我們有一個政府，它被推翻了。他們（美國人）發動了戰鬥。」

阿伊努丁和其他塔利班成員感到他們時運已到。在塔利班政權在2001年被美國主導的入侵推翻後，他們正處於復辟的邊緣。

他在談到喀布爾的「傀儡政府」時說：「他們沒有放棄西方文化……所以我們必須殺了他們。」

在我們對話後不久，就聽到頭頂上出現直升機的聲音，悍馬和塔利班武裝人員迅速散去。這提醒人們，阿富汗空軍對反叛分子的威脅仍然存在，戰鬥還遠未結束。

我們來到巴爾赫（Balkh），這是一個有著古老淵源的小鎮，被認為是伊斯蘭教最著名神秘詩人之一的賈拉魯丁·魯米（Jalaluddin Rumi）的出生地。

今年早些時候我們經過這裏，當時它還在政府的控制之下，但外圍村莊已被塔利班控制。在最近一次前所未有的進攻中，這裏成為被武裝分子佔領的大約200個地區中心之一。

一名塔利班高級官員說，將重點放在北部是有意為之的，這不僅是因為該地區傳統上有強烈的反塔利班抵抗活動，而且還因為該地區更多樣化的背景。

儘管塔利班的核心領導層主要由佔人口多數的普什圖族成員主導，但這位官員表示，塔利班希望強調他們也吸收了其他族裔。

哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）是當地的塔利班領導人，也是在巴爾赫接待我們的人，他渴望向我們展示日常生活仍在繼續。

年輕的女學生聚集在街道上，集市仍然很擁擠，男女顧客都有。

當地消息人士告訴我們，女性只能與男性伴侶一起外出，但當我們來訪時，情況似乎並非如此。據報道，其他地方塔利班的指揮官要嚴格得多。

然而，我們看到的所有女性都穿著「全副武裝」的罩袍，將頭髮和臉都包裹其中。

哈吉·赫克馬特堅稱，沒有人被「強迫」，塔利班只是在「教化」女性應該穿這樣的衣服。

但有人告訴我，出租車司機接到指示，除非女性完全蒙上罩袍，否則不要開車送任何人進城。

在我們離開後的第二天，有報道稱一名年輕女子因為她的衣服而被殺。不過，哈吉·赫克馬特否認塔利班人員對此負責。

集市上的許多人表示了對塔利班的支持，並感謝他們改善了治安。但由於塔利班人員一直陪在我左右，很難知道當地居民的真實想法。

該組織的強硬立場有時與更保守的阿富汗人一致，但塔利班現在正在爭取控制一些較大的城市。

上周，在馬扎里沙里夫鋪著錯落有致藍色瓷磚的清真寺的影子下，人們在明顯更輕鬆的社交氛圍中閒逛。

政府仍然控制著這座城市，幾乎所有與我交談的人都表達了對塔利班重新崛起的擔憂，特別是對伴隨著「自由」長大的年輕一代來說。

但在巴爾赫地區，塔利班正將他們自己的反對派政府正規化。他們已接管了小鎮上所有的官方建築，除了一處現已廢棄的大型警察大樓。

這裏是曾經的宿敵當地警方的總部，它在激進分子爭奪該地控制權的一次自殺式爆炸中被部分摧毀。

圖像加註文字， 馬扎里沙里夫的人們在明顯更輕鬆的社交氛圍中閒逛

塔利班地區長官阿卜杜拉·曼祖爾（Abdullah Manzoor）在談到這次行動時，臉上露出燦爛的笑容，他的部下也在竊笑。如同在阿富汗的許多地方一樣，這裏的戰鬥是人與人的戰鬥，也是意識形態的戰鬥。

自塔利班接管以來，也有些事情沒有改變：身著橙色衣服的街道清潔工仍在上班，一些公務員也是如此，他們由一位新上任的塔利班市長監管。這名市長坐在一張寬大的木桌旁，桌子一角掛著一面「阿富汗伊斯蘭酋長國」的白色小旗。

他曾經負責彈藥供應，現在則是稅收。他自豪地告訴我，該組織向企業主收取的費用比過去少。

不過，從軍事生活向平民生活的過渡仍在進行中。在我們的採訪中，一名仍握著槍的塔利班士兵走到市長身後擺了個姿勢，隨後被更高級的人員帶走了。

圖像加註文字， 在巴爾赫，塔利班已接管了小鎮上所有的官方建築

然而，在其他地方，反叛分子對伊斯蘭經文的強硬解讀更為明顯。

當地廣播電台曾混合播放伊斯蘭音樂和普通的流行歌曲，但現在只有宗教聖歌了。哈吉·赫克馬特說，他們禁止在公共場合播放「粗俗」的音樂，但他堅稱人們仍可私下聽他們想聽的音樂。

但有人告訴我，當地一名男子在集市上聽音樂時被抓。據說為了懲罰他，塔利班武裝分子讓他在烈日下赤腳行走，直到他失去知覺。

哈吉·赫克馬特堅稱沒有這樣的事情發生。當我們離開站點時，他指了指在那裏工作的一些年輕男人，表示他們沒有鬍子。

「看！我們沒有強迫任何人，」他笑著說。

很明顯，該組織確實希望向全世界描繪一個更溫和的形象。但據報道，在該國其他地區，塔利班的行為要嚴格得多。差異可能取決於當地指揮官的態度。

有報道稱，在他們佔領的一些地區發生了法外報復殺戮和其他侵犯人權的行為。西方官員警告塔利班，如果他們試圖用武力奪取政權，他們有可能把阿富汗變成一個被孤立的國家。

許多人與塔利班以前的執政經歷聯繫最緊密的，是他們根據「沙裏亞法」（即伊斯蘭教法）的解釋所實施的殘酷懲罰。

圖像加註文字， 塔利班特種部隊成員（左下）與其他塔利班成員合影

上個月，在南部的赫爾曼德省，該組織將兩名被控綁架兒童的男子在一座橋上吊死，並辯解稱這兩人已被定罪。

在巴爾赫，當我們訪問塔利班法庭的那天，所有案件都與土地糾紛有關。雖然許多人擔心正義的實現形式，但對另一些人來說，它至少提供了比聲名狼藉的政府腐敗體系更快解決問題的可能性。

「我不得不支付這麼多賄賂，」一位訴訟當事人在談到他之前試圖解決這個案子時抱怨道。

塔利班法官哈吉·巴德魯丁（Haji Badruddin）說，在他任職的四個月裏，他還沒有下令任何體罰，並強調該組織有一個上訴法院系統來審查嚴重的判決。

但他甚至為最嚴厲的懲罰辯護。「在我們的沙裏亞法中，很明顯，對於那些未婚有性行為的人，無論男女，懲罰是在公共場合鞭撻100下。」

「但是對於已婚的人來說，他們（通姦者）必須被石頭砸死……對於那些小偷，如果證據確鑿，他會被砍手。」

他駁斥了有關這些懲罰和現代世界格格不入的批評。

「人們的孩子被綁架了，這樣就更好嗎？還是砍掉一個人的手，讓社會恢復穩定更好？」

目前，儘管塔利班迅速推進，政府仍然控制著阿富汗最大型的城市。隨著雙方爭奪控制權，未來幾個月可能會出現曠日持久、愈發致命的暴力。

我問哈吉·赫克馬特是否確信塔利班能夠在軍事上獲勝？「是的，」他回答道。「如果和談不成功，我們會贏，真主保佑。」

然而，和談已陷入僵局。塔利班一再要求建立一個「伊斯蘭政府」，這似乎等於呼籲其對手投降。

「我們打敗了外國人，」哈吉說，「現在又打敗了我們的內敵。」

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