安德魯王子性侵案律師：他不能無視法庭
- 喬治·鮑登（George Bowden）
- BBC記者
安德魯王子性侵案的控方律師在接受英國廣播公司第二台（BBC Two）的《新聞之夜》（Newsnight）專訪時表示，約克公爵「不能躲在財富和王宮的圍牆後面」，必須就這宗在美國法院提起的訴訟應訴。
弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre）的代表律師大衛·博伊斯（David Boies）表示，安德魯王子應該允許陪審團來確定，到底發生了什麼。
尤弗裏女士在紐約發起了民事訴訟，指控約克公爵在她17時曾對她實施性侵害。
公爵一直否認有關的指控。
公爵的一名發言人表示，對此宗民事案件不予置評。
博伊斯表示，尤弗裏女士已經「嘗試過所有訴訟以外的方法來解決這件事」。
他表示，尤弗裏女士——她也是已定罪的性侵者傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的指控者之一——現在希望由法官和陪審團來聽取證據。
博伊斯還表示：「目前來說，訴訟是一次過確定全部真相的唯一途徑——訴訟也是一次過確定安德魯有什麼證據的唯一途徑。」
律師表示，人們是「無視法庭，後果自負」，而「安德魯王子若無視司法程序將是非常不明智的」。
「如果他那樣做，就將會是針對他的缺席判決，實際上這將不僅是在美國，而且基本上在全世界每一個文明國家都會生效，」他說。
博伊斯表示，尤弗裏女士希望向有財富與權力的男性傳達一個信息，案中指控的行為「是不可接受的，而且你不能躲在財富和權力，還有王宮圍牆的後面」。
他說，她希望自己所聲稱蒙受的損失得到賠償，並會將賠償捐獻給幫助性販運受害者的慈善機構。
但是在被問到他心目中的數額時，博伊斯表示，這一點由陪審團決定——但是他們將會要求補償性和懲罰性的賠償，而且他相信兩者都將會是達到「相當數額」。
即使在公爵缺席和他的法律團隊不參與的情況下，在紐約展開的這一民事程序仍然會進行。安德魯王子將不會面臨引渡聽證，因為這只對刑事檢控適用，不包括民事案件。
紐約布魯姆（Bloom）法律事務所的合伙人、代表過愛潑斯坦案中九名受害人的阿歷克·福達利（Arick Fudali）在BBC第四電台《今日》（Today）節目訪問時表示，此類案件當中最終進入審訊的「非常少」，但是這一宗案件卻有「一點機會」。
其他的可能性分別是在審訊前達成和解，被法官排除訴狀，或者原告人停止行動等。
訴訟詞稱，安德魯王子對尤弗裏女士實施了性侵害——當時她的名字是弗吉妮婭·羅伯茨（Virginia Roberts），地點是在愛潑斯坦的關聯人吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）於倫敦的家裏，還有愛潑斯坦在曼哈頓和美屬維爾京群島小聖詹姆斯島的寓所裏。
訴訟詞還指控公爵在沒有她同意、知道她年齡以及知道「她是性販運受害人」的情況下做出了性行為。
案件文件還稱，這種「極端且過份的行為」一直持續，並且給現年已38歲的尤里弗女士造成「嚴重的情緒和心理負擔和傷害」。
文件稱：「在這個國家，沒有任何人，無論是總統還是王子，能夠凌駕於法律之上，也沒有人，無論多麼無權無勢，能夠不受法律的保護。」
「二十年前，安德魯王子的財富、權力、地位以及人脈，令他得以侵害一個驚恐、脆弱且無人保護的孩子。他在很久以前就應該承擔責任。」
法庭文件指控安德魯王子以及他的代理人拒絶因應請求提供「任何他可能掌握的事實、背景或者解釋，還有其他解決紛爭的可能」。
在2019年談及尤弗裏女士的指控時，安德魯王子表示，他不記得自己見過她。
「沒有這回事。我可以絶對肯定地告訴你，這件事從來沒有發生過。我不記得曾經見過這位小姐，完全沒有，」他說。
在之後一份聲明中，安德魯王子表示：「我仍然毫不含糊地為我不明智地與傑弗裏·愛潑斯坦有所關聯感到後悔」。
「他的自殺遺留下很多未解答的疑問，特別是對他的受害人而言，而我深深地同情每一個受到影響並且想要得到某種形式結果的人。」
「我只能希望，隨著時間推移，她們將能夠重建她們的生活。當然，我願意對任何合適的執法部門調查提供協助，如果需要的話。」
尤弗裏的指控是根據紐約州的兒童受害法（Child Victims Act）發起的。該法允許所聲稱的兒童性侵受害者就已經失去時效或者逾期的案件提起訴訟。