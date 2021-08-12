安德魯王子性侵案律師：他不能無視法庭

喬治·鮑登（George Bowden）

BBC記者

26 分钟前

圖像來源，Virginia Roberts 圖像加註文字， 弗吉妮婭·尤弗裏（當時姓羅伯茨）在2001年與安德魯王子在倫敦的合影。

安德魯王子性侵案的控方律師在接受英國廣播公司第二台（BBC Two）的《新聞之夜》（Newsnight）專訪時表示，約克公爵「不能躲在財富和王宮的圍牆後面」，必須就這宗在美國法院提起的訴訟應訴。

弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre）的代表律師大衛·博伊斯（David Boies）表示，安德魯王子應該允許陪審團來確定，到底發生了什麼。

尤弗裏女士在紐約發起了民事訴訟，指控約克公爵在她17時曾對她實施性侵害。

公爵一直否認有關的指控。

公爵的一名發言人表示，對此宗民事案件不予置評。

博伊斯表示，尤弗裏女士已經「嘗試過所有訴訟以外的方法來解決這件事」。

他表示，尤弗裏女士——她也是已定罪的性侵者傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的指控者之一——現在希望由法官和陪審團來聽取證據。

博伊斯還表示：「目前來說，訴訟是一次過確定全部真相的唯一途徑——訴訟也是一次過確定安德魯有什麼證據的唯一途徑。」

律師表示，人們是「無視法庭，後果自負」，而「安德魯王子若無視司法程序將是非常不明智的」。

「如果他那樣做，就將會是針對他的缺席判決，實際上這將不僅是在美國，而且基本上在全世界每一個文明國家都會生效，」他說。

博伊斯表示，尤弗裏女士希望向有財富與權力的男性傳達一個信息，案中指控的行為「是不可接受的，而且你不能躲在財富和權力，還有王宮圍牆的後面」。

他說，她希望自己所聲稱蒙受的損失得到賠償，並會將賠償捐獻給幫助性販運受害者的慈善機構。

但是在被問到他心目中的數額時，博伊斯表示，這一點由陪審團決定——但是他們將會要求補償性和懲罰性的賠償，而且他相信兩者都將會是達到「相當數額」。

即使在公爵缺席和他的法律團隊不參與的情況下，在紐約展開的這一民事程序仍然會進行。安德魯王子將不會面臨引渡聽證，因為這只對刑事檢控適用，不包括民事案件。

紐約布魯姆（Bloom）法律事務所的合伙人、代表過愛潑斯坦案中九名受害人的阿歷克·福達利（Arick Fudali）在BBC第四電台《今日》（Today）節目訪問時表示，此類案件當中最終進入審訊的「非常少」，但是這一宗案件卻有「一點機會」。

其他的可能性分別是在審訊前達成和解，被法官排除訴狀，或者原告人停止行動等。

圖像來源，Getty Images

訴訟詞稱，安德魯王子對尤弗裏女士實施了性侵害——當時她的名字是弗吉妮婭·羅伯茨（Virginia Roberts），地點是在愛潑斯坦的關聯人吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）於倫敦的家裏，還有愛潑斯坦在曼哈頓和美屬維爾京群島小聖詹姆斯島的寓所裏。

訴訟詞還指控公爵在沒有她同意、知道她年齡以及知道「她是性販運受害人」的情況下做出了性行為。

案件文件還稱，這種「極端且過份的行為」一直持續，並且給現年已38歲的尤里弗女士造成「嚴重的情緒和心理負擔和傷害」。

文件稱：「在這個國家，沒有任何人，無論是總統還是王子，能夠凌駕於法律之上，也沒有人，無論多麼無權無勢，能夠不受法律的保護。」

「二十年前，安德魯王子的財富、權力、地位以及人脈，令他得以侵害一個驚恐、脆弱且無人保護的孩子。他在很久以前就應該承擔責任。」

法庭文件指控安德魯王子以及他的代理人拒絶因應請求提供「任何他可能掌握的事實、背景或者解釋，還有其他解決紛爭的可能」。

在2019年談及尤弗裏女士的指控時，安德魯王子表示，他不記得自己見過她。

「沒有這回事。我可以絶對肯定地告訴你，這件事從來沒有發生過。我不記得曾經見過這位小姐，完全沒有，」他說。

在之後一份聲明中，安德魯王子表示：「我仍然毫不含糊地為我不明智地與傑弗裏·愛潑斯坦有所關聯感到後悔」。

「他的自殺遺留下很多未解答的疑問，特別是對他的受害人而言，而我深深地同情每一個受到影響並且想要得到某種形式結果的人。」

「我只能希望，隨著時間推移，她們將能夠重建她們的生活。當然，我願意對任何合適的執法部門調查提供協助，如果需要的話。」