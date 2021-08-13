韓國奧運金牌得主一頭短髮引發的風波和爭議

陳煒斯（Yvette Tan）、葉慧儀 (Waiyee Yip)

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國射箭選手安山

當韓國射箭選手安山（An San）在東京奧運會上奪得3枚金牌榮歸故里時，迎接她的不只是讚揚，還有潮水般的批評。

原因是她的一頭短髮。

在眾多的辱罵聲中，安山還被貼上了女權主義者的標籤 - 在韓國這就相當於厭男症。

一名男性這樣寫道：「她拿到金牌很好，但她的短髮讓她看起來像女權主義者。如果她是，那我就不支持她了。所有女權主義者都應該死掉。」

隨著對安山批評聲音的高漲，也開始有人為她辯護。

成千上萬的韓國女性紛紛貼出自己留短髮的照片，並宣稱短髮並沒有讓她們失去女人味。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國女性近年來維權運動高漲，這是她們抗議色情偷拍。

韓國女性長久以來一直在與厭女症以及歧視女性做抗爭。過去十年，該國從 #MeToo（#我也是）運動再到廢除墮胎禁令已經取得了一些進展。

而這最新一輪的「短髮運動」會不會進一步推動韓國社會的變革呢？

「短髮並沒有讓我失去女人味」

圖像加註文字， 炸雞連鎖店Kyochon等被迫在其平面廣告中刪除該手勢。

韓姬英（音譯，Han Jiyoung）是在推特上發起短髮運動支持安山的核心人物。她在推特上發起了#女性、短髮、運動（#women_shortcut_campaign）。

她告訴BBC， 當她看到以男性為主的網絡社區不只是一、兩個，而是有大量的厭女評語時令她感到不安。這些人主要是年輕男子，但也有一些年紀稍長的男性，甚至一些女性。

韓姬英表示，這種大規模的攻擊所傳達的信息是男人可以掌控女性的身體，而且女性不能公開表達女權主義者的身份。

因此，韓姬英想發起一個能讓女性以短髮為榮、並聲援奧運女選手的運動。韓姬英認為，這樣做可能是對以上兩個問題最有效的回應。

結果，數以萬計的女性紛紛響應，許多女性貼出自己梳長髮與短髮前後對比的照片。另外一些人則說安山的短髮啟發了她們的靈感，她們也要剪短髮。

但為什麼短髮會與女權主義掛鉤呢？

即將出版的韓國《#我也是運動》一書作者鄭海元（音譯，Hawon Jung）表示，在2018年韓國的「脫下束身衣」運動之後，這兩者似乎就交織在一起了。

在那場運動中，許多韓國年輕女子通過剪短髮和不化妝來挑戰傳統的審美觀。

鄭海元補充說，自那時起短髮就成為許多年輕女權主義者的一種政治宣言。

她說，女權運動的覺醒引起韓國男性的強烈反彈，他們認為這太過火了。

具有爭議的手勢

圖像加註文字， GS25的負責人為此廣告道歉，一些韓國男性認為它是具有侮辱性的手勢。

就在短髮運動前不久，韓國還曾發起另一場針對「女權主義」的猛烈攻擊。

那是因為一個具有爭議的手勢引起的。在韓國最大一家連鎖便利店為露營產品設計的廣告中，出現了一個用拇指和食指捏拿一根香腸的手勢。

一些韓國男性看了這個廣告後非常不滿意，他們聲稱該廣告是女權主義者用手勢嘲笑他們陰莖小的意思。

這一拇指和食指捏在一起的手勢曾是韓國激進女權主義網絡社區的徽標，社區目前已經解散。該組織被廣泛認為具有反男性。

在受到抵制呼籲後，包括GS便利店、BBQ Genesis炸雞店和另一家炸雞連鎖店Kyochon等被迫在其平面廣告中刪除該手勢。

美國加州大學洛杉磯分校性別教授朱迪·韓（音譯，Judy Han）表示，有些男子過分解讀這一廣告形象，並把它與特定的女權主義結合起來，聲稱這是女權主義者故意矮化和看不起他們。

由於韓國男子反對聲音巨大，以至於這些公司迫於壓力出面道歉。GS25的負責人為此受到降職處分，儘管他已經出面為該廣告所造成的「痛苦」所道歉。他還表示，公司將調查參與廣告海報的設計人員。

而專家們表示，這種道歉只會進一步助長這些憤怒男士的氣焰。

鄭海元表示，他們把火遷怒到安山身上，因為安山似乎就是他們所憎恨的女權主義的化身。

安山留著短髮，接受過女子學院的教育，並且使用了一些被他們定義為「厭男表達」（ 「misandrist expressions」）的詞語，雖然根本沒有明顯的理由。

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這些網絡暴民的憤怒 - 以年輕男性為主 - 主要是因為他們認為女性的成功是以犧牲他們的利益為代價。

韓教授表示，以男性為主導的網絡社區告訴青年男子，他們所有的壓抑都來自女性，例如，女性考試成績好搶了他們的位置。

韓國大學申請和職位競爭異常激烈，一些男性認為這讓他們處於不公平的劣勢地位。例如，所有韓國男子都需服18個月的兵役，這影響了他們成功的機會。

同時，韓國有十幾所女子大學，其中一些提供非常熱門的學科，而卻沒有類似的男子專門大學。

但現實中，韓國女性的工資只是男性的63%，是發達國家中男女薪酬差距最大的國家之一。

《經濟學人》雜誌把韓國列為發達國家中對職業女性最不友善的國家。

那這對韓國女性意味著什麼呢，最新一輪的抗爭能帶來真正的變化嗎？

韓教授認為，過去的兩年中已經發生了一些真正的改變。

她說，韓國女性正在試圖開闢新徑。她們無懼社會壓力，也就是必須要符合傳統女人的樣子 - 她們有選擇自己最舒適的髮型的自由- 這只是其中的一小部分。