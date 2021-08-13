英國安德魯王子捲入性侵案，面臨多個法律問題

多米尼克·卡夏尼（Dominic Casciani）

BBC內政和法律事務記者

21 分钟前

圖像加註文字， 美國性罪犯愛潑斯坦案中的受害女子之一、弗吉尼亞·尤弗裏對BBC聲稱她17歲時被迫與王子發生性關係。但王子一直否認認識她或與她任何形式的性接觸。

弗吉妮婭‧羅伯茨‧尤弗裏（Virginia Roberts Giuffree）聲稱是超級富豪、性犯罪者傑弗裏‧愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者，她開始對約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）提出民事訴訟。

在法庭文件中，她聲稱公爵曾三度虐待她，分別在愛潑斯坦前女友吉斯蘭·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）在倫敦的家、愛潑斯坦在曼哈頓的家以及一名金融家在美屬維爾京群島的私人加勒比海度假屋。

安德魯王子一直否認這些說法。這場訴訟實際上意味著什麼，最終會發生什麼？

為什麼她現在和在紐約提出這個法律要求？

2019 年，紐約州修改法律，允許過去遭受虐待的人在事發多年後尋求補救。尤弗裏女士已在 8 月截止日期前提交針對安德魯王子的申索案件。

安德魯王子在 2019 年就尤弗裏女士的指控向 BBC 發表講話時說，這些指控「從未發生過」。

「它沒有發生。我絶對可以斷然告訴你它從未發生過。我不記得曾經見過這位女士，一點都不記得，」他對 BBC《 新聞之夜》說。

這是刑事指控嗎？

不，這是一個民事案件，這意味著尤弗裏女士希望紐約法院決定她的指控是否屬實，以及公爵是否應該向她賠償。

公爵可以不理會這個案子嗎？

殘酷的事實是，無論發生在何處，即使可以這樣做，被告最終都很難不理會民事案件，因為對他們來說，這樣做可能是災難性的。

尤弗裏女士令人生畏的著名美國律師大衛‧博伊斯（David Boies）表示，王子無視司法程序是「非常不明智的」。

「如果他這樣做，這將是對他的默認判決，實際上不僅在美國，而且在世界上幾乎每個文明國家都一樣的。」

圖像來源，Virginia Roberts 圖像加註文字， 尤弗裏聲稱案發時她只有17歲。

但如果他不在紐約，案件怎麼會開始呢？

是的。只有在紐約法官確定被告已「收到」法律文件時，案件才能開始，這意味著被告要在上庭前，已經親自收到法律指控的副本。

在實踐中，這通常意味著將信封交到被告手中，就像在好萊塢電影一樣，說：「在法庭上見。」

尤弗裏女士的團隊面臨兩個障礙。首先，公爵不在美國。

但是，根據一項幫助法院合作的國際條約，他們可以要求倫敦高等法院的法官開始送達文件的程序。

但是直接接觸到一個王國的王子，卻是相當的困難。

尤弗裏女士的團隊可以嘗試將文件交給他官邸一名合適的高級官員，或者交給他的律師，前提是如果他們知道這些人是誰的話。

然後，他們可以嘗試爭辯說，這相當於滿足了法律要求，即讓王子收到文件，否則是無辦法見到王子。

那麼聖誕節前審判嗎？

損害賠償案件有以下幾種結果之一：

紐約法官可以將案件視為法律上不可受理而將其駁回；

被告和原告可以和解；

此案可能會進入審判階段，陪審團將決定尤弗裏女士的指控是否屬實。

和解是什麼意思呢？

和解的意思就是雙方達成協議，通常（但並非總是）的情況是被告向原告付款。

但是……被告可能不承認責任，法院也沒有認定有不當行為。

和解可能性大嗎？

沒人知道。博伊斯先生說，他的當事人試圖在不訴諸法庭的情況下解決她的投訴，但王子沒有回應。

如果無法快速和解呢？

假設安德魯王子正式成為被告，第一階段就是收集證據。

尤弗裏女士的團隊將開始要求紐約法院，下令收集可能對案件有用的證據。這些材料大部分最終都會公開。

隨著提交每件證據，如果公爵選擇在此案中出庭作證，將有合法的權利爭辯，或者為案件提供反證。

可以在公開法庭上對王子進行盤問嗎？

理論上，是的，但讓我們再退一步。

在美國收集證據的一個重要階段被稱為證詞。

被告基本上是由另一方的律師就他們對事件的說法進行詳細採訪。這通常發生在律師辦公室，但它是法律程序的一部分，所以證人必須誠實的。

證詞是他們的核心證據，但一旦證據變得清晰，它也可以在幫助雙方停止攻擊，對達成和解方面發揮關鍵作用。

法院可以強迫他來美國出庭作證？

不——因為這不是刑事審判，他甚至不在美國。

如果公爵輸了怎麼辦？

尤弗裏女士的一方將要求法院命令安德魯王子向她支付賠償金。

但他不在美國，那怎麼能強制執行呢？

如果尤弗裏女士獲勝，她的團隊可以來到英國，並要求倫敦高等法院法官在後續案件中裁定公爵必須支付費用。