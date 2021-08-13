中美關係：美國副國務卿謝爾曼會見中國新任駐美大使秦剛，首次活動傳遞什麼信號

斯影

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images

當地時間周四（8月12日）下午，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）在華盛頓與中國新任駐美大使秦剛會見。

這是秦剛履新後首次公開活動，也是他在美國結束隔離後的第一天。

目前美中關係緊張，在多個領域激烈競爭甚至對抗，此前幾次高官會談也未能破冰，外界對秦剛的舉動甚為期待。秦剛在7月28日抵達華盛頓，在此之前的一個月裏，兩國沒有相互派駐大使，這使得秦剛的到任更為重要。

雙方說了什麼？

除了表達歡迎和回應感謝之外，美中兩方對於此次會見的內容都發表了極為簡短的內容。雙方均表示，將繼續溝通與討論。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛在7月28日抵達華盛頓

美國國務院的簡報稱，「副國務卿回顧了她上個月在天津與中國官員會晤時提出的問題，並表示美國將繼續與中方進行討論。」

根據中國官媒新華社，秦剛表示，「當前中美關係站在新的十字路口。他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。」

新華社還在另一篇報道中強調，秦剛大使就台灣問題明確向美方闡述中方立場。「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，」報道引述秦剛稱。

雙方會見後，謝爾曼和秦剛均發表Twitter，再次強調雙方立場。

謝爾曼寫道，「今天，我歡迎新任命的中華人民共和國大使秦剛來到華盛頓特區。我利用這次會見回顧了我上個月向中國官員提出的問題。我們仍將致力於繼續進行討論。」

秦剛則寫道，「感謝謝爾曼在我結束自我隔離的第一天與我見面。期待與美方同事繼續開展對話與溝通，推動中美關係朝著理性、穩定、可控、建設性方向發展。」

有分析認為，總體上，謝爾曼與秦剛的會見對美中關係的改善傳遞出較為積極的信號。美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係系主任朱志群教授對BBC說，「在美中關係處於低谷之際，這種禮儀性質的會晤以及雙方繼續保持溝通與對話的表態是一種積極信號。」

不過，美國華盛頓智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻認為，這次會見中例行公事的成分更多。她對BBC說，「從雙方的簡報來看，態度還是相對冷淡，並沒有顯示出有特別多雙邊關係改善的跡象。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上個月底，謝爾曼在中國天津與中國外交部副部長謝峰舉行會談，隨後與中國國務委員兼外交部長王毅會見。

上個月底，謝爾曼在中國天津與中國外交部副部長謝峰舉行會談，隨後與中國國務委員兼外交部長王毅會見。期間中方的措辭具有明顯的對抗性。

根據中國外交部，謝峰對謝爾曼說，美國擁有「脅迫外交的發明權、專利權、知識產權」，美國所說的從實力地位出發與別國打交道，「本質就是仗勢欺人、恃強凌弱」。

謝峰在會談中向美方提出兩份清單，一份要求美方糾正其錯誤對華政策和言行，另一份是中方關切的重點個案。而美國則對香港、新疆等一系列涉及人權的問題上表示關注，並提到中國對台灣、南中國海的行為等。

分析認為，總體來說，天津會談反應出中美雙方仍在「自說自話」，而中國目前以反攻的方式回應美國的對抗性戰略。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）

新大使的任務和角色

秦剛以在公開場合尖銳地捍衛中國立場而聞名，並且曾多次陪同中國國家主席習近平外訪，被認為是習非常信賴的人。

分析認為，秦剛在美國的首要任務，是向美方傳遞中國最高層的想法，並阻止美中關係繼續惡化。美國總統拜登在對華政策上的許多做法延續了上任特朗普的做法。兩國關係被認為存在結構性矛盾。

朱志群說，秦剛受到中國最高層的信任，「可以起到良好的溝通和橋樑作用，減少或緩和結構性矛盾對兩國關係的衝突」。

秦剛在抵達華盛頓就任時，承認兩國關係處於低谷，但也表示樂觀。他說，兩國關係「處在緊要關頭，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力」。

美國新聞周刊（Newsweek）北京分社社長劉美遠（Melinda Liu）認為，秦剛的開場白「可能也是習在含蓄地表達訊息，因為習和拜登都知道，在一些關鍵問題上進行合作是必要的。」

「如果說需要一個巧妙外交的時刻，那就是現在。」 劉美遠近日在《外交事務》（Foreign Policy）上寫道。

秦剛曾擔任中國外交部副部長，負責歐洲事務和禮儀。他還曾在2005年至2014年期間兩次擔任中國外交部發言人，並從外交部新聞司副司長升至司長。他來到華盛頓是接替68歲的前中國駐美大使崔天凱。

圖像加註文字， 新一代中國外交官多使用社交媒體Twitter發表言論

「戰狼外交」與「魅力攻勢」

外界對於秦剛大使的個人形象，以及這種形象將如何影響美中關係表示關注。

中國目前的外交策略與鄧小平時代的「韜光養晦」有所不同，強調建立「大國外交」以及「鬥爭精神」。外界多認為中國正在培育「戰狼外交官」，尤其是以外交部發言人趙立堅為代表的新一代外交官。不過，秦剛大使的形象似乎有所不同。

秦剛在抵達美國後開啟Twitter，目前已有2.1萬跟隨者。在他發佈的少數幾條帖子中，均以樂觀、合作的態度看待中美關係。

比如秦剛呼籲兩國在抗議疫情上合作。8月6日，他對德爾塔病毒的蔓延表示擔憂，並寫道：「美國的感染人數在回升，中國也爆發了局部疫情。不如我們兩國合作尋找解決方案，比如（研發）更有效的疫苗，一起幫助其他國家？」

秦剛還在文化領域呼籲兩國合作。8月11日是史密森尼學會（Smithsonian Institution）成立175週年紀念日，秦剛發帖稱：「感謝你們40多年來與中國在文物保護、文化歷史展覽、熊貓保育、『春節家庭日』等方面的良好合作。期待更多合作！」 該組織由美國政府資助、半官方性質，旗下擁有多個大型博物館和研究機構。

秦剛還在奧運會閉幕時，發帖祝賀美國獲得最多獎牌，以及中國和其他國家的運動員取得出色表現。

朱志群教授認為，秦剛的這些做法是在爭取民心，與「戰狼外交官」所表現出的衝撞型言語攻擊不一樣。

「秦剛大使正在展開魅力攻勢，爭取美國民眾的好感。我想他可能在遵循習近平最近對於外宣工作的一些暗示，要塑造一個可愛、可親、可敬的形象」。朱志群說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平於5月31日主持中共中央政治局集體學習時表示，中國要在國際社會廣交朋友，努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象。

習近平主席在5月底一次中共政治局學習會上，以加強中國的「國際傳播能力建設」為主題，要求各級領導 「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，「講好中國故事」。

劉美遠根據其多年駐中國的經驗說，秦剛展現過多面形象。

「他不一定反美，但他知道如何順應北京的主流風向。最重要的是，秦剛被認為是習近平的親信。因此，在為美中關係找到前進的道路方面，秦剛很可能發揮關鍵作用，這種關係往往看起來無可挽回，但對於解決當今一些最大的問題卻是必要的，包括新冠疫情和氣候變化。」 劉美遠寫道。