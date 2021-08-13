阿富汗局勢：塔利班的攻勢為何勢如破竹

59 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 塔利班佔領了阿富汗第二大城市坎大哈省（Kandahar），這對阿富汗政府來說又是另個沉重的打擊

塔利班佔領了阿富汗第二大城市坎大哈（Kandahar），這對阿富汗政府來說又是另一個沉重的打擊，對塔利班武裝分子來說卻是一個重大的勝利。這南部大城曾經是塔利班的大本營，作為貿易中心具有重要的戰略意義。

叛亂分子現在控制了阿富汗約三分之一的省會城市。

BBC防衛事務記者.喬納森·比爾（Jonathan Beale）分析為何塔利班勢如破竹？而英美長期在阿富汗的支援，卻對幫助阿富汗政府的功效如此有限。

塔利班的推進

塔利班在阿富汗的推進速度讓許多人感到吃驚，許多省份的首府似乎正像骨牌一樣倒下。

叛亂分子的勢頭很明顯，而阿富汗政府則在努力保持對權力的控制。本周，一份外洩的美國情報報告評估，首都喀布爾可能在幾周內受到攻擊，而阿富汗政府可能在90天內崩潰。

那麼，政府的防守為何如此迅速地解體呢？

美國及其北約（NASA）盟友，包括英國在過去20年裏花了無數時間來訓練和裝備阿富汗安全部隊。眾多美國和英國將軍都曾聲稱建立了一支更加強大和更有能力的阿富汗軍隊。但這些承諾在今天看來相當空洞。

塔利班的實力

從理論上來說，阿富汗政府擁有更大的軍力，應該仍佔據上風。至少在書面上，阿富汗安全部隊的人數超過了30萬，包括阿富汗軍隊、空軍和警察。

但實際上，該國一直掙扎於實現其招募軍警的目標。

阿富汗軍隊和警察存在著眾多問題：傷亡率高、逃兵和貪腐。一些不擇手段的指揮官正要求根本不存在的部隊工資，也就是所謂的 「幽靈士兵」。

在提交給美國國會的最新報告中，阿富汗特別監察長（SIGAR）表示 「嚴重關切貪腐的腐蝕作用......以及部隊實際兵力數據的凖確性值得懷疑」。

英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）的傑克·沃特林（Jack Watling）表示，即便是阿富汗軍隊，也無法確定自己到底擁有多少部隊。

他說，除此之外，在維持裝備和士氣方面也有問題。阿富汗軍人們經常被派往那些沒有部落或家庭關係的地區，因此，一些人可能因此迅速地離職而沒有加入戰場。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗特種部隊的人數相對較少，大約有1萬人，而且他們已經捉襟見肘了。

塔利班的武力更難衡量

根據西點軍校的美國反恐中心估計，塔利班核心力量為六萬名戰鬥人員。但如果加上其他民兵組織和支持者，這個數字可能超過20萬。

但是，邁克·馬丁（Mike Martin）博士，一位講普什圖語（Pashto）的前英國軍官，在他的《親密的戰爭》一書中追蹤了赫爾曼德省（Helmand）的衝突歷史，並警告說將塔利班定義為一個單一的整體組織是危險的。

他解釋說：「塔利班更接近於一個個獨立特別組織結合在一起的聯盟。這些組織鬆散，而且很可能是暫時地相互連結在一起」。

馬丁博士又指出，阿富汗政府也受到地方派系的影響。而阿富汗不斷變化的歷史說明了家庭、部落甚至政府官員是如何轉換立場的，而轉變立場往往是為了確保他們自己的生存。

如何獲得武器

同樣的，阿富汗政府在資金和武器方面都應該有優勢。

它已經收到了數十億美元，用於支付士兵的工資和裝備，大部分由美國提供。在2021年7月的報告中，，阿富汗特別監察長說已經在阿富汗的安全上，花費了超過880億美元（640億英鎊）。

但它不祥地補充說：「這些錢是否有好好花，最終得將由當地的戰鬥結果來回答。」

此外，阿富汗的空軍該是戰場上的關鍵優勢。

但該國一直很辛苦地維持這211架戰機及機組人員（隨著塔利班開始針對飛行員，問題變得越來越嚴重）。它也無法滿足地面指揮官的要求。

因此，美國空軍最近參與了拉什卡加（Lashkar Gah）等城市的支援行動，這些城市都受到了塔利班的攻擊。現在還不清楚美國願意提供支援的時間會有多久。

塔利班經常倚賴毒品貿易的收入，但他們亦得到了外部支持，最明顯的是來自巴基斯坦。

最近，塔利班從阿富汗安全部隊那裏奪取了武器和軍事裝備，其中一些是由美國之前提供給阿富汗的，包括高機動性多用途輪式車輛（Humvees， 又稱悍馬）、夜視儀、機槍、迫擊炮和大炮。

事實上，在前蘇聯入侵後，阿富汗便開始充斥著軍事武器，而塔利班已經表明，即使是最簡陋的武器也能擊敗更複雜的部隊。

想想簡易爆炸裝置（IED）對美英軍隊的致命影響，以及塔利班對地方社會和對地形的理解一直是他們的優勢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 數千人從塔利班佔領的城市逃離

關鍵地帶：北部和西部地區

儘管塔利班原是由性質各不相同的團體組成，但從最近的進展中看出，他們有一個協調統一的組織計劃。

前英國陸軍准將、現為戰略研究所（Institute of Strategic Studies）高級研究員的班恩·巴里（Ben Barry）承認，塔利班目前的斬獲可能是投機取巧取得，但他補充說，「如果你要寫一份戰鬥計劃，我很難想出比這個更好的計劃。」

他指出，塔利班的攻擊重點在北部和西部，而不是他們傳統的南部據點，前者許多地區首府落入他們手中。塔利班還佔領了關鍵的邊境口岸和檢查站，將急需的海關收入從現金短缺的政府手中拿走。

他們還開始針對並謀殺主要政府官員、人權活動家和記者們，緩慢但堅定抹去了過去20年中阿富汗獲得的一些小進展。

至於阿富汗政府的戰略，事實證明這更難界定。收回被塔利班佔領的所有領土的承諾聽起來越來越空洞。

巴里說，似乎有一個計劃來保持對較大城市的控制。阿富汗突擊隊已經部署好，以防止赫爾曼德省的拉什卡爾加（Helmand）淪陷。

還能維持多久？

阿富汗特種部隊的人數相對較少，大約有一萬人，而且他們已經捉襟見肘了。

塔利班似乎也正在贏得宣傳戰和敘事戰。

巴里說，塔利班現在在戰場上的勢頭鼓舞了士氣，使他們有了團結在一起的感受。與此相反的，阿富汗政府一直處於劣勢，爭吵不休，並解僱了一些將軍。

最終結果是什麼？

對阿富汗政府來說，情況當然看起來很暗淡。

但是皇家聯合服務研究所的傑克·沃特林說，雖然阿富汗軍隊的情況看起來越來越悲觀，但是「政治仍然可以挽救局勢」。

他說，如果政府能夠贏得部落領袖的支持，仍有可能出現膠著情況。

邁克·馬丁也有相同看法，他指出前軍閥阿卜杜勒-拉希德-杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）回到馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif ）是一個關鍵。而他已在達成交易了。

此外，隨著阿富汗冬季的到來，夏季的戰爭季節很快就會結束。這使得地面部隊的機動性更加困難。

到今年年底仍有可能出現僵持局面，阿富汗政府將堅守喀布爾和一些較大的城市。