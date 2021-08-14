中國防疫政策爭議、立陶宛大使被召回、阿里巴巴性侵事件和本周更多精彩故事

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圖像來源，Barcroft Media / Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒Delta變異株疫情湧至，湖北武漢再次經歷全民檢測。

8月第2周，德爾塔病毒肆虐，中國以圍追堵截方式控制疫情的「清零」政策引發爭議；中美關係再因病毒源頭的調查受到考驗。在中國國內，科技巨頭阿里巴巴出現性侵事件，引發關注。 在香港，有近50年歷史的香港民主派教師工會 — 香港教育專業人員協會（教協）— 宣佈解散。

國際上，東京奧運會閉幕，中國宣佈召回駐歐盟成員國立陶宛大使。

在剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，BBC中文帶你一一回顧。

這屆奧運會對中國而言可能是最重要的一次，在很多方面折射出的改變，使其意義甚至超過北京奧運。

13年過去了，對於中國而言，很多事情變化了。本屆奧運，金牌榜排名不再是中國網民唯一的關注點，即便中國霸榜多日，即便在最後一天被美國反超，都沒有引起太多討論。

變異病毒在全球引發新一輪疫情，中國也未能獨善其身。中國正採取封城、全民核酸檢測等措施應對變異病毒。而全球學術界關於中國是否應該放棄「清零」政策的討論正在繼續，中國內部聲音開始出現分化。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為擊退新冠病毒，我們必須知道它是怎麼傳播的

中國宣佈召回駐歐盟成員國立陶宛（Lithuania）大使，並要求對方也召回駐華大使，以示反對台灣在立陶宛首都維爾紐斯以台灣名義設立代表處。美國與歐盟聲援立陶宛的決定。

美國國務院星期二（8月10日）譴責北京「報復」維爾紐斯，歐洲聯盟對外行動署認為台灣在立陶宛設立代表處，並未違反歐盟的「一個中國」政策。

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隨著德爾塔變種病毒在中國掀起新一輪疫情，中國不斷加大對美國的批判力度。三家中國智庫周一（8月9日）發佈聯合研究報告，指責美國是全球第一「抗疫失敗國」和「疫情擴散國」。

這一題為《「美國第一」？！美國抗疫真相》的報告由三家與中國政府聯繫緊密的智庫發佈，指責美國「肆意破壞全球抗疫」。該報告隨後迅速被《人民日報》等中國多家官媒和喉舌節目《新聞聯播》轉載和引述。

中國科技巨頭阿里巴巴一名員工公開指控其上司與客戶對其性侵，近期引發強烈關注。

阿里巴巴集團於8月9日表示，對遭到指控的員工予以辭退，相關高級管理人員也分別辭職或予以內部處分。

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有近50年歷史的香港民主派教師工會——香港教育專業人員協會（教協）——宣佈解散，理事會稱近期承受著巨大壓力。