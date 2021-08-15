阿富汗局勢：塔利班攻下所有關鍵城市 士兵正「從四面八方」進入首都喀布爾

2021年8月15日早上7点37分 最近更新： 17 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 許多阿富汗人選擇逃至喀布爾避難。

據報道，阿富汗塔利班士兵正「從四面八方」進入首都喀布爾，幾乎沒有遇到抵抗。

喀布爾是目前阿富汗政府軍掌握的最後一座主要城市，如果陷落將意味著塔利班重奪阿富汗全面控制權。

阿富汗總統辦公室則通過社交媒體發佈消息，稱局勢仍「處於控制之中」。

「喀布爾發生了零星的槍擊事件，喀布爾沒有受到襲擊，該國的安全和國防部隊正與國際伙伴合作，確保城市的安全，局勢已得到控制，」聲明用普什圖語寫道。

塔利班正「從四面八方」進入首都

社交媒體上的照片顯示，許多居民聚集在銀行、外國大使館和簽證辦公室外。

路透社援引北約官員的話說，幾名歐盟工作人員已被轉移到喀布爾一個秘密的安全地點。

報道稱，一名美國官員證實，僅將留下不到50名美國大使館員工。使館核心團隊目前在喀布爾機場工作。

塔利班已經朝重奪阿富汗全面控制權更進一步。8月15日，塔利班武裝人員在沒有進行戰爭的情況下，奪取了東部關鍵城市賈拉拉巴德（Jalalabad）的控制權。

前一天，他們還攻下了馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），這裏是阿富汗政府控制下的最後一個北方主要城市。

阿富汗政府軍的迅速崩潰使得總統加尼（Ashraf Ghani）辭職的壓力與日俱增。

加尼可能面臨一個嚴峻抉擇：投降或是一場首都保衛戰。

與此同時，美國已經開始從其駐喀布爾大使館撤離工作人員。15日早上，美國使館的工作人員被帶至機場，他們被看到登上六架大型軍事運輸機。為協助此次行動，美國已經部署5000名部隊人員。

美國總統拜登（Joe Biden）為自己的美軍撤離阿富汗決定辯護稱，他無法為「美國在另一國家內戰中無止境的存在」找到正當理由。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗局勢：BBC記者深入探訪塔利班控制下的小鎮

賈拉拉巴德發生了什麼？

15日早上有消息稱，塔利班在一槍未發的情況下，佔領了楠格哈爾省（Nangarhar）省會城市賈拉拉巴德。

「賈拉拉巴德目前沒有衝突發生，因為省長已經向塔利班投降，」一名當地官員向路透社表示。

「讓塔利班通過是拯救平民的唯一方法。」

記者加茲尼瓦爾（Tariq Ghazniwal）在推特上發佈了一組照片，照片中據稱是該省省長將控制權移交至塔利班的場景。

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奪取賈拉拉巴德意味著塔利班已經掌握了阿富汗同巴基斯坦之間的道路連接。

在此之前，巴爾赫（Balkh）的省會、阿富汗第四大城市馬扎里沙里夫同樣基本沒有進行一場戰爭便被塔利班掌控。

巴爾赫省議員伊卜拉希姆扎達（Abas Ebrahimzada）向美聯社表示，阿富汗政府軍最早投降，之後親政府武裝和其他民兵也紛紛跟隨投降。

目前，叛亂分子已經控制了阿富汗34座省會城市中的23座。

喀布爾目前情況如何？

受暴力衝突影響，阿富汗已有超過25萬人離開家鄉遷往別處，許多人為尋求安全選擇逃向喀布爾

一些從塔利班控制區逃離的人表示，那裏的武裝分子要求各家將沒有結婚的女童和女性交出去，成為他們士兵的妻子。

35歲的單身女性穆茲達（Muzhda）同她的兩名姐妹從帕爾萬省（Parwan）逃到了喀布爾。她表示，自己寧願了結自己的生命，也不願讓塔利班強迫她結婚。

「我每天每夜都在哭，」她向法新社表示。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿富汗總統加尼可能面臨一個嚴峻抉擇：投降或是一場首都保衛戰。

有塔利班控制地區的女性表示，她們被迫穿上遮蓋面部與身體的罩袍（burka），還有人稱塔利班對違反社會規定的人進行毆打與鞭笞。

「上天保佑我們不要在喀布爾看到戰爭，」53歲的喀布爾居民阿卡巴爾（Sayed Akbar）向《紐約時報》表示。「這裏的人們已經經歷了40年的憂愁。我們正在走的這條路是用人們的屍骨建成的。」

一名17歲、只用阿卜杜拉（Abdullah）稱呼自己姓名的居民告訴法新社稱，他和他的家人在北部昆都士（Kunduz）被塔利班控制後從當地逃到這裏，目前睡在喀布爾一座公園的帳篷裏。

他稱，自己和昆都士其他年輕人被迫為武裝分子搬運火箭榴彈和其他彈藥。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿富汗警察正在喀布爾各檢查站加配人手。

為提取積蓄，喀布爾居民已在銀行排成長隊。據報道，一些分行已經沒有現金可取。

還有報道稱，喀布爾城郊的普裏查基監獄內發生暴亂，當地居民稱聽到有槍聲從內部傳出。

阿富汗政府正在如何阻擋塔利班？

在14日一場事先錄製的電視講話中，阿富汗總統加尼表示，當務之急是重新動員阿富汗武裝部隊，以防止出現更多破壞和更多人流離失所。

在這場講話進行前，一些聲音猜測，加尼可能將要宣佈辭職。

聯合國呼籲阿富汗各鄰國保持邊境開放，以便讓流離失所的阿富汗人安全抵達。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，當前局勢正在失控。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 許多逃至喀布爾的家庭在臨時營地生活。

最近幾周，由於美國領導的部隊在20年軍事行動後幾乎全部撤出，阿富汗暴力局勢不斷升級。

美國總統拜登稱，約有5000名軍人得到部署，「以確保我們可以有序且安全地撤出美國人員和其他盟友人員，並有序、安全地撤出在我們執行任務期間幫助過我們部隊的阿富汗人，以及那些面臨來自塔利班的特殊威脅的人員。」

約有600名英國部隊人員計劃於本周末抵達喀布爾，幫助英國撤僑。他們同時還將協助曾幫助英國部隊、如今面臨來自阿富汗報復風險的阿富汗人搬遷。

其他西方國家也在從阿富汗撤僑，縮減在阿富汗的人員規模，一些國家甚至選擇關閉大使館。

阿富汗衝突20年大事記

2001年9月11日：以盤踞在阿富汗的本·拉登（Osama Bin Laden）為首的「基地」組織（Al-Qaeda），發動了美國本土有史以來規模最大的恐怖襲擊。四架民航客機被劫持。兩架飛機撞向紐約世貿中心，導致大樓坍塌。一架撞向了華盛頓的五角大樓，一架在賓夕法尼亞墜毀。近3000人喪生。

2001年10月7日：以美國為首的聯軍開始進行空襲，轟炸了塔利班和「基地」組織在阿富汗的設施。包括喀布爾、坎大哈和賈拉拉巴德的多處目標。塔利班的防空系統和小型戰鬥機艦隊被摧毀。

2001年11月13日：多國聯軍支持的反塔利班組織「北方聯盟」攻入喀布爾，塔利班逃離首都。截至當日，在阿富汗的塔利班成員要麼逃往偏遠地區，要麼被消滅。塔利班在其他城市的統治也迅速終結。

2004年1月26日：經過部族首領大會長期談判，阿富汗頒布新憲法，這為當年10月的總統選舉鋪平了道路。

2004年12月7日：哈米德·卡爾扎伊（Hamid Karzai）成為新憲法下的第一位總統。他隨後擔任總統十年。

2006年5月：英軍抵達阿富汗南部塔利班的據點赫爾曼德省（Helmand）。他們最初的任務是支持重建項目，但很快就被捲入戰爭。超過450名英軍士兵在阿富汗的衝突中喪生。

2009年2月17日：美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）批准大幅增派美軍前往阿富汗。最高峰時，大約有14萬人。

2011年5月2日：美國海軍海豹突擊隊突襲了巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）一處大院，藏身於此的「基地」組織頭目本·拉登被擊斃。該行動結束了美國中情局長達10年的追捕行動。

2013年4月23日：塔利班創始人穆罕默德·奧馬爾（Mohammed Omar）去世。他的死訊被保密了兩年多。

2014年12月28日：北約結束了在阿富汗的作戰行動，美國撤出了數千名士兵。

2015年：塔利班發動了一系列自殺式襲擊和爆炸。喀布爾議會大廈和昆都士（Kunduz）遭到襲擊。所謂的「伊斯蘭國」武裝分子開始在阿富汗行動。

2020年2月29日：美國和塔利班在卡塔爾多哈簽署了一項和平協議。美國和北約盟國同意，如果武裝分子遵守該協議，盟軍將在14個月內撤出所有部隊。