阿富汗局勢：塔利班佔領總統府 喀布爾陷落

1 小时前

圖像來源，AFP

塔利班士兵已進入阿富汗首都喀布爾並佔領了總統府，這意味著阿富汗政府的垮台，而塔利班即將重掌該國的控制權。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在周日（8月15日）已離開阿富汗，前往塔吉克斯坦。副總統薩利赫（Amrullah Saleh）也已逃離喀布爾。

美聯社援引塔利班一名官員的話稱，該武裝組織將很快在首都的總統府宣佈成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。這是1996年至2001年間，塔利班政權首次統治阿富汗時使用的國號。

隨著政權即將更迭，喀布爾陷入混亂，大量居民和外國人試圖逃離。塔利班稱，為了「阻止打劫」，其士兵已進城維持秩序。

對許多阿富汗人來說，這是可怕的一日，標誌著塔利班在被美國領導的聯軍驅逐近20年後重新掌權。

早些時候，塔利班攻下所有關鍵城市。 士兵正「從四面八方」進入首都喀布爾。塔利班佔領阿富汗的速度超出了人們的意料。

半島電視台發佈的畫面顯示，持槍的武裝分子來到總統府內。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國已派出軍用直升機疏散使館工作人員。

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塔利班發言人蘇海爾·沙欣（Suhail Shaheen）對BBC說，塔利班尋求在未來幾天內在阿富汗「和平進行權力移交」。

「我們向人民，特別是喀布爾市民保證，他們的財產和生命安全無虞，」他說道。

他還聲稱，塔利班執政後將允許女性接受教育，並將保證媒體自由。

BBC視頻記者馬利克·穆達西（Malik Mudassir）通常在幕後負責攝像，但他昨天從喀布爾現場進行了實時報道。在他身後，塔利班正在街道上巡邏。

「塔利班已經幾乎控制了阿富汗，現在他們已進入喀布爾，我從這裏就能看到他們在街上巡邏，」他說道。「他們從武裝部隊那裏獲得了政府車輛和武裝車輛。」

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 許多逃至喀布爾的家庭在臨時營地生活。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗北方省份的居民逃到喀布爾後把公園當作避難所

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 許多人在喀布爾公園簡易的帆布帳篷中睡眠過夜

他還描述了城市裏的民眾如何試圖逃離喀布爾，包括一些有婦女和兒童的家庭。

「從機場到阿富汗郊區都出現嚴重的交通堵塞……我可以看到他們試圖逃離，他們看起來很沮喪、憂傷和挫敗。」

在驚慌中，很多喀布爾市民在銀行前排隊取錢，還有很多居民步行前往機場，試圖離開這個國家。

一名22歲的學生告訴BBC，他已經走了5個多小時。

「我的腳很痛，起了水泡，我覺得很難站起來，」他說道。

「現在我要走了，我想到了家人，他們沒有任何辦法逃跑，我看不到未來。」

喀布爾機場周日（8月15日）晚間一度出現混亂。當時，外國人的撤離仍在進行，但突然傳出槍聲。

有報道稱有平民在停機坪上受傷。一名目擊者告訴BBC，很多人絶望地逃離，看上去像踩踏。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一名塔利班戰士坐在拉格曼省路邊的阿富汗國民軍（ANA）車輛內。

美國已部署數千名士兵，幫助撤離美國工作人員及協助執行任務的阿富汗人。

周日（8月15日），整個喀布爾市區上空都籠罩在運送外交人員的直升機轟鳴聲中。有報道稱，使館大院附近濃煙滾滾，疑似一些重要的文件被焚毀。

英國則部署了600名士兵，協助完成撤離任務。

阿富汗政府垮台的速度之快使美國總統拜登（Joe Biden）受到巨大的批評。美國政府官員現在承認他們高估了阿富汗軍隊的能力。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）對CNN說，阿富汗的陷落「發生得比我們預期的要快」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）發出呼籲，要求拜登「因允許阿富汗現狀發生而羞愧地辭職」。他還聲稱，如果他還是總統，美國的撤軍將「大不相同，也會更加成功」。

拜登團隊回擊說，美國與塔利班簽訂的撤軍協議是在特朗普任內談判達成的。