阿富汗局勢：國際間對塔利班重新掌控喀布爾的各方表態

28 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗首都喀布爾國際機場外的隔離牆外，民眾蜂擁而至，尋找機會出逃。

美國20年阿富汗戰爭接近尾聲之際，塔利班以勢如破竹的速度迅速攻陷首都喀布爾，阿富汗局勢變化之快成為全世界關注的焦點。

在世界媒體聚焦喀布爾國際機場混亂撤離場面的同時，阿富汗接下來會出現怎樣的局面、國際社會又將怎樣看待重新掌控喀布爾的塔利班，也是引人矚目的議題。

聯合國安理會預定周一（8月16日）舉行緊急會議商討阿富汗問題，但需要多長時間、將拿出怎樣的決議現在還是未知數。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國呼籲塔利班履行承諾，確保阿富汗局勢實現「平穩過渡」。

此時此刻，聯合國安理會常任理事國中，美國、法國和英國正在忙於從阿富汗「撤僑」，而中國和俄羅斯都表示大使館將在喀布爾正常運作。

在聯合國安理會會議之前，來看看這些國家就阿富汗局勢已經有哪些表態。

中國：期待塔利班確保阿富汗平穩過渡

中國外交部發言人華春瑩周一（16日）對阿富汗局勢表態：

阿富汗局勢已經發生重大變化，中國尊重阿富汗人民的意願和選擇；

中國期待塔利班落實承諾協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全；

中國期待塔利班確保阿富汗局勢實現平穩過渡，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑。

華春瑩在講話中還表示中國長期以來，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

華春瑩還透露，中國駐阿富汗使館仍在正常運作，所有在阿富汗的中國公民目前都是安全的。

美國：呼籲塔利班尊重並提供撤離便利

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國目前的當務之急是如何安全撤出在阿富汗的人員。

美國國務院在塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾之後發表了一份包括法國、德國、日本、澳大利亞、加拿大等70個國家聯署的聲明，呼籲「所有各方尊重並為所有希望離開的外國公民和阿富汗人安全有序離開提供便利」。

聲明警告在阿富汗「掌權和有權之人」，有責任和義務保護生命和財產，「立即恢復安全和社會秩序」。

該聲明還要求「道路、機場和邊境口岸必須保持開放，而且必須保持局面穩定」。

聲明最後補充說，阿富汗人民應該生活得既有安全又有尊嚴，「我們國際社會隨時凖備向他們提供協助」。

面對喀布爾很快失守的局面，美國總統拜登周日也舉行了緊急會議商討應對方案。聯名簽署這一聲明的加拿大、新西蘭、澳大利亞等美國盟國的領導人也紛紛表態，強調目前的當務之急是將所有在阿富汗的本國公民安全撤離，然後國際社會再從長計議。

英國：在「志同道合」國家達成共識之前不要承認塔利班政府

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 8月15日英國派出武裝部隊抵達喀布爾協助撤離工作。

阿富汗首都喀布爾周日被塔利班控制後，英國首相鮑里斯·約翰遜召集了內閣緊急會議商討如何應對。

會後他呼籲，「志同道合」的大國一起努力，在沒有達成共識協議之前不要承認阿富汗任何新政權。

約翰遜表示，英國現在最迫在眉睫的任務是盡快安全撤出在阿富汗的英國國民和過去20年幫助過英國行動的阿富汗人。

俄羅斯：靜觀其變

俄羅斯新聞社塔斯社引述總統普京的阿富汗問題特別代表扎米爾·卡布洛夫的話說，俄羅斯不會急於承認塔利班政權，「我們將看看該政權將如何表現」。

卡布洛夫周一還向路透社表示，俄羅斯正通過其駐喀布爾大使館與塔利班官員進行接觸。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗局勢：BBC記者深入探訪塔利班控制下的小鎮

俄羅斯駐阿富汗大使館也仍在正常運作。卡布洛夫透露，塔利班已經接管了俄羅斯駐喀布爾大使館的安保工作。

聯合國：安理會將舉行阿富汗問題會議

在塔利班接管阿富汗首都喀布爾後，聯合國秘書長古特雷斯敦促塔利班和所有其他各方「保持最大限度的克制，以保護生命並確保滿足人道主義需求」。

聯合國秘書長還呼籲塔利班和所有其他各方確保國際人道主義法律以及所有人的權利和自由得到尊重和保護。

聯合國安全理事會關於阿富汗的公開會議將在周一舉行，外界關注安理會成員國在阿富汗塔利班政權問題上將會拿出怎樣的方案，是否會有共識。